Una caduta mentre arrampica le ha tolto le gambe, non la voglia di montagna

Dopo un volo di oltre 30 metri, la climber Quinn Brett vive con una disabilità motoria. Con la sua società di consulenza ha lanciato una mappa interattiva dei luoghi accessibili negli Stati Uniti, costruita anche con le foto degli utenti

Per anni la sua passione sono state le pareti di roccia verticali.

Poi la caduta di 30 metri che l’ha costretta su una sedia a rotelle, in una dei paradisi dell’arrampicata: la parete di El Capitan nello Yosemite National Park.

Quinn Brett, climber, oggi vive con una disabilità e si è resa conto di quanto poco la natura sia accessibile per le persone a mobilità ridotta.

Per questo ha deciso di lavorare perché sentieri e percorsi outdoor tornino ad essere accessibili per tutti.

Anche grazie al suo contributo, il 13 ottobre 2026, il Bureau of Land Management (BLM), l’agenzia federale statunitense che gestisce le terre pubbliche, ha lanciato una mappa interattiva.

Segnala sentieri, servizi igienici e piazzole di campeggio accessibili alle persone con disabilità motorie.

Quando anche un marciapiede diventa un ostacolo

Come molti americani con disabilità motorie, Brett si è trovata in difficoltà quando ha cercato di ritornare nella natura e negli spazi aperti che frequentava: parchi, sentieri e parchi nazionali.

Alcuni dei luoghi più selvaggi degli Stati Uniti, per lei, non erano più accessibili.

“Diventare disabile e rendermi conto di non riuscire nemmeno ad attraversare la strada perché, per esempio, manca lo scivolo sul marciapiede è stato un bel cambio di prospettiva”, ha raccontato alla rivista americana Outside.

Da qui la decisione di fondare Dovetail Trail Consulting, una società di consulenza sull’accessibilità che lavora per rendere gli spazi outdoor accessibili e fruibili da chiunque.

“Le persone con disabilità non vogliono andare soltanto sul sentiero asfaltato di un chilometro e mezzo nelle zone più affollate dei nostri parchi nazionali”, ha spiegato Brett.

Una mappa costruita con le foto di chi cammina

La mappa del BLM funziona soprattutto grazie a chi la usa.

I visitatori possono fotografare parchi e aree naturali e inviare gli scatti con una descrizione dettagliata delle infrastrutture che sono presenti.

Così gli altri utenti sanno cosa li aspetta prima di mettersi in viaggio. “Basta scattare delle foto per aiutare gli altri”, ha detto Brett.

Cosa offre la mappa del BLM

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, quasi un americano su dieci ha problemi di mobilità.

Per queste persone, spiega Brett, godersi l’outdoor non vuol dire solo trovare l’aiuto giusto, ma anche trovare sentieri pensati per essere accessibili ai loro mezzi di supporto.

“Per molto tempo avevamo un solo paio di scarpe tra cui scegliere (la sedia a rotelle). Ora, con la tecnologia degli ausili per la mobilità, abbiamo tantissimi tipi di scarpe e vogliamo usarle in posti diversi”, ha raccontato.

Al progetto, durato tre anni, ha lavorato anche Kevin Oliver, responsabile della divisione Recreation and Business Services del BLM.

Oliver ha spiegato a Outside che l’obiettivo è aiutare le persone a pianificare il viaggio ed evitare brutte sorprese una volta giunti a destinazione.

“Continueremo a lavorare per fornire maggiori e migliori informazioni a chi frequenta le aree ricreative, così da rispondere a ogni tipo di esigenza”, ha detto Oliver. “Il BLM sa che questo lavoro non è mai davvero finito. Lo stiamo sempre perfezionando”.

Volontari di Move United misurano i pericoli lungo i sentieri del Parco Nazionale del Grand Canyon (Foto: per gentile concessione di Move United)

La mappa raccoglie 50 opportunità ricreative già accessibili. Una è McCoy Flats, nello Utah: la scheda mostra il parcheggio in ghiaia compattata, i tavoli da picnic allungati e gli ingressi dei bagni.

Lo strumento indica anche 74 siti dove il BLM ha proposto dei miglioramenti.

Alcuni, come il Blue Valley Ranch Trail in Colorado, sono già finanziati e in corso di realizzazione. Altri, come il Glade Run Adaptive Trail in New Mexico, cercano ancora i fondi.

La nuova mappa fa parte di una spinta più ampia delle agenzie federali americane per aprire i sentieri a più persone.

L’accessibilità comincia prima del punto di partenza

Raccogliere le informazioni è solo il primo passo.

Per Julia Ray, direttrice operativa dell’organizzazione non profit Move United, che si occupa di sport accessibile, tenerle aggiornate conta altrettanto.

“I sentieri sono un po’ come esseri viventi”, ha spiegato Ray a Outside. “Cambiano con il meteo e con le stagioni, quindi tenere aggiornate le informazioni deve essere un lavoro continuo. E dove e come vengono condivise è ancora poco uniforme.”

Move United ha collaborato con i parchi nazionali del Mount Rainier e del Grand Canyon per valutare l’accessibilità di oltre 27 chilometri di sentieri.

L’organizzazione ha creato anche un corso gratuito per insegnare a rendere accessibili i sentieri, per aiutare i gestori locali a conoscere gli standard federali di accessibilità.

Secondo Ray, rendere più accessibili i sentieri più frequentati è un ottimo modo per far vivere a più persone l’esperienza dei parchi nazionali.

“Se il pubblico va su un sentiero più che su altri, probabilmente è lì che vorrebbe andare chiunque”, ha detto. “Tutti hanno diritto di accedere all’outdoor, e siamo davvero entusiasti che in questo momento ci sia tanta energia intorno a questo tema.”

Oltre il solito anello asfaltato

Per chi frequenta i sentieri come Brett, avere informazioni dettagliate sull’accessibilità significa tirare meno a indovinare.

Si può scegliere con più libertà dove andare, quale attrezzatura portare e sapere in anticipo quali difficoltà si dovranno affrontare.

La voglia di montagna non l’ha mai lasciata e, dice, non la lascerà mai.

“Voglio ancora divertirmi, arrivare in cima alle montagne e fare cose pazze”, racconta. “Ma ho anche bisogno delle informazioni per decidere quale esperienza voglio vivere.”

Brett ha aggiunto che coinvolgere le persone con disabilità nella valutazione dei sentieri e nella raccolta dei dati aiuta i gestori a individuare le vere barriere architettoniche.

Alcuni ausili superano rocce, radici e gradini. Poi basta un ponte stretto o un cancello per fermare tutto.

“Magari otto chilometri di sentiero vanno benissimo, poi c’è un ponte per attraversare un corso d’acqua e qualcuno ci ha messo una passerella larga trenta centimetri. Dopo ci sono altri otto chilometri che funzionano perfettamente”, ha spiegato Brett. “Ma se non hai mai passato del tempo con una persona con disabilità, potresti non sapere cosa sia davvero una barriera.”

Sembrano piccoli dettagli ma fanno tutta la differenza tra un sentiero percorribile e uno davvero accessibile. A volte tutto si gioca su piccolo ponticello troppo stretto e sull’assenza di qualcuno in grado di notarlo.

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