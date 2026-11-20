Temperature che scendono e il cuore si deve adattare. Camminare all’aperto è un gesto di cura, se fatto con criterio: il cardiologo dello sport Antonio Russo spiega come e perché andare a piedi fa bene

Cosa chiede il cuore a chi esce per una passeggiata autunnale: il cardiologo dello sport Antonio Russo risponde a 8 domande

In autunno il cuore cambia ritmo insieme alla stagione.

Camminare e fare attività all’aperto resta un’ottima abitudine, ma con il freddo e gli sbalzi di temperatura l’apparato cardiovascolare può essere messo alla prova.

Per questo serve adottare precauzioni, dall’abbigliamento alle abitudini, fino alle indicazioni del proprio medico.

Abbiamo intervistato il dott. Antonio Russo, consulente cardiologo dello staff sanitario della SSC Napoli e consigliere nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport (Sic Sport), per capire quali siano i corretti accorgimenti da adottare in autunno per svolgere un esercizio fisico sano e sicuro, senza correre rischi cardiaci.

Grande appassionato di camminate all’aria aperta, coltivate per dieci anni in Umbria e oggi nella sua Napoli, tra il lungomare, il Bosco di Capodimonte e gli splendidi percorsi delle scale che collegano il Vomero alla città bassa.

Il dott. Antonio Russo, specialista dell’AOU Federico II e dell’Asl Napoli 2 Nord, ha risposto alle nostre domande da vero amante del trekking.

1 – Dottore, si dice che l’autunno sia la stagione perfetta per camminare. È vero anche per il cuore?

Certamente!

L’autunno, grazie alle temperature generalmente miti, è una stagione ideale per camminare all’aperto, un’attività che non è solo esercizio fisico, ma anche un modo naturale per ritrovare serenità, equilibrio e benessere.

L’attività fisica regolare è un prezioso strumento di prevenzione cardiovascolare, purché adeguata alle proprie condizioni di salute.

Nella fattispecie, il clima autunnale aiuta la termoregolazione, perché rispetto all’estate il cuore fatica meno per smaltire il calore e la camminata risulta più leggera.

Resta comunque consigliabile seguire qualche accortezza, come ad esempio iniziare con un buon riscaldamento, evitare partenze troppo veloci e mantenersi idratati, perché con il fresco la sete si avverte meno.

2 – Con l’arrivo dell’autunno le temperature oscillano sensibilmente nell’arco della giornata. Dal punto di vista cardiologico, questi sbalzi rappresentano un rischio per il cuore?

In autunno gli sbalzi termici, soprattutto il freddo, possono provocare vasocostrizione, aumento della pressione arteriosa e maggiore lavoro cardiaco.

Quando la temperatura scende, i vasi sanguigni tendono a restringersi e il cuore deve spingere il sangue con più forza, con un conseguente aumento del carico di lavoro.

Per una persona sana si tratta di una risposta fisiologica ben tollerata, ma in alcune categorie può diventare un fattore di rischio.

Devono prestare particolare attenzione anziani, ipertesi e persone con patologie cardiovascolari, perché il sistema cardiocircolatorio ha una minore capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti climatici: in questi casi è opportuno evitare sforzi bruschi e intensi.

3 – Quanto bisogna camminare in autunno per proteggere il cuore? Esistono indicazioni precise su durata, frequenza e andatura?

Le linee guida internazionali, come quelle dell’OMS e della Società Europea di Cardiologia, consigliano almeno 150 minuti settimanali di attività aerobica moderata, equivalenti a circa 30 minuti di camminata sostenuta per cinque giorni.

Anche brevi passeggiate apportano benefici: l’importante è sempre e comunque la costanza.

In autunno, quando le giornate si accorciano e il clima è meno prevedibile, può essere utile suddividere il cammino in più momenti, ad esempio con una passeggiata dopo pranzo e una nel tardo pomeriggio.

Più che inseguire grandi prestazioni, conta fare del movimento una buona abitudine quotidiana.

Chi ha patologie cardiache o non svolge attività fisica da tempo dovrebbe confrontarsi con il proprio medico per definire un programma adatto.

4 – Nebbia, umidità e smog: in autunno possono penalizzare chi cammina all’aperto. Quali orari e percorsi consiglia e per proteggere cuore e polmoni?

È preferibile scegliere parchi, aree verdi e percorsi poco trafficati, evitando gli orari di maggiore inquinamento con l’obiettivo di rilassarsi, liberare la mente e mantenersi in forma.

In autunno, con l’inversione termica, gli inquinanti tendono a ristagnare vicino al suolo, soprattutto al mattino presto e alla sera quando il traffico è più intenso.

Meglio dunque camminare nelle ore centrali della giornata, in cui l’aria è generalmente più pulita, e lontano dalle strade molto frequentate.

Le polveri sottili possono infatti irritare le vie respiratorie e, con lo sforzo, penetrare più in profondità nell’organismo, con possibili effetti anche sul sistema cardiovascolare.

Nelle giornate con elevati livelli di smog è consigliabile svolgere attività fisica in ambienti chiusi, ripiegando su palestra, tapis roulant o esercizi a casa, senza rinunciare al movimento.

Chi soffre di patologie respiratorie o cardiache dovrebbe prestare particolare attenzione ai bollettini sulla qualità dell’aria.

5 – Durante una camminata, quali sintomi non vanno mai sottovalutati?

Dolore toracico, affanno insolito, vertigini, sensazione di svenimento o palpitazioni associate a malessere sono segnali da non sottovalutare. Lo stesso vale per i capogiri improvvisi e le palpitazioni accompagnate da sudorazione fredda o debolezza.

In tali casi è importante fermarsi subito, non riprendendo assolutamente la camminata e nel caso i sintomi siano intensi o persistenti è necessario chiamare il 112.

6 – Dopo un infarto o con uno scompenso cardiaco, camminare all’aria aperta è ancora possibile?

Sì, è possibile purché il paziente sia clinicamente stabile.

L’esercizio fisico è fondamentale nella riabilitazione e nella prevenzione cardiovascolare, ma il programma deve essere personalizzato dal medico dello sport o dal cardiologo con competenze di medicina dello sport, in base alle condizioni cliniche e alla capacità funzionale individuale.

7 – Cosa indossare in autunno e come prepararsi prima di partire?

Consiglio di vestirsi a strati, utilizzare calzature adeguate e proteggersi dal freddo.

Indossare più capi sovrapponibili permette, infatti, di regolare la temperatura corporea: si può togliere un indumento quando si inizia a sudare e rimetterlo durante le soste.

È opportuno proteggere anche testa, collo e mani, indossando calzature confortevoli e ben aderenti su foglie bagnate e terreni scivolosi.

Nei giorni di nebbia fitta, oltre alla qualità dell’aria, è bene considerare anche la scarsa visibilità, indossando capi chiari o rifrangenti.

Per quanto riguarda il riscaldamento, invece, è sufficiente iniziare con qualche minuto di camminata lenta e aumentare gradualmente il ritmo, in modo da evitare picchi improvvisi di frequenza cardiaca e pressione, soprattutto in chi ha problemi cardiovascolari.

8 – Quando fa buio presto, restare sul divano è una tentazione forte. Come si trasforma la camminata in una buona abitudine? Quando fare un controllo cardiologico?

Come già sottolineato, il segreto è inserire il movimento nella routine quotidiana, ad esempio con i cosiddetti “snack motori”, brevi pause attive di circa uno-cinque minuti che aiutano a contrastare la sedentarietà.

In questi “spuntini” di attività rientrano anche gesti quotidiani, quali salire le scale a passo svelto invece di prendere l’ascensore oppure fare camminate veloci di pochi minuti dopo un pasto o durante una pausa di lavoro.

Un controllo cardiologico, poi, è sempre fortemente indicato in presenza di fattori di rischio, di sintomi sospetti o prima di riprendere attività intense dopo una lunga inattività.

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