Offerte Black Friday su abbigliamento e attrezzature per il trekking

Siamo nelle ore conclusive del Black Friday, nel venerdì che da il nome a questa ricorrenza si trovano le migliori offerte delle settimana. In questo articolo vi segnaliamo le promozioni migliori su attrezzature, abbigliamento e accessori per il trekking e l'outdoor

Le categorie di prodotti da tenere sotto controllo

Nell’articolo sono indicate le offerte più interessanti di queste ore.

Se siete però alla ricerca di un prodotto specifico, vi segnaliamo quali sono le categorie da tenere sotto controllo:

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Le offerte più interessanti di oggi:

Smartwatch Gps Suunto e Polar

_ Suunto Core

Orologio Gps leggero e compatto dotato di Gps e ideale per attività outdoor. Il Gps integrato e la navigazione turn-by-turn permette di seguire ogni tipo di sentiero.

L’innovativa batteria garantisce un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 100 ore con tracciamento GPS.

L’orologio è predisposto per 80 diverse modalità sport che coprono quasi tutte le attività immaginabili.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 20 – 30%:

Polar Ignite 2

Polar Ignite 2 è adatto per la palestra, per gli allenamenti outdoor, il nuoto, la bici e il trekking.

Possiede diverse modalità di allenamento precaricate e pensate per diversi utilizzi.

Questo dispositivo è dotato di GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, Running Program, guida all’allenamento quotidiano FitSpark e una batteria a lunga autonomia.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30%:

_ Giacca Helly Hansen Coastal 2 Parka

Giacca impermeabile e traspirante con membrana idrorepellente e traspirante, ideale per la montagna invernale.

Realizzato con tessuto LIFA ideale per le condizioni di autunno e inverno. Una membrana che mantiene caldi e asciutti.

La giacca Helly Hansen è dotata di isolamento LIFALOFT, che si basa su una tecnologia del filato che intrappola più aria rispetto al poliestere con un peso inferiore e sul sistema H2Flow, che permette la regolazione della temperatura interna.

Una tecnologia che mantiene caldo immagazzinando aria calda e permette anche di rinfrescarsi grazie alle cerniere di ventilazione.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Giacca Helly Hansen Dubliner

La giacca Helly Hansen Dubliner è un capo termico e versatile, ideale sia per la montagna ma anche per un utilizzo quotidiano in città, specie di inverno e con la èioggia.

Il tessuto impermeabile è leggero, traspirante e protegge sia dal freddo che dal caldo, mantenendo la temperatura corporea ottimale. Design e funzionalità si combinano con il comfort, grazie alla fodera ad asciugatura rapida.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 55%:

_ Calze da trekking Danish Endurance

Calzini unisex perfetti per il trekking, i cammini di più giorni e l’alpinismo.

L’azienda danese produce queste calze di alta qualità con un mix di materiali che garantiscono ottime performance e durata: 40% lana merino, 31% acrilico, 27% nylon e 2% lycra.

Questo modello è stato sviluppato in collaborazione con l’alpinista Rasmus Kragh, il primo danese a scalare l’Everest senza l’uso di ossigeno supplementare a maggio 2019.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 35%:

_ Danish Endurance

Maglia termica è realizzata in lana merino, un materiale noto per le sue proprietà termoregolatrici e antibatteriche.

È progettata per fornire calore durante le attività all’aperto come lo sci, il trekking e l’escursionismo. Inoltre, ha cuciture piatte per evitare irritazioni sulla pelle.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 35%:

_ Bastoncini Ferrino Mustang

Bastoncini in alluminio di Ferrino, con impugnatura ergonomica e sezioni modulari. Ideale per il trekking, facili da richiudere e mettere nello zaino.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 43%:

_ Poncho da trekking Ferrino

Mantella impermeabile antipioggia e antivento ideale per il trekking in ogni stagione.

La struttura è sagomata e progettata per coprire anche uno zaino di grandi dimensioni. Realizzata in materiale sintetico.

_ Disponibile su Amazon in sconto:

_ Bastoncini da trekking Ferrino Utar

Bastoncino da trekking, hiking ed escursionismo pensato per chi vuole un attrezzo progettato da Ferrino per essere resistente, affidabile e durevole nel tempo, anche a fronte di utilizzo frequente e prolungato.

_ Disponibile su Amazon in sconto:

_ Bastoncini Ferrino Nupste

Questo bastoncino tecnico e molto leggero, è pensato per l’escursionismo invernale, le ciaspole, lo scialpinismo e il trekking su sentieri innevati.

_ Disponibile su Amazon in sconto:

Smartwatch Fitbit

_ Fitbit Sense 2

Orologio con autonomia di 6 giorni e resistenza all’acqua fino a 50 metri, compatibile con iOS 13 e Android 8.0

Dotato di funzioni per il monitoraggio dello stress giornaliero, di pannello con le metriche dello stato di salute, monitoraggio del ciclo mestruale.

L’orologio traccia il sonno e ha permette di creare profili di sonno personalizzati.

Possiede inoltre la rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, mappa intensità allenamento, livello di recupero giornaliero e registrazione dell’attività dell’intera giornata, con 40+ modalità di allenamento.

_ Disponibile su Amazon in sconto:

_ Fitbit Versa 4

Orologio con 6 giorni di autonomia e resistenza all’acqua fino a 50 metri. Compatibile con iOS 13 e Android 8.0

Progettato per migliorare la forma fisica. Dotato di rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, mappa intensità allenamento, livello di recupero giornaliero e registrazione dell’attività dell’intera giornata, con 40+ modalità di allenamento.

_ Disponibile su Amazon in sconto:

_ Fitbit Inspire 2

Durata della batteria fino a 10 giorni. compatibile con iOS 12.2 o successive & Android OS 7.0 o successivi.

Dotato di funzione minuti in zona attiva, che aiuta a scoprire se l’allenamento è sufficiente a raggiungere gli obiettivi. La rilevazione continua del battito cardiaco traccia con precisione le calorie bruciate e ottimizza l’allenamento.

Monitora inoltre la qualità e le fasi del sonno, monitorando le fasi di sonno leggero, profondo e REM.

_ Disponibile su Amazon in sconto:

