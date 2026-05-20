Valle dei Mòcheni: l’incanto del Trentino tra masi e Lagorai

Boschi, masi, sentieri attraverso le vallate del Lagorai e una cultura alpina ancora viva: tutto questo è la Valle dei Mòcheni. Qui, in estate, si svolge anche LUFT!, festival outdoor dedicato a natura, tradizioni e comunità

Valle dei Mòcheni: un paradiso da camminare tra le montagne

Nella Valle dei Mòcheni rallentare il passo e camminare è il modo più naturale per scoprirne la bellezza.

A pochi chilometri da Trento, questa piccola valle laterale del Lagorai custodisce un mondo che sembra rimasto ai margini del tempo: foreste, masi aggrappati ai pendii, sentieri e una lingua antica che continua a vivere nel quotidiano ancora oggi.

Non è un caso che lo scrittore Robert Musil, in Grigia, una novella pubblicata nel 1921, la definisse una “valle incantata”.

Perché incantata lo è davvero e il modo migliore per scoprirlo è esplorarla a piedi.

Valle dei Mòcheni: un piccolo mondo sospeso

Conosciuta anche come Bersntol nella lingua locale, la Valle dei Mòcheni si sviluppa lungo il corso del torrente Fersina, tra prati terrazzati, boschi e versanti che salgono verso le cime selvagge del Lagorai.

Ph.: Archivio Trentino Marketing/Marco Simonini

La sua identità si costruisce nel Medioevo, quando famiglie di origine bavarese raggiunsero queste montagne per colonizzare terre ancora poco abitate.

Furono contadini, dissodatori, allevatori: uomini e donne che trasformarono i boschi in pascoli e campi coltivabili, costruendo masi isolati destinati a diventare il cuore della vita familiare e agricola.

Ancora oggi il paesaggio della valle racconta quella storia. Non esistono grandi centri urbani, ma piccoli nuclei sparsi, case in legno e pietra, stalle e fienili che seguono la conformazione della montagna.

È un equilibrio antico, nato da un rapporto diretto con la terra e con le stagioni.

La lingua mòchena, memoria viva delle montagne

Uno degli aspetti più affascinanti della valle è la presenza della lingua mòchena, idioma di origine germanica riconosciuto tra le minoranze linguistiche storiche italiane.

Il mòcheno non sopravvive come semplice testimonianza folkloristica: continua a essere parlato nelle case, insegnato nelle scuole e tramandato attraverso iniziative culturali, eventi e laboratori.

In un’epoca in cui molte identità locali rischiano di dissolversi, la Valle dei Mòcheni rappresenta un raro esempio di continuità culturale.

Ogni parola custodisce un modo diverso di leggere il paesaggio, il lavoro e la vita quotidiana.

È anche questo che rende la valle così particolare: la sensazione di entrare in un luogo che ha scelto di conservare la propria voce.

Tra miniere, boschi e sentieri del Lagorai

Accanto alla tradizione agricola, la valle conserva anche una forte memoria di quella mineraria.

A partire dal Trecento arrivarono infatti i canòpi, minatori specializzati provenienti dall’area germanica, impegnati nell’estrazione di rame, argento, zinco e piombo.

Per secoli, la vita della valle si è sviluppata tra due mondi complementari: quello della superficie, fatto di prati, allevamento e fienagione, e quello sotterraneo delle miniere e delle gallerie scavate nella roccia.

Ph.: Archivio Trentino Marketing/Marco Simonini

Oggi questa storia riaffiora nei sentieri tematici, nei vecchi siti minerari e nei percorsi che conducono verso luoghi simbolo come il Lago di Erdemolo o il Rifugio Sette Selle, tra gli itinerari più amati del Lagorai.

_ Leggi una guida completa sulle bellezze della Valle dei Mòcheni

Cosa vedere e fare in Valle dei Mòcheni

La valle è una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza lenta e lontano dalle mode turistiche.

Tante sono le esperienze interessanti da fare nella terra dei Mòcheni.

Dai trekking nel Lagorai, celebre in tutto il mondo per la sua bellezza, alle passeggiate alla scoperta di masi e borghi tradizionali; dagli itinerari alla scoperta della tradizione minerari ai percorsi naturalistici ben segnalati, fino a una full immersion nella cultura e lingua mòchena.

Non possono mancare poi le esperienze del gusto, per assaporare il meglio della tradizionale cucina di montagna.

Ph.: Archivio Trentino Marketing/Arturo Cuel

La valle è ideale per le famiglie, per chi ama il viaggio lento e gli appassionati di outdoor che cercano ambienti autentici e poco affollati.

LUFT! Festival: due giorni per vivere la valle

Il 29 e 30 maggio 2026 la Valle dei Mòcheni ospita LUFT!, festival diffuso dedicato alla natura, alla cultura e alle esperienze outdoor.

Più che un semplice evento, LUFT! è un modo di entrare in relazione con il territorio. Il festival prende vita a Palù del Fersina, ma poi si espande lungo sentieri, rifugi, boschi e luoghi simbolici della valle.

Le attività proposte attraversano diversi modi di vivere la montagna: escursioni verso il Lago di Erdemolo, percorsi di mountain bike, orienteering, ferrate, yoga all’aperto vicino al torrente, passeggiate tra i masi e laboratori dedicati alle erbe spontanee.

Accanto all’esperienza outdoor c’è anche una forte componente culturale.

Durante il festival è possibile avvicinarsi alla storia mòchena attraverso incontri, racconti, attività linguistiche e visite dedicate alla memoria mineraria e alle tradizioni locali.

Ph.: Archivio Trentino Marketing/Arturo Cuel

La sera, l’atmosfera cambia ancora: concerti, cori di montagna, degustazioni e momenti conviviali trasformano la valle in uno spazio condiviso dove natura e comunità tornano a incontrarsi.

_ Scopri tutti il programma completo del Festival LUFT!

Un festival che segue il ritmo della montagna

LUFT! non punta sull’intrattenimento spettacolare o sul turismo di massa. Il cuore dell’evento è piuttosto l’idea di vivere il territorio con attenzione, lentezza e partecipazione.

È un invito rivolto a chi cerca esperienze autentiche in Trentino, lontano dai circuiti più affollati, e desidera scoprire una valle che continua a custodire il proprio carattere più profondo.

In fondo, è proprio questa la forza della Valle dei Mòcheni: ricordare che esistono ancora luoghi dove il tempo non corre necessariamente più veloce.

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