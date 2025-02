Ciaspolare è un'attività salutare e semplice, molti indicata anche per i bambini. Infatti, utilizzando le racchette di neve, si può fare un'attività fisica salutare e molto formativa, che permette di scoprire la meraviglia della natura invernale

Questa attività sta vivendo una straordinaria stagione di successi, come del resto negli ultimi anni, capace di portare sulla neve un pubblico sempre più ampio, alla ricerca di pace, di tranquillità, di rigenerazione dagli stress della vita metropolitana.

I segreti di questo successo?

L’assoluta facilità di utilizzo, innanzitutto: le racchette da neve non necessitano di alcuna abilità sportiva, se non il sapere camminare!

Basta indossarle, sopra un paio di scarpe invernali capaci di proteggere dall’umidità e dal freddo, per vivere le esperienze dei “grandi esploratori”.

Subito dopo, il fascino irresistibile, reso a portata di mano da questi attrezzi, dell’inverno in montagna, capace di entusiasmare ”avventurieri” di ogni età, da 3 a 99 anni!

Attenzione, però! Il mondo della montagna, dell’inverno, della neve, rimane pur sempre un ambiente naturale “difficile”, a volte perfino “ostile”, ancorché falsamente addomesticato da piste da sci, rifugi in alta quota, gatti delle nevi e motoslitte che scorrazzano ovunque.

Un universo da avvicinare con prudenza e rispetto, affinando anche grazie alle conoscenze degli esperti le proprie capacità.

Camminare sulla neve è assolutamente semplice e alla portata di chiunque. La montagna non è mai “cattiva”, sono gli uomini, spesso, ad essere stupidamente presuntuosi nell’affrontarla.

I bambini, con le ciaspole, scoprono la natura

L’aumento degli appassionati trascina con se anche nuove fasce di “utilizzatori”, in particolare i bambini, capaci di entusiasmarsi subito alle camminate sulla neve, che permettono di scoprire un mondo ricco di fascino e “avventura”.

Le più importanti aziende outdoor presentano modelli pensati e realizzati, nelle forme, dimensioni e colori, per le esigenze dei più piccoli.

In questo caso le ciaspole non possono che essere colorate, con cromatismi che rendono l’estetica piacevole e di effetto.

Sempre per i bambini, le racchette da neve, devono essere all’insegna dell’assoluta semplicità, con un attacco molto facile da indossare che permette un bloccaggio ottimale di qualsiasi scarpa o doposci dalla calzata 28 alla 38.

Bambini e adulti nel bosco con le ciaspole – Foto Getty Images Bambini e adulti nel bosco con le ciaspole – Foto Getty Images

Non possono ovviamente mancare i ramponcini (di solito in numero di 6) fissati sotto la suola che assicurano buona presa anche su neve ghiacciata o compatta.

Le ciaspole per i bambini devono essere dotate di una loro sacca, possibilmente con le bretelle per essere trasportate comodamente come zainetto.

Ultimo consiglio: i bambini tendono a stancarsi più facilmente rispetto all’adulto e il loro entusiasmo può scemare con l’avanzare della durata dell’escursione, quindi scegliete sempre itinerari abbastanza brevi.

Qui di seguito vi segnaliamo alcuni modelli di ciaspole pensati per i più piccoli (per età superiori agli 8 anni potete pensare a ciaspole già per adulti visto che sono regolabili in lunghezza: vi consigliamo di leggere anche il seguente articolo:

Ciaspole Alpidex

Ideale per tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che siano principianti o vogliano già accompagnare mamma papà nelle prime ciaspolate. L’ampia superficie di appoggio e l’attacco single-traction facile da usare sono stati studiati appositamente per le esigenze dei bambini.

Grazie all’ampio raggio di regolazione, la racchetta da neve si adatta facilmente a qualsiasi numero di scarpa dal 26 al 38, perfetta quindi per i bambini che crescono in fretta essendo utilizzabile anche per un paio d’anni.

La robusta struttura in plastica consente di passare le racchette senza problemi anche al fratellino o alla sorellina.

_ Acquistale su Amazon:

Ciaspole TLS Freeze

Racchette da neve per i bambini che vogliono camminare, correre e giocare sulla neve, con una forma che ricorda una piccola foca, leggere e colorate.

Ciaspole dotate di attacco facile da fissare che permette di bloccare vari tipi di scarpe o doposci in modo comodo e stabile. Con maniglie e bretelle per essere trasportata comodamente come zainetto.

_ Acquistale su Amazon:

Ciaspole Ferrino Baby

Anche Ferrino si è ritagliata uno spazio importante proponendo sul mercato un’interessante gamma di ciaspole per bambini con un ottimo prezzo medio.

Racchetta dalla forma originale e colorata dotata di un attacco molto facile da fissare che permette di bloccare la scarpa in modo confortevole e stabile. Adatta a qualsiasi tipo di scarpa o doposci.

Copertura frontale regolabile con chiusura a strappo in velcro e regolazione dello scarpone Rapid adjustment da effettuare prima di ogni uscita.

_ Acquistale su Amazon:

