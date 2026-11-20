Insta360, brand di riferimento per le action cam, per il Black Friday propone supersconti sui migliori modelli. Ecco tutte le caratteristiche delle camere, i prezzi scontati e gli accessori in omaggio dal 19 al 30 novembre

Insta360, le top action cam sul mercato con sconti super per il Black Friday

Tempo di Black Friday e di sconti imperdibili dal 19 al 30 novembre da parte di Insta360, azienda che sta dettando nuovi standard nel mondo delle action cam per l’outdoor.

Un sentiero in montagna, una pedalata in bicicletta, un panorama da godersi dopo ore di cammino: l’amore per la natura va di pari passo con il desiderio di immortalare in un video le nostre esperienze outdoor.

Da Ace Pro 2 a X6, da Luna Ultra a Go Ultra, ogni escursionista, biker o viaggiatore, troverà il prodotto più adeguato alle proprie esigenze.

Per l’intero periodo promozionale c’è un’altra sorpresa: Insta360 abbina in omaggio un accessorio di grande utilità per ciascuno dei modelli, aggiungendo risparmio a risparmio.

Vediamo allora quali sono questi modelli, come si adattano ai differenti tipi di attività outdoor e infine i prezzi scontati per il Black Friday.

Ace Pro 2: un’action cam per sport e riprese difficili

Ace Pro 2 è una classica action cam grandangolare, robusta e pronta per essere montata su casco, bici o altri supporti.

Sviluppata con Leica, abbina un sensore da 1/1,3 pollici a un obiettivo Summarit con campo visivo di 157 gradi.

Registra fino a 8K a 30 fps, oppure in 4K a 60 fps con Active HDR; lo slow motion arriva a 4K a 120 fps.

Il sistema a doppio chip elabora le immagini e gestisce le funzioni intelligenti. PureVideo riduce il rumore nelle riprese con poca luce, migliorando luminosità e dettagli anche nelle registrazioni al crepuscolo.

La stabilizzazione FlowState e il blocco dell’orizzonte a 360 gradi mantengono regolare il video quando il terreno è sconnesso.

Il touchscreen ribaltabile da 2,5 pollici facilita le riprese frontali e permette di controllare l’inquadratura anche in posizioni scomode.

La videocamera è impermeabile fino a 12 metri senza custodia e, con la Dive Case, fino a 60 metri. Insta360 ne dichiara il funzionamento fino a −20 °C.

La protezione dell’obiettivo rimovibile, il montaggio magnetico e il paravento per l’audio sono dettagli utili nelle uscite sportive.

Ace Pro 2 è indicata a chi desidera registrare subito un video grandangolare dell’esperienza outdoor, senza dover scegliere l’inquadratura successivamente come si fa con una normale camera a 360 gradi.

Dal 19 al 30 novembre, in offerta per il Black Friday l’Ace Pro 2 Doppia Batteria: da 399 € a 319 €.

In omaggio dal 19 novembre al 1° dicembre: Insta360 Ace Pro 2/Ace Pro Utility Frame.

_L’offerta Black Friday Ace Pro 2 e i bundle

X6: riprendere tutto senza perdersi un secondo dell’esperienza

La X6 è la proposta per chi vuole tornare da un’escursione con la libertà di decidere dopo, in fase di montaggio, che cosa mostrare.

Un sogno per tutti quelli che amano godersi l’esperienza mentre la vivono, senza distrazioni.

Registra l’intera scena a 360 gradi fino a 8K a 50 fotogrammi al secondo: quando il paesaggio cambia rapidamente, non serve puntare la videocamera in una sola direzione.

Si può estrarre in seguito il passaggio di un compagno sul sentiero, il panorama alle spalle o un dettaglio incontrato lungo il percorso.

I due sensori quadrati Sony da 1/1,1 pollici e il sistema a triplo chip gestiscono anche situazioni di luce difficili.

AdaptiveTone 2.0 regola l’esposizione delle due ottiche, mentre la stabilizzazione FlowState e il blocco dell’orizzonte a 360 gradi aiutano a mantenere fluidi i filmati quando si cammina o si pedala su terreno irregolare.

Chi preferisce un filmato già pronto può usare InstaFrame 2.0, che segue il soggetto e produce un video standard in 4K; in modalità a obiettivo singolo la X6 registra fino a 5K a 60 fps.

La batteria da 2.600 mAh arriva a 140 minuti di registrazione a 360 gradi in 8K a 30 fps. I 47 GB di memoria utilizzabile integrata permettono di iniziare a girare anche senza scheda microSD.

Collegando la X6 alla ricarica, il sistema AI Director di PanoMind può creare automaticamente un montaggio dei momenti salienti delle riprese.

È una soluzione particolarmente interessante per trekking, ciclismo e viaggi, quando si desidera riprendere l’intera scena e scegliere le inquadrature durante il montaggio.

Dal 19 al 30 novembre, in offerta per il Black Friday l’X6 Standard Bundle: da 699 € a 629 €.

In omaggio dal 19 novembre al 1° dicembre: 114cm Invisible Selfie Stick (Classic Black).

_L’offerta Black Friday X6 e i bundle

Luna Ultra: video di viaggio stabili e inquadrature curate

Luna Ultra segue un’altra strada e risponde ad altre esigenze.

È una videocamera compatta con gimbal meccanico a tre assi, sviluppata insieme a Leica, pensata per chi vuole comporre l’inquadratura mentre gira.

Si presta a vlog, reportage di viaggio e riprese in movimento nelle quali contano la fluidità del movimento e il controllo del soggetto più della visione panoramica a 360 gradi.

L’ottica principale Leica Summicron lavora con un sensore da 1 pollice e registra fino a 8K a 30 fps con Dolby Vision.

Una seconda ottica tele con sensore da 1/1,3 pollici offre cinque lunghezze focali e uno zoom fino a 12×, di cui 6× senza perdita di qualità secondo Insta360.

Può essere utile per isolare un dettaglio del paesaggio o seguire un soggetto senza avvicinarsi.

Quando la luce diminuisce, niente paura: entra in gioco PureVideo, la modalità progettata per migliorare luminosità e i dettagli nelle riprese in condizioni di scarsa illuminazione.

La stabilizzazione meccanica, affiancata da quella elettronica, aiuta durante la camminata.

Lo schermo OLED da 2 pollici è rimovibile: consente di monitorare l’inquadratura e controllare la camera anche a distanza, fino a 20 metri nelle condizioni indicate dal produttore.

Deep Track 5.0 segue il soggetto, mentre i profili colore Leica e la registrazione 10-bit I-Log offrono maggiore libertà a chi monta e corregge il colore. Il peso è poco superiore ai 200 grammi.

Luna Ultra è indicata a chi realizza video di viaggio, con cambi di focale e movimenti di camera controllati.

Dal 19 al 30 novembre, in offerta per il Black Friday il Luna Ultra Standard Bundle: da 729 € a 689 €.

In omaggio dal 19 novembre al 1° dicembre: Black Mist Filter

_L’offerta Black Friday per Luna Ultra e i bundle

GO Ultra: la videocamera da indossare a mani libere

Per chi vuole partire leggero, GO Ultra concentra le funzioni di una videocamera in un corpo da circa 53 grammi.

Il ciondolo magnetico e la Easy Clip permettono di indossarla e realizzare riprese in prima persona senza utilizzare le mani.

Il sensore da 1/1,28 pollici registra video fino a 4K a 60 fps. Active HDR aiuta nelle scene con forti contrasti, mentre PureVideo è pensato per migliorare i filmati in condizioni di luce scarsa.

Il formato piccolo consente angolazioni notevoli per cogliere ogni momento dell’esperienza outdoor.

GO Ultra è impermeabile fino a 10 metri secondo la certificazione IPX8.

La batteria dura fino a 70 minuti per la sola camera e fino a 200 minuti insieme all’Action Pod, che integra un touchscreen orientabile; i valori sono ottenuti nelle condizioni di prova indicate da Insta360.

Le funzioni dell’app aiutano poi a selezionare e montare i momenti migliori.

È una soluzione ideale per escursionisti, trail runner e viaggiatori che amano i video dal punto di vista di chi fa l’esperienza.

Dal 19 al 30 novembre, in offerta per il Black Friday il GO Ultra Standard Bundle: da 429 € a 339 €.

In omaggio dal 19 novembre al 1° dicembre: GO Ultra Action Mount

_ Scopri i bundle GO Ultra del Black Friday.

Quale Insta360 scegliere a questi prezzi?

La scelta dipende anzitutto dal tipo di ripresa che ti interessa.

X6 conserva l’intera scena a 360 gradi e lascia decidere il taglio del video in seguito. Luna Ultra offre movimenti fluidi, ottiche diverse e maggior controllo per i racconti di viaggio.

GO Ultra si indossa e lascia libere le mani. Ace Pro 2 è la compagna ideale per sport e riprese grandangolari tradizionali.

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