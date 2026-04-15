I migliori coltelli per l’outdoor: come scegliere quello giusto

Multiuso o pieghevole? La scelta del coltello per le escursioni dipende dall'uso che se ne fa. Ecco una guida pratica con i modelli più affidabili da mettere nello zaino prima di iniziare a camminare

Tra gli strumenti che non dovrebbero mai mancare nello zaino di un escursionista, il coltello occupa un posto speciale.

Compagno di viaggio silenzioso ma indispensabile, può servire per preparare un pasto lungo il sentiero, riparare un’attrezzatura danneggiata o, in situazioni estreme, contribuire alla costruzione di un riparo d’emergenza.

Non è un caso che sia diventato anche uno degli oggetti più regalati e collezionati tra gli amanti della vita all’aria aperta.

Un oggetto antico, oggi più che mai attuale

La storia del coltello accompagna quella dell’uomo.

Dai primi utensili in legno, corno, osso e metallo, si è arrivati a modelli costruiti con leghe resistenti e ultraleggere, frutto di una tecnologia che ha trasformato un semplice strumento in un concentrato di ingegneria.

Ma al di là dell’evoluzione dei materiali, la domanda resta sempre la stessa: a cosa mi serve davvero?

Come scegliere il coltello giusto per il trekking

Prima di acquistare un coltello pieghevole o un multiuso da inserire nello zaino, è importante capire quale sarà il suo utilizzo principale.

Se l’esigenza è quella di aprire confezioni di cibo, mangiare comodamente o tagliare un cerotto, un coltello multiuso rappresenta la scelta più versatile.

Le sue molteplici funzionalità lo rendono adatto a diverse situazioni outdoor, dal lavoro con piccoli motori alla regolazione degli attacchi di ciaspole e sci.

Se invece serve uno strumento per tagliare pezzi di legno, accendere un fuoco durante un campeggio o farsi largo tra sterpaglie e rovi su un sentiero poco battuto, meglio orientarsi verso un coltello più grande e robusto, progettato specificamente per quegli usi.

Scegliere il coltello giusto significa trovare l’equilibrio tra peso, funzionalità e tipo di utilizzo.

Ogni escursionista, con il tempo, sviluppa le proprie preferenze, spesso legate all’esperienza diretta sul sentiero.

L’importante è partire con uno strumento affidabile, che sappia rispondere alle esigenze reali di chi cammina.

Coltellino multiuso Leatherman

Coltello multiuso completo che, una volta chiuso, può essere agganciato anche a un portachiavi.

Pesa pochi grammi e include coltello, pinze normali e ad ago, un paio di forbici, lima, cacciaviti a testa piatta e a stella e un comodo apribottiglie.

Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato, è adatto al campeggio, al trekking ma anche all’uso domestico.

Uno dei modelli più ricchi di accessori e funzionalità.

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Coltello multiuso Victorinox Handyman

Il multiuso Victorinox è uno dei preferiti dai trekker di lunga data: super leggero, racchiude molti degli strumenti necessari durante un’escursione.

Include un paio di forbici affilate, un coltello, una lima per unghie, una pinzetta, un cavatappi, il tutto in un peso di appena 20 grammi.

Si aggancia facilmente all’esterno dello zaino e sono disponibili accessori di ricambio come pinzette e forbicine, di solito i primi componenti che si perdono.

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Coltello pieghevole Spyderco Dragonfly

Coltellino pieghevole molto leggero, ideale da portare nello zaino per ogni necessità: aprire un pacco di cibo, tagliare un cartone, una corda o qualche piccolo ramo.

La lama e il manico sono estremamente ergonomici e piacevoli esteticamente.

Nonostante le dimensioni contenute, si impugna molto bene grazie al doppio incavo per le dita alla base della lama.

È disponibile con bordo liscio o seghettato in un’ampia varietà di colori: il giallo è consigliato per renderlo più difficile da perdere.

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Coltello pieghevole Opinel N°8

Un classico coltello da tasca pieghevole, realizzato con manico in legno di faggio arancione naturale.

È un oggetto dal design semplice e raffinato, apprezzato anche dai collezionisti.

La versione in acciaio inossidabile è quella consigliata per la migliore resistenza alla corrosione.

Dal prezzo conveniente, ha una buona lama adatta soprattutto a tagliare alimenti e frutta: le dimensioni leggermente più generose rispetto ai modelli precedenti lo rendono particolarmente comodo per un pranzo al sacco.

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Coltello pieghevole Bergkvist K30

Coltello pieghevole molto utilizzato nell’outdoor.

Il K30 è robusto e dotato di una lama molto performante, ideale per tagliare rami e corde, intagliare bastoni, preparare cibi o aprire pacchetti.

Adatto al campeggio, al trekking, all’alpinismo e a ogni attività all’aria aperta.

Realizzato senza plastica, con un manico in ebano nobile e una robusta anima in acciaio-titanio.

In alternativa all’uso in mano, è possibile agganciarlo rapidamente alla cintura o ai pantaloni utilizzando la clip integrata.

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