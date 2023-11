Arriva l'autunno e per andare a fare trekking occorre uno zaino adeguato alle condizioni meteo di questa stagione. Ferrino ha pensato a una linea specifica, Ferrino OutDry® Backpacks, pensata proprio per rispondere a queste esigenze.

Zaini per l’autunno e inverno: la nuova linea OutDry Backpacks di Ferrino

Con l’arrivo dell’autunno, e poi ancor di più in inverno, cambiano le esigenze nella scelta dello zaino.

Si può optare per zaini versatili, in grado di offrire una buona protezione in qualsiasi condizione meteo ad altri più specializzati nella stagione di mezzo.

Ferrino ha introdotto da una poco una nuova linea di zaini pensata specificamente per l’autunno.

Si tratta della linea Ferrino OutDry Backpacks.

Comprende zaini costruiti con la tecnologia OutDry, ovvero una membrana applicata internamente che si adatta al tessuto e sigilla perfettamente le cuciture e qualsiasi altro punto di ingresso dell’acqua, garantendo una impermeabilità di 10.000mm.

Gli zaini con tecnologia OutDry® sono perfetti per le avventure in qualsiasi condizione climatica, perché resistenti all’umidità e a prova di precipitazioni.

Vediamo allora i due zaini di questa nuova linea pensata proprio per questa stagione e altri tre modelli che si adattano comunque a qualsiasi condizione meteo e tra i quali scegliere a seconda della durata del trekking.

Dry Hike 48+5

Dry Hike 48+5 è il prodotto ideale per il trekking e l’hiking.

É 100% impermeabile grazie al sistema HDry® (10.000 mm di colonna d’acqua anche in corrispondenza di cuciture).

Tessuti:

305 P Ripstop HP Cordura® laminato con membrana HDry®, Rinforzi in Reinforced Laminated Fabri

Dorso: Dorso dotato di sistema DNS “Dry Net System”, la cui traspirazione è garantita dal tessuto reticolare, mentre la distribuzione del carico e la stabilità nel trasporto sono ottimizzate grazie al bastino in acciaio flessibile

Tasche:

Sul cappuccio

Di sicurezza sotto il cappuccio

Sul dorso per il sistema di idratazione

Laterali a soffietto

Su fascia a vita

Accessori:

Cerniere YKK impermeabili

Cappuccio amovibile con cuciture termo-nastrate e lampo impermeabile, 100% waterproof

Chiusura superiore roll-up per garantire 100% waterproof

Accesso frontale con zip

Nastri di compressione laterale

Due porta bastoncini

Due porta piccozze

Nastri addizionali porta oggetti amovibili (frontali e sul fondo)

Cinturino pettorale con fischietto integrato

Dry Hike 32

Dry Hike 32 è il prodotto ideale per le escursioni e l’hiking in qualsiasi condizione metereologica.

É 100% impermeabile grazie al sistema HDry® (10.000 mm di colonna d’acqua anche in corrispondenza di cuciture).

Tessuti:

305 P Ripstop HP Cordura® laminato con membrana HDry®

Rinforzi in Reinforced Laminated Fabric

Dorso:

Dorso con “D.N.S. – Dry Net System”, la cui traspirazione è garantita da tessuto reticolare, mentre la distribuzione del carico e la stabilità nel trasporto sono ottimizzate grazie al bastino in acciaio flessibile

Tasche:

Sul cappuccio

Di sicurezza

Sul dorso per l’inserimento del sistema di idratazione

Laterali in rete | su fascia a vita

Accessori:

Cerniere YKK impermeabili

Cappuccio con cuciture termonastrate e lampo impermeabile, 100% waterproof

Chiusura superiore roll-up per garantire l’impermeabilità totale

Due porta bastoncini

Due porta piccozza

Cinturino pettorale con fi schietto integrato

Nastri addizionali porta oggetti amovibili (frontali e sul fondo)

Nastri di compressione laterale

Transalp 60: per il trekking di più giorni

Transalp 60 litri è lo zaino da trekking di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ideale per escursioni di più giorni o viaggi avventura.

Tessuti:

Jacquard Weave 500D

Supertex®

Rinforzi in Reinforced Laminated Fabric

Dorso:

Dorso ergonomico con sistema di regolazione “Double Ergo Adjustment”, che avviene mediante lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una migliore distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita

Tasche:

Doppia sul cappuccio

Di sicurezza

Laterali

Frontale

Su fascia a vita

Accessori:

Due porta bastoncini

Nastri addizionali amovibili sul fondo

Nastri di compressione laterale

Doppio accesso al corpo principale: inferiore con separatore interno e centrale

Coprizaino incluso

Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag

Overland 60+10: il versatile

Overland 60+10 è lo zaino full optionals dedicato ai trekkers più esigenti che devono affrontale percorsi lunghi ed impegnativi.

Tessuti:

Poliestere invisible ripstop 210D

Dorso:

Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare con imbottiture sagomate a doppia intensità “ACT”.

Spallacci e cintura a vita imbottiti ed ergonomici in tessuto reticolare super traspirante.

Tasche:

Doppia sul cappuccio

Di sicurezza

Laterali e frontale a soffietto

Su fascia a vita

Interna sul dorso

Corpo estensibile (+10 lt)

Accessori:

Coprizaino

Cappuccio amovibile

Accesso inferiore al corpo principale dello zaino con separatore interno

Due porta piccozze

Due porta bastoncini

Nastri addizionali porta materiali amovibili sul fondo e sul fronte

Nastri di compressione laterale

Cinturino pettorale con fischietto d’emergenza

Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag

Elastico porta materiali sul cappuccio

Agile 35: lo zaino light per le escursioni giornaliere

Lo zaino studiato e dedicato per il lite backpacking. Un vero esempio di leggerezza.

Essenziale nel design, completo di tutte le dotazioni tecniche ed estremamente confortevole grazie al dorso “Hollow back system”.

Tessuti:

Poliestere Invisible Ripstop210D

Dorso:

Dorso “Hollow back system”: dorso, spallacci e cintura a vita super traspiranti grazie all’abbinamento di imbottiture preformate e con canali di aerazione e tessuto reticolare super traspirante.

Tasche:

Sul cappuccio

Frontale, laterali e su cintura a vita in rete

Accessori:

Due porta bastoncini

Due porta picozze

Nastri di compressione laterale

Nastri addizionali frontali amovibili porta materiali

Compatibile col sistema di idratazione H2 bag

Compatibile con “Helmet Holder”

