Arva, ecco i nuovi zaini airbag per le avventure in neve fresca

Se si pratica lo sci d'alpinismo e si è soliti fare degli spericolati fuori pista è sempre bene tenere conto del pericolo delle valanghe. Per questa ragione, munirsi di uno zaino airbag può essere fondamentale in situazioni di necessità. Di seguito potete trovare alcuni dei migliori prodotti Arva

L’importanza degli zaini airbag

Perché è così importante possedere uno zaino airbag per la sicurezza in alta montagna?

Aumentare il volume e la portata a volte non è sufficiente per liberare una vittima da una valanga, molto dipende da diversi fattori.

Si pensi alla tipologia di neve, alla forza della valanga oppure al grado di pendenza.

Tuttavia, il fenomeno della segregazione inversa si è rivelato efficace in molti casi.

Infatti, grazie a questo fenomeno è possibile massimizzare il raggiungimento della superficie della valanga e questo perché il palloncino dello zaino airbag è capace di aumentare la massa.

Cosa sono e a cosa servono

Una domanda sorge spontanea: a cosa potrebbe servire uno zaino con queste caratteristiche dati anche gli elevati costi per acquistarlo?

In breve, se si ama il brivido e si è costantemente alla ricerca dell’estremo, in special modo se si è dei freerider e si è soliti percorrere dei fuori pista in alta montagna, uno zaino airbag può salvare la vita.

Quest’ultimo può somigliare ad uno zaino tradizionale, tuttavia, esso nasconde al suo interno un pratico sistema airbag.

Si tratta di un sistema di sicurezza che, in caso di valanga, impedisce il seppellimento aumentando le probabilità di sopravvivenza.

Si è detto che aumenta le probabilità perché, difatti, questi zaini non garantiscono la sopravvivenza al 100% ma ne aumentano la possibilità grazie a un ampliamento del volume totale che permette il galleggiamento sulla superficie.

Nel dettaglio lo sciatore, al momento del distacco di una valanga, deve tirare l’apposita maniglia per attivare e gonfiare l’airbag.

Nel giro di 2-3 secondi ben 170 litri d’aria riempiono l’airbag aumentandone il volume.

Questo permette di galleggiare sulla massa di neve causata dalla valanga impedendo il seppellimento del malcapitato.

Cos’è Arva, i dettagli e alcuni modelli

Arva è un’azienda francese che da trent’anni è leader nel campo degli attrezzi per la sicurezza sulla neve.

Si tratta del primo produttore di dispositivi per la ricerca di vittime da valanga per il grande pubblico e, oggi, propone una gamma completa di pale, sonde, zaini, zaini airbag, protezioni dorsali e accessori.

Legato ai suoi valori di economia di prossimità e di qualità, questo marchio continua a sviluppare e produrre i suoi dispositivi e sistemi airbag integralmente in Francia.

Di seguito alcuni di questi zaini airbag.

REACTOR RIDE VEST 15+

Il nuovo Ride vest 15+ combina comfort e praticità per permettere di dare il massimo nelle sessioni di freeride.

Realizzato in poliestere 330D riciclato, il Ride vest 15+ è estremamente resistente e può essere utilizzato in tutte le condizioni, dallo sci ai viaggi in motoslitta.

La possibilità di aggiungere protezioni per il torace “Chest Protector” realizzato in collaborazione con D3O (leader mondiale nella protezione) rende questo gilet un vero vantaggio per gli appassionati di motoslitta.

Grazie alle cinghie di serraggio lungo i lati, il gilet si adatterà come un guanto.

Grazie alla tecnologia “Low profile”, l’airbag offre un volume elegante ma molto compatto che si muove perfettamente con il corpo senza limitarne la libertà di movimento.

Si tratta di un prodotto progettato per la versatilità. Il volume di 7 litri può essere esteso e grazie agli spallacci regolabili così come a quelli laterali è possibile garantire la vestibilità perfetta per ogni forma del corpo.

Inoltre, l’airbag è dotato di cerniere “YKK Aquaguard” che creano una barriera contro neve e pioggia.

Ride vest 15+ posside una tasca per l’attrezzatura di sicurezza e una tasca per contenere il ricetrasmettitore.

Il portacasco è integrato ed è predisposto per essere utilizzato anche come portapala.

L’airbag ha un numero elevato di tasche frontali per poter riporre in sicurezza i tuoi attrezzi più essenziali.

AIRBAG RIDE 18 – SWITCH

Progettato in collaborazione con il campione del mondo di freeride Léo Slemett, il Ride18 airbag è stato sviluppato per accompagnare i più intraprendenti nelle uscite di freeride più difficili.

Il peso piuma dello zaino è davvero esiguo: solo 2,25 kg, compreso il sistema airbag e una bottiglia di carbonio.

Il Ride18 airbag è dotato di un portacasco e di molteplici opzioni per fissare sci, piccozze, bastoncini o snowboard.

La tasca esterna ad accesso rapido è ottimizzata per l’attrezzatura di sicurezza in caso di valanga, ma può ospitare anche le pelli di foca per la discesa.

Inoltre, per semplificare l’organizzazione dello zaino, è presente una tasca di sicurezza e una tasca per la maschera separate dallo scomparto principale.

Infine, questo zaino è un compagno di giochi rispettoso dell’ambiente: il 100% dei tessuti utilizzati nella serie Ride sono completamente riciclati.

AIRBAG TOUR 28 UL – REACTOR

Lo zaino Tour 28 Ultralight Reactor è destinato agli sciatori di backcountry che desiderano uno zaino con airbag ultraleggero, senza dover rinunciare alla funzionalità per le escursioni di un’intera giornata.

Questo zaino da 28 litri è dotato di cinghie di trasporto fisse ed è resistente a qualsiasi tipo di clima.

Inoltre, il Tour28 è dotato di tessuto XPAC sul pannello frontale per rendere l’airbag ultraleggero ancora più resistente durante il trasporto in diagonale.

Progettato per gli appassionati di sci fuoripista “Fast & Light”, questo zaino è capace di accompagnare le imprese fisiche più intense senza dover rinunciare alla tecnologia Reactor.

Questo è il sistema airbag più leggero, compatto ed efficiente sul mercato.

La gamma Tour Ul continua a rompere le barriere nel soddisfare le esigenze degli sciatori backcountry esigenti.

Estrema leggerezza, piena funzionalità, durata e sicurezza sono le caratteristiche distintive del Tour28 Ul.

Con la sua struttura a rete ventilata, si adatterà perfettamente al corpo nel modo più discreto possibile per consentire una libertà di movimento ottimale.

Le tasche elastiche sulla cintura in vita e sulla tracolla, inoltre, forniscono un accesso immediato a tutta l’attrezzatura in modo estremamente rapido.

