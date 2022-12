Quali caratteristiche devono avere i coltelli per un amante delle escursioni in montagna? Ma soprattutto cosa serve avere questo compagno di viaggio.

Sicuramente uno degli strumenti che non bisogna mai dimenticare, nel corso delle proprie escursioni, è un buon coltello.

È un compagno di viaggio indispensabile, perché può servire per mangiare o per costruire un rifugio d’emergenza.

Ma soprattutto può servire per costruire un rifugio, riparare degli oggetti o delle attrezzature.

Inutile negarlo: il coltello è diventato uno dei regali più apprezzati per gli amanti della vita all’aria aperta, un oggetto utile ma da molti anche collezionato.

Un oggetto antico, che si è aggiornato con le epoche. Dai primi utensili in legno, corno, osso, metallo, oggi siamo arrivati a ipertecnologici coltelli costruiti in leghe resistenti e ultraleggere.

Coltello, a cosa serve questo importante strumento?

Prima di acquistare un coltello pieghevole o un multiuso per lo zaino dobbiamo pensare a cosa ci può servire e, quindi, quali caratteristiche dovrebbe avere.

Serve un attrezzo per aprire le confezioni di cibo, mangiare e magari tagliare bene e cerotti?

In questo caso un coltello multiuso potrebbe essere la scelta giusta. Le diverse funzionalità lo rendono adatto a diverse attività outdoor: dal lavoro con piccoli motori alla regolazione degli attacchi di ciaspole e sci.

Se invece vi occorre un coltello per tagliare pezzi di legno per accendere un fuoco durante un campeggio all’aria aperta oppure per farvi largo tra sterpaglie e rovi di un sentiero poco battuto meglio scegliere un coltello più grande e robusto progettato per quegli usi.

Vediamo quali sono i migliori coltelli per il tuo trekking.

Coltellino multiuso Leatherman Multi-Tools Large

Coltello multiuso completo, che una volta chiuso può essere attaccato anche ad un portachiavi.



Pesa pochi grammi e include coltello, pinze normali e ad ago, un paio di forbici, lima, cacciaviti a testa piatta e a stella e un comodo apribottiglie.

Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato, adatto da utilizzare in campeggio, durante un trekking ma anche in casa. Uno dei più ricchi di accessori e funzionalità.

Coltello multiuso Victorinox Handyman

Il multiuso Victorinox è uno dei preferiti dai trekker di lunga data perché è super leggero ma racchiude molti degli strumenti necessari durante un trekking.

Ci sono un paio di forbici affilate, un coltello, una lima per unghie, una pinzetta, un cavatappi e tutto in un peso di appena 20 grammi.

Facile da agganciare all’esterno dello zaino e sono disponibili accessori di ricambio come le pinzette e le forbicine, poiché di solito sono la prima cosa che si perde.

Coltello pieghevole Spyderco Dragonfly

Un coltellino pieghevole molto leggero e ideale da portare nello zaino per ogni necessità come aprire un pacco di cibo, tagliare un cartone, una corda o anche qualche piccolo ramo.

La lama e il manico sono estremamente ergonomici e piacevoli esteticamente, nonostante le dimensioni contenute si impugna molto bene grazie al doppio incavo per le dita alla base della lama.

È disponibile con bordo liscio o seghettato in un’ampia varietà di colori: suggeriamo il giallo per renderlo più difficile da perdere.

Coltello pieghevole Opinel N°8

Questo è un classico coltello da tasca pieghevole realizzato con manico in legno di faggio arancione naturale.

Un oggetto da collezione, dal design semplice e raffinato. Consigliamo di acquistare la versione in acciaio inossidabile che ha una migliore resistenza alla corrosione.

Un oggetto dal prezzo conveniente e con una buona lama adatta più che altro a tagliare alimenti e frutta, infatti è un coltello un po’ più grande di quelli fino ad ora citati, che rende più semplice il suo utilizzo per un pranzo al sacco.

Coltello pieghevole Bergkvist K29 Titanium

Questo è un coltello pieghevole molto utilizzato nell’outdoor. Il K29 è robusto e con una lama molto performante.

Ideale per tagliare rami e corde, intagliare bastoni, preparare cibi o aprire pacchetti.

Ideale per il campeggio, per il trekking, l’alpinismo e per ogni attività outdoor. Realizzato senza plastica, con un manico in ebano nobile e una robusta anima in acciaio-titanio.

In alternativa, è possibile agganciare rapidamente il coltello alla cintura o ai pantaloni utilizzando la clip da cintura integrata.

