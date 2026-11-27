Il marchio tedesco ha ridisegnato insieme a Gore-Tex la sua linea di punta per lo sci alpinismo. Il risultato sono una giacca impermeabile da soli 335 grammi, con una nuova membrana senza PFAS, e un completo morbido in lana merino che ripara dal vento e dal freddo

Il pendio si impenna, le pelli mordono la neve e il primo respiro profondo sembra fatto di aghi di ghiaccio.

Chi pratica sci alpinismo conosce bene quel momento, e sa che il peggio arriva dopo: in vetta la sosta è esposta, il vento taglia e in pochi minuti il sudore accumulato in salita si trasforma in gelo.

È lì che l’abbigliamento decide se la giornata sarà memorabile o da dimenticare.

Ortovox Ortler – Foto Ortovox

Su questo equilibrio tra bisogno di protezione e libertà di movimento Ortovox ha costruito negli anni Ortler, la collezione al vertice della sua offerta per lo sci alpinismo.

Per la stagione 2026/27 il marchio tedesco, specialista della sicurezza in montagna, è partito da una domanda scomoda: come si migliora il proprio prodotto migliore?

La risposta è arrivata dai materiali e porta il nome di Gore-Tex.

Perché Ortovox ha ridisegnato Ortler attorno a Gore-Tex

La nuova Ortler è stata riprogettata a partire dalle tecnologie Gore-Tex Performance e Windstopper di Gore-Tex Lab.

Ne è nata una linea di giacche e pantaloni che fa lavorare insieme funzionalità, design ergonomico e dinamico e un uso mirato della lana merino.

Anche l’impronta ambientale è entrata nel progetto: la produzione impiega materiali riciclati, con tessuti e processi produttivi conformi ai criteri bluesign®.

Christine Brien, head of material management di Ortovox, sintetizza così l’approccio: “L’obiettivo non era produrre “l’ennesimo guscio in Gore-Tex”, ma tradurre il DNA del marchio in scelte di materiali, costruzione e dettagli”.

Ortler Gore-Tex Jacket e Pants: membrana senza PFAS e 335 grammi

Il cuore della novità è la nuova membrana ePE di Gore-Tex, priva di PFAS. Rispetto alla tecnologia precedente ha uno spessore ridotto di circa la metà, ed è più leggera e resistente.

Nei due gusci la membrana è abbinata a un tessuto esterno elasticizzato, morbido al tatto, e a un rivestimento interno C-Knit, entrambi bluesign® Approved. Insieme formano un laminato a tre strati da soli 86 g/m².

Ortovox Ortler – Foto Ortovox

Sul piano pratico il completo è impermeabile, traspirante e antivento, con un design minimalista che elimina il superfluo. Il dato che colpisce è il peso: 335 grammi per la giacca da uomo in taglia M.

In salita, quando l’intensità aumenta, la traspirabilità lavora per mantenere il comfort e il taglio ergonomico asseconda i movimenti.

Caratteristiche che lo rendono adatto anche a chi pratica sci alpinismo con ambizione.

Ortler Softshell Plus: lana merino e Windstopper dall’inverno alla primavera

Per molti scialpinisti il softshell resta la scelta migliore, e Ortovox lo sa.

Il completo Ortler Softshell Plus è pensato sia per le fredde giornate invernali sia per i tour primaverili, e combina lana merino e tecnologie Gore-Tex.

Il tessuto è un softshell elasticizzato in quattro direzioni con il 20% di lana merino, morbido a contatto con la pelle. La vestibilità regular fit punta a lasciare totale libertà di movimento anche sui terreni impegnativi.

Ortovox Ortler – Foto Ortovox

La protezione è affidata al Windstopper di Gore-Tex Lab, collocato sulle parti più esposte al vento, come il busto e la parte anteriore delle gambe.

Alla ventilazione pensano le cerniere sottomanica e sulle gambe, che permettono di regolare l’aerazione con precisione nelle salite ad alta intensità.

Guscio o softshell: due risposte per due modi di salire

Con la nuova Ortler, Ortovox punta su tre parole chiave: leggerezza, funzionalità e protezione, anche nelle condizioni più estreme.

Le due soluzioni sono complementari.

Il guscio con membrana ePE risponde a chi cerca il minimo peso e il massimo riparo, il softshell in merino a chi vuole comfort e versatilità dall’inverno alla primavera.

In fondo è la scelta che accompagna ogni uscita con le pelli: capire, prima di partire, di quanta protezione si avrà bisogno una volta in cima.

_ Scopri la nuova linea Ortler sul sito Ortovox

_ Leggi gli altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking e l’outdoor:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram