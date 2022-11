Black Friday: cosa regalare a chi ama il trekking sfruttando le offerte online

Come ogni anno a novembre torna il Black Friday. Per 24 ore di fila gli amanti dell’outdoor e del trekking hanno la possibilità di fare gli acquisti e farsi dei regali per risparmiare un po’

Il Black Friday costituisce, senza dubbio, la possibilità di acquistare un piccolo gadget o degli articoli di abbigliamento a prezzi scontati.

Anche quest’anno è, sicuramente, l’occasione giusta per acquistare la prima macchina fotografica o un accessorio utile per la propria automobile.

Da non dimenticare nemmeno la possibilità di comprare qualche accessorio utile per l’avventura.

Scopriamo cos’è il Black Friday

Il Black Friday, negli Stati Uniti d’America, è l’evento con il quale prende il via la stagione dello shopping natalizio.

Coincide sempre con il giorno successivo rispetto a quello del ringraziamento, che viene celebrato il quarto giovedì di novembre.

In America questo evento è nato su iniziativa dei rivenditori, che cercavano di ottenere un profitto per l’anno vendendo le scorte rimaste in magazzino.

Oggi, il Black Friday è diventato un fenomeno globale. I rivenditori di tutto il mondo hanno aderito a questa iniziativa ed è possibile trovare delle offerte online davvero interessanti in questi giorni.

Da cogliere al volo per quanti hanno intenzione di farsi qualche bel regalo.

Scopriamo insieme 5 interessanti idee regalo da fare o da farsi sfruttando le promozioni del Black Friday.

Atlas Helium MTN

Le ciaspole Atlas Helium MTN sono delle racchette da neve ultraleggere e versatili. Sono dotate della tecnologia Boa Fit System e garantiscono una calzata veloce e particolarmente precisa.

L’aderenza è garantita su ogni terreno, in qualsiasi condizione di neve.

Il design della ciaspola permette di eliminare la neve facilmente, mantenendo la racchetta sempre dritta e stabile.

La ciaspola è progettata per eccellere su ogni tipo di terreno e garantisce la massima trazione e comfort per affrontare qualsiasi sfida di escursionismo invernale.

Black Diamond Alpine Star

Accessorio da abbinare al precedente prodotto che abbiamo consigliato, Black Diamond Alpine Start è una giacca traspirante e particolarmente leggera, che riesce ad eccellere anche come maglia antivento ed indumento protettivo contro eventuali precipitazioni leggere.

È il prodotto ideale per le attività da svolgere con il tempo freddo, ma soprattutto garantisce un’eccellente traspirabilità senza il peso di un guscio tecnico più pesante.

Black Diamond Alpine Star è realizzato con tessuto elasticizzato Schoeller ed è perfetto per attività dinamiche come l’escursionismo invernale, l’alpinismo, l’arrampicata su ghiaccio o lo sci XC. Disponibile per uomo e donna.

Biolite Headlamp 750

Biolite Headlamp 750 è una potente lampada frontale ricaricabile, che può emettere fino ad un massimo di 800 lumen.

Ha un’autonomia massima di 150 ore: è ideale per un’attività a lungo raggio come potrebbero essere l’alpinismo, l’escursionismo invernale o lo sci di fondo.

Utile per tutte le attività che richiedono ore di prestazione continue. È dotata di una batteria ricaricabile Usb da 2.000 mAh, un lucchetto elettronico e la modalità luce rossa per un’alimentazione di lunga durata e la massima flessibilità.

MSR Reactor Stove System

MSR Reactor Stove System è costituito da un fornello a bombola e da una pentola.

Questo prodotto è il preferito da alpinisti e scalatori, perché riesce a sciogliere la neve molto velocemente ed in maniera efficace.

Il bruciatore è dotato di due modalità di trasferimento del calore, convettivo e radiante, per generare la massima potenza termica e far bollire 1 litro d’acqua in circa 3 minuti.

La pentola integrata ha uno scambiatore di calore fuso sul fondo e racchiude completamente il bruciatore radiante.

Garmin inReach Mini 2

Garmin inReach Mini 2 è un messenger satellitare tascabile che può inviare un messaggio SOS in caso di emergenza quando sei fuori dalla portata del telefono cellulare.

Può anche inviare messaggi di posta elettronica e messaggi di testo ad amici e familiari, ogni volta che desideri aggiornarli o condividere le tue coordinate GPS.

Ha un’interfaccia a pulsante facile da usare, ma può anche accoppiarsi con uno smartphone tramite Bluetooth per visualizzare mappe GPS e informazioni di navigazione.

