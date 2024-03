Le migliori ciaspole per escursioni sulla neve: i nostri modelli consigliati

Scopri come scegliere le ciaspole perfette per le tue avventure sulla neve con la nostra guida dettagliata. Confronta caratteristiche, comfort e prestazioni per trovare il modello più adatto alle tue esigenze: dalle escursioni più semplici fino alle salite più complicate

Le migliori racchette da neve per l’outdoor invernale

La sviluppo della tecnologia ha comportato un aumento dell’offerta di ciaspole, quei meravigliosi dispositivi che ci accompagnano nelle nostre avventure sulla neve.

Questo può rendere difficile la scelta, tra così tante opzioni disponibili.

Per questo abbiamo deciso di proporvi una selezione di quelle che riteniamo alcune tra le migliori racchette da neve dell’inverno 2020-2021.

Ricordiamoci, però, che non esistono le ciaspole perfette.

Ciascuno di noi ha le proprie preferenze, sia riguardo le funzionalità che riguardo l’estetica.

Ma ora ciaspole ai piedi, partiamo con la nostra selezione …a voi l’imbarazzo della scelta!

Ferrino – Miage: da un brand top, ciaspole top

Miage è adatta ad escursionisti esperti e si contraddistingue per la sua tenuta su ghiaccio e l’ottimo galleggiamento su neve fresca.

Consente di affrontare con tranquillità qualsiasi tipo di terreno, dai pendii ghiacciati o con neve dura, fino alle nevi fresche più profonde.

Il profilo laterale dentato agevola un’ottima presa su pendii inclinati o in contro pendenza. La particolare conformazione della parte anteriore a forma di scalini progressivi, aumenta la presa su ghiaccio.

Ramponi anteriori, con griffa a 3 punte posizionata nella parte frontale dell’attacco. Ramponcini posizionati sulla superficie inferiore della racchetta.

Attacco Castor Special brevettato, con chiusura frontale rapida, taglia regolabile grazie alla leva sulla talloniera, fissaggio del collo del piede con compassante imbottito e regolabile con cricchetto.

Specifiche

Peso: 1.9 kg

Dimensioni: 63.5×24 cm

Peso massimo sopportato: 120 kg

Ferrino – Baby, la racchetta da neve per bambini

Una ciaspola pensata e costruita per i bambini e per le escursioni invernali in famiglia.

La forma che ricorda una piccola foca è originale e colorata. È dotata di un attacco molto facile da fissare che permette di bloccare la scarpa in modo confortevole e stabile. Adatta a qualsiasi tipo di scarpa o doposci.

Ideale per neve fresca, ghiacciata o compatta Con maniglie e bretelle per essere trasportata comodamente come zainetto

Specifiche

Peso: 600 grammi

Dimensioni: 51.2 x 20 x 9.2 cm

Peso massimo sopportato: 40 kg

Inook – Odissey, le artigianali francesi

Alta qualità e robustezza sono le caratteristiche di queste ciaspole costruite acciaio inossidabile.

Dal momento che anche il comfort vuole la sua parte l’attacco delle racchette da neve può essere modificato in pochi secondi dalla misura 36 al 47 ed è quindi adatto per ogni scarpone invernale.

Queste racchette hanno un’altra peculiarità: sono realizzate artigianalmente in Francia nello stabilimento di Oyonnax.

Possono sopportare fino a 200 kg di peso e resistere fino -40 °C

Specifiche

Peso: 1 kg

Dimensioni: 62 x 21 cm

Peso massimo sopportato: 200 kg

Atlas – Helium Trail 26

Queste racchette di Atlas offrono il massimo comfort per piacevoli escursioni invernali.

Sono molto robuste e in grado di rispondere alle sollecitazioni tipiche del trekking sulla neve, grazie al telaio flessibile e ai denti e le guide laterali in acciaio, che le rendono resistenti ma leggere.

Il sistema a lamelle impedisce che la neve si depositi sulla scarpa. Il supporto per salita allevia la muscolatura del polpaccio

Specifiche

Peso: 1,5 kg

Dimensioni: 22 x 66 cm

Peso massimo sopportato: 115 kg

Morpho – Trimo ultra light: le ciaspole ultraleggere senza fronzoli

Queste ciaspole sono pensate per chi non ha troppe pretese e vuole una soluzione semplice per trekking sulla neve non troppo difficili.

Il semplice cinturino alla caviglia aiuta ad indossarle senza troppa fatica e sono adatte a qualunque tipo di scarpone.

La chiusura salda/ammortizzazione del tallone consente ottimo bilanciamento e riduce l’affaticamento.

Costruite in materiale materiale extra leggero.

Specifiche

Peso: 1.5 Kg

Dimensioni: 62.5 x 20.4 x 18.8 cm

Peso massimo sopportato: 96 kg

Atlas Montane, equilibrio e comfort

Una nuova versione di un apprezzato modello di Atlas.

Le Montane offrono il telaio tubolare proprietario dell’azienda ReactiveTM, che garantisce un’ottima performance anche su terreni difficili e il tallone StabillockTM per il massimo comfort.

Peso: 454 g

Dimensioni: 8.5 x 8.5 x 22 cm

Peso massimo: circa 91 kg

TSL Symbioz Hyperflex Elite, per un andatura naturale

Uno dei principali problemi lamentati da chi fa escursioni sulla neve è il dolore all’anca e al ginocchio causati dalla camminata “innaturale” con le ciaspole.

L’ergonomia delle Symbioz è stata pensata per favorire una camminata il più possibile naturale.

Otto grandi ramponi in acciaio inossidabile forniscono una forte trazione, mentre il sollevamento del tallone consente di affrontare le salite comodamente.

Si adatta facilmente il puntale alla misura dello scarpone grazie al rilascio del camlock che rende semplice indossare e togliere le ciaspole.

Si regolano sia la larghezza che la lunghezza per adattarsi alla maggior parte degli scarponi.

Peso: fino a circa 2,1 kg

Lunghezze: fino a circa 68 cm

Sollevamento tallone: sì

Peso massimo: fino a circa 135 kg

