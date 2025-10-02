Garmin lancia eTrex Touch: il Gps portatile pensato per chi ama esplorare

Leggero, intuitivo e resistente, il nuovo Garmin eTrex Touch innova l’esperienza di navigazione outdoor grazie a un touchscreen ad alta risoluzione, mappe TopoActive Europe integrate e un’autonomia sorprendente

C’è una novità firmata Garmin per tutti gli appassionati di trekking e avventure outdoor: si chiama eTrex Touch, il nuovo ricevitore Gps portatile progettato per chi cerca uno strumento affidabile ma facile da usare.

Un dispositivo pensato per chi si avvicina al mondo outdoor con entusiasmo, ma anche per chi pianifica escursioni di più giorni in ambienti difficili.

Compatto e robusto, eTrex Touch è dotato di un touchscreen a colori da 3 pollici, ad alta risoluzione e facile da usare anche con una sola mano.

L’interfaccia è intuitiva e consente di scorrere la mappa, ingrandire le aree d’interesse e accedere rapidamente a rotte, sentieri o punti salvati. Il design, resistente a polvere e acqua, è certificato IP67 e conforme allo standard militare MIL-STD-810, per garantire protezione contro urti, shock termici e umidità.

Il dispositivo viene fornito con mappe TopoActive Europe già caricate, un database aggiornato che include sentieri, strade, altimetrie, punti di interesse, offrendo un’esperienza di navigazione completa e subito operativa.

Per chi cerca ancora più dettaglio, è disponibile un piano opzionale Outdoor Maps+, che permette di accedere a contenuti cartografici premium: immagini satellitari ad alta risoluzione, curve di livello più definite, dati su inquinamento luminoso e molto altro.

Altro punto di forza è la batteria di lunga durata: fino a 130 ore in modalità standard e fino a 650 ore in modalità Expedition, pensata per ridurre al minimo i consumi durante attività di più giorni. Una caratteristica particolarmente apprezzata da chi affronta cammini lunghi o escursioni in territori remoti, dove l’autonomia fa davvero la differenza.

Grazie al ricevitore GPS multibanda integrato, eTrex Touch offre una localizzazione ancora più precisa anche in ambienti difficili, riducendo gli errori legati ai segnali satellitari deboli o disturbati.

Inoltre, il dispositivo è compatibile con lo smartphone tramite l’app Garmin Explore, che consente di pianificare itinerari, gestire waypoint, tracciare profili altimetrici e personalizzare le proprie escursioni in ogni dettaglio.

Disponibile da oggi nei punti vendita autorizzati. Una proposta pensata per un pubblico che ama l’outdoor, vuole strumenti tecnologici ma semplici, e desidera vivere esperienze autentiche nella natura, contando su un compagno di viaggio affidabile, durevole e sempre aggiornato.

