Il kit di primo soccorso per il trekking e l’outdoor

Il kit di primo soccorso è una di quelle attrezzature da avere sempre nello zaino, anche per un trekking in giornata. Molti trekker però ne sottovalutano l'importanza, vi spieghiamo come scegliere quello adatto alle vostre esigenze

Il kit di pronto soccorso è una di quelle attrezzature che non può mancare nello zaino di nessun trekker.

Chiunque si sia trovato in giro per i monti a dover anche soltanto tamponare una piccola ferita senza garze, bende o cerotti vi potrà testimoniare che la parola “indispensabile” non è usata a sproposito.

Già il fatto di trovarsi immersi nell’ambiente naturale, magari a qualche ora di cammino dalla “civiltà” è una ragione sufficiente a giustificare la necessità di portarsi appresso il kit.

A casa basta bussare alla porta del vicino o fare un salto in farmacia per recuperare un cerotto, in mezzo ai boschi la cosa può risultare un po’ più complicata.

A questo bisogna poi aggiungere altre caratteristiche tipiche dell’attività escursionistica, che possono aumentare il rischio di infortuni.

Non si tratta di allarmismo: è ovvio che se rimango a casa seduto in poltrona è più difficile che mi capiti qualche guaio!

I “guai” per l’escursionista possono derivare da fattori ambientali come la quota, il caldo o il freddo, dall’affaticamento dovuto all’impegno psico-fisico, oppure da infortuni veri e propri come fratture, distorsioni, o ferite.

Il kit di primo soccorso da tenere nello zaino deve essere quindi calibrato tenendo conto di tutti questi possibili eventi.

Ovviamente, oltre agli strumenti, serve la capacità di saperli utilizzare, ciò significa che qualche nozione basilare di tecniche di primo soccorso dovrebbe far parte del bagaglio di esperienza di ogni escursionista.

Sia ben chiaro, non serve una laurea in medicina, ma sarebbe sufficiente fare un corso di primo soccorso.

Il nostro kit medico da escursione dovrebbe essere contenuto in una custodia apposita, possibilmente impermeabile, morbida (per meglio adattarsi agli spazi dello zaino) e sistemata in una posizione facilmente raggiungibile.

Materiali e medicinali essenziali per il kit di primo soccorso:

_ Garze sterili in confezione singola

_ Bende orlate di garza

_ Benda elastica (tipo Tensoplast o Raston)

_ Rotolo di cerotto

_ Cerotti di varie misure

_ Cerotti per vesciche

_ Cotone idrofilo

_ Forbicine

_ Pinzette

_ Laccio emostatico

_ Disinfettante (Betadine o similari)

_ Pomata per punture di insetti e/o piante urticanti o crema antistaminica

_ Pomata per contusioni

_ Pomata per ustioni e scottature

_ Farmaco antipiretico / antinfiammatorio per dolori muscolari, articolari o febbre (tipo Tachipirina)

_ Farmaco antispastico per dolori addominali (tipo Buscopan)

_ Acido acetilsalicilico (tipo Aspirina, utilissimo per prevenire forme leggere di male di montagna o per altri problemi legati alla quota o all’affaticamento, come difficoltà a prendere sonno, mal di testa o dolori vari)

_ Farmaco antiemetico per nausee e vomito (tipo Plasil)

– Coperta isotermica di sopravvivenza (leggerissima, per nulla ingombrante ed essenziale per tenere caldo un infortunato in attesa dei soccorsi)

_ Collirio (utile soprattutto per le irritazioni agli occhi causate dal riverbero della neve)

_ Farmaco antidiarroico (tipo Dissenten, Imodium, ecc., utile soprattutto per escursioni di più giorni)

_ Guanti in lattice

(NB: I nomi dei medicinali sopra citati sono riportati a puro titolo esemplificativo)

È molto importante valutare con buona frequenza la condizione di conservazione delle attrezzature inserite nel kit di primo soccorso e verificare in modo scrupoloso la scadenza dei farmaci.

Queste attenzioni, normali anche per l’armadietto dei farmaci di casa, debbono essere ancora più accurate per il kit che viene tenuto nello zaino ed è quindi soggetto a notevoli sollecitazioni e sbalzi di temperatura.

I medicinali vanno utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni segnalate sugli appositi “bugiardini”.

L’elenco di materiali da medicazione e medicinali che abbiamo riportano non è certo esaustivo rispetto a tutte le situazioni di emergenza che si possono verificare.

Nella scelta di queste “attrezzature” (e delle quantità) ciascun trekker dovrà poi tenere conto delle proprie specifiche esigenze e delle caratteristiche dell’escursione che si appresta ad affrontare.

I migliori kit di pronto soccorso in vendita

Una buona base per comporre la propria dotazione personale di primo soccorso possono essere i kit appositamente pensati per escursionisti e alpinisti, in vendita anche nei negozi di articoli sportivi.

Si tratta di ottimi “punti di partenza” per avere a disposizione un buon contenitore e un minimo di materiali da medicazione, ma occorre tener presente che vanno integrati con i medicinali, ovviamente non presenti nella confezione.

