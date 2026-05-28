Saldi estivi per il trekking: l’attrezzatura da comprare prima di sentieri, gite in montagna e weekend all’aria aperta

Il fascino della montagna è qualcosa di profondamente radicato nell’anima, che nasce dalla duplice natura di questo territorio, impervio ed aspro, ma anche libero e selvaggio

Un ambiente radicale nella sua alterità, in grado di mettere in prospettiva abitudini e certezze, per lasciarsi a contatto diretto con qualcosa di più grande di noi, il mondo naturale da cui ci siamo allontanati molto tempo fa.

È per ritrovare questo fugace stato dell’anima che ci piace immergerci all’ombra delle faggete, nei boschi alti di conifere, di camminare sulla costa dei pendii erbosi, scrutando l’orizzonte che sta dinnanzi, mentre le nuvole fanno il loro sorvolo sui nostri passi.

Libertà e sicurezza, l’importanza di un attrezzatura affidabile

Fornirsi di un’attrezzatura affidabile per il trekking costituisce il primo passo obbligato delle nostre avventure in montagna.

Il materiale necessario è molteplice e va dalle cose essenziali, imprescindibili, come zaino, scarponi e orologio GPS, ad accessori più settoriali e specifici, perfetti per adattarsi alle caratteristiche individuali e alle specifiche modalità di escursione, sia in termini di tempo che di difficoltà tecnica e fisica.

Andiamo a vedere qual è lo starter pack indispensabile per chi desidera passare un’estate tra sentieri e vette all’insegna dell’avventura e del benessere.

La breve guida che segue riguarda quindi attrezzature progettate e costruite per essere utilizzate durante la bella stagione.

Scarponi e zaino

I capisaldi dell’attrezzatura, senza troppa sorpresa, sono scarponi e zaino, due elementi a cui assegnare la maggior fetta del nostro budget e soprattutto su cui non scendere a compromessi riguardo alla qualità.

Le scarpe da trekking sono il nostro legame con il terreno, il loro grip la nostra forza e la nostra sicurezza.

La scelta migliore è sempre quella di acquistare scarponi che coprano anche la caviglia, per tutelare l’articolazione da distorsioni e lesioni sui terreni più insidiosi e dotati di una suola con molto grip, come Vibram.

Anche se siamo in estate, si sa, il meteo in montagna può cambiare in fretta, per cui una scarpa impermeabile è sempre preferibile.

Il secondo elemento imprescindibile, abbiamo detto, è lo zaino: sulle nostre spalle viaggia tutto quello di cui abbiamo bisogno, viveri, vestiti di riserva e tutti gli accessori necessari a seconda dell’esperienza che abbiamo progettato.

Di conseguenza non esiste uno zaino adatto a tutti i tipi di escursione: se affrontiamo sentieri medio brevi, da concludere nell’arco di una giornata, possiamo scegliere zaini al di sotto dei 40 litri, in cui possiamo riporre comodamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno: acqua, cibo e accessori.

Se, invece, affrontiamo escursioni più lunghe e impegnative, che durano più giorni, dovremo necessariamente andare su capienze maggiori, su volumi sicuramente superiori a 50 litri.

In questo caso è necessario acquistare zaini con sostegno lombare, in grado di scaricare la maggior parte del peso dalle spalle alle gambe, per evitare problemi alla schiena e fastidiosi dolori durante la giornata.

Tracker GPS

È importante considerare anche il lato sicurezza: oggi, grazie alla tecnologia, possiamo fare affidamento su strumenti che un tempo non esistevano, capaci di migliorare la qualità delle nostre escursioni e le possibilità di avventura, garantendo sicurezza in alcuni contesti potenzialmente pericolosi.

Come l’orologio Gps, che grazie alla funzione TrackBack è in grado di ricondurci al punto di partenza nel caso in cui ci fossimo persi, ma che offre anche moltissimi altri strumenti, come il tracciamento Gpx che consente di scaricare la traccia del sentiero prima della partenza o l’altimetro barometrico e la bussola a tre assi, per conoscere in ogni momento quota e orientamento.

L’equipaggiamento completo per le escursioni in montagna non termina certo qui, ma i prodotti che abbiamo passato in rassegna costituiscono a nostro avviso ciò di cui non possiamo davvero fare a meno, il primo passo di ogni escursione, riguardo a cui non scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità, per espandere i nostri orizzonti di avventura con il massimo del comfort e sempre in sicurezza.