Le cinque attrezzature essenziali da trekking

Scopriamo quali sono le migliori attrezzature da trekking, che oggni appasisonato non deve mai dimenticare a casa. E che devono essere sempre presenti.

Ogni volta che si prepara lo zaino per uscire a fare una gita all’aperto, è sempre importante portarsi dietro l’attrezzatura trekking essenziale.

Ma cosa non dovrebbe mai mancare nello zaino delle persone che amano la vita all’aria aperta? Nella viva speranza che non succeda mai niente di pericoloso, è sempre importante imparare ad avere con sé alcuni oggetti, che potrebbero diventare essenziali in qualsiasi momento.

Una prima lista delle attrezzature essenziali per chi pratica trekking, venne addirittura stilata negli anni trenta dello scorso secolo.

L’intento era quello di aiutare le persone a prepararsi ad eventuali situazioni di emergenza, che potrebbero accadere all’aperto. All’epoca l’elenco comprendeva una mappa ed una bussola, che con la tecnologia odierna sono diventati obsoleti.

Garmin Etrex 32x

Garmin ETREX 32x è un GPS portatile, particolarmente affidabile. Ha uno schermo a colori antiriflesso, con una risoluzione da 240×320 pixel, che permette di avere una buona leggibilità.

Di default contiene le mappe TopoActive Europe, le quali includono sentieri e strade percorribili a piedi o in bicicletta.

Grazie ai sistemi satellitari GPS e Glonass, permette il rilevamento anche nei luoghi più remoti e in modo particolarmente affidabile.

La memoria interna da 8 GB permette il download delle mappe. Il modello eTrex 32x offre anche una bussola a 3 assi e un altimetro barometrico.

Durata della batteria: fino a 25 ore in modalità GPS con 2 batterie AA.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Lampada frontale Letour

La lampada frontale Letour, grazie ai fari a LED, permette di avere una inondazione di luce sulla testa, che consente di illuminare tutta la regione.

Per accenderla è sufficiente premere brevemente il pulsante di accensione. È possibile, inoltre, scegliere alcune opzioni di illuminazione:

alta luminosità;

bassa luminosità;

modalità strobo rosso + blu.

I fari a LED permettono di utilizzare la lampada anche nei giorni di pioggia o di neve.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Occhiali da sole polarizzati Bertoni

Gli amanti del trekking non devono trascurare nemmeno la protezione solare.

Gli occhiali da sole Bertoni, grazie alle scocche laterali in pelle ventilate, garantiscono una protezione ottimale contro i raggi del sole, ma anche dal vento e dalle intemperie in condizioni estreme. Vi è anche un ponte nasale in pelle removibile.

La montatura è particolarmente leggera, in policarbonato antiurto: solo venti grammi. La calzata è adatta a tutti i tipi di viso, da quelli più sottili a quelli più grandi.

La polarizzazione della lente limita i riflessi provenienti da superfici orizzontali riflettenti come ghiaccio, neve, acqua – 100% di protezione dai raggi UV.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Kit di primo soccorso premium 220 Pezzi.

Sicuramente non deve mancare nello zaino degli amanti del trekking un kit di primo soccorso.

Quello che stiamo proponendo contiene 220 articoli essenziali, tra i quali ci sono forbici mediche in metallo, ghiaccio freddo istantaneo e una coperta di emergenza.

La borsa esterna è particolarmente resistente: il prodotto è difficile da rompere ed è fatto per durare.

L’interno della borsa è ben organizzato e dispone di più scomparti, con spazio aggiuntivo nel caso in cui si volessero aggiungere altre forniture, se lo si ritenesse necessario.

La borsa è inoltre compatta e leggera: può essere riposta in casa, in ufficio o in auto. Ed è ideale per ogni uso all’aperto.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Tenda da bivacco ultraleggera Hbaebdoo

Un imprevisto dell’ultimo minuto vi costringe a passare la notte all’aperto.

Portarsi dietro un’ottima tenda di bivacco, può dimostrarsi un’ottima idea. Hbaebdoo è una tenda da bivacco ultraleggera, con un supporto speciale in alluminio aeronautico di alta resistenza.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

È un prodotto adatto a resistere a tutte le condizioni, ma soprattutto è:

ultra leggero;

antivento;

antipioggia;

antizanzare;

traspirante;

a prova di freddo e caldo.

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram