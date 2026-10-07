Coltelli per il trekking e l’outdoor: come sceglierli e i migliori modelli

Un buon coltello può essere un alleato prezioso durante trekking, campeggio e attività outdoor. Dai multiuso ai pieghevoli più compatti, ecco cosa valutare nella scelta e alcuni modelli adatti a esigenze diverse

Coltelli da trekking: uno strumento piccolo per molte necessità

I coltelli da trekking sono accessori utili e versatili che possono trovare posto nello zaino.

Durante un’escursione può servire per preparare il pranzo al sacco, tagliare una corda o del nastro, aprire una confezione e intervenire su piccoli problemi dell’attrezzatura.

Nei campeggi e nelle attività outdoor più lunghe può diventare utile anche per lavorare piccoli pezzi di legno o affrontare semplici riparazioni.

Coltelli per il trekking: a ciascuno il suo

Non tutti i coltelli, però, rispondono alle stesse esigenze.

Un multiuso concentra in pochi centimetri forbici, pinze, cacciaviti e altri utensili; un pieghevole tradizionale punta invece soprattutto sulla qualità e sulla praticità della lama.

Anche peso e dimensioni contano.

Ph.: Gettyimages/Andrey Rykov

Chi cammina per molte ore tende a privilegiare strumenti compatti, mentre per il campeggio o per attività che richiedono maggiore robustezza qualche grammo in più può essere un compromesso accettabile.

Materiali e costruzione fanno il resto.

L’acciaio inossidabile semplifica la manutenzione, un’impugnatura ben sagomata migliora il controllo e un sistema di blocco della lama può rendere più sicuro l’utilizzo.

Il coltello è inoltre diventato nel tempo un oggetto apprezzato anche come regalo e da collezione.

Un utensile antichissimo che, dai primi strumenti in pietra, osso e metallo, è arrivato fino ai moderni modelli realizzati con acciai tecnici, materiali sintetici e meccanismi sempre più precisi.

Coltelli da trekking: come scegliere quello giusto

Prima di acquistare un coltello pieghevole o un multiuso per lo zaino conviene partire da una domanda molto semplice: per che cosa verrà utilizzato?

Se serve soprattutto per aprire confezioni, preparare il cibo, tagliare cerotti o effettuare piccole riparazioni, un multiuso è spesso la soluzione più pratica.

In un solo oggetto si possono avere lama, forbici, pinze e cacciaviti, utili anche per intervenire su fibbie, piccoli accessori dello zaino o componenti dell’attrezzatura.

Quando invece l’esigenza principale è quella di avere una buona lama, un coltello pieghevole dedicato può risultare più comodo. Impugnatura e geometria della lama diventano allora più importanti del numero di funzioni disponibili.

Per il trekking quotidiano non è necessario scegliere il modello più grande. Un coltello compatto occupa poco spazio e può essere tenuto in una tasca dello zaino.

Per campeggio, bivacco e lavori più impegnativi possono invece avere senso una lama e un’impugnatura più strutturate.

Va considerato anche il tipo di manutenzione richiesta.

Un modello destinato a stare nello zaino, dove può incontrare pioggia e umidità, beneficia di materiali resistenti alla corrosione e facili da pulire.

Ecco cinque modelli adatti a esigenze differenti, dai multiuso ricchi di strumenti ai pieghevoli leggeri da portare durante le escursioni.

Coltello multiuso Victorinox Handyman

Il multiuso Victorinox è uno dei preferiti dai trekker di lunga data perché racchiude molti strumenti utili durante un trekking.

Tra le 24 funzioni ci sono due lame, forbici, pinze, seghetto per legno, lima e sega per metallo, diversi cacciaviti, apriscatole, apribottiglie, cavatappi e pinzetta.

Il formato resta compatto, con una lunghezza di 91 millimetri da chiuso e un peso di 155 grammi: non è quindi un multiuso ultraleggero, ma concentra molti strumenti in uno spazio ridotto.

È particolarmente indicato per chi preferisce avere nello zaino un unico attrezzo capace di intervenire tanto sul pranzo al sacco quanto su piccole riparazioni dell’equipaggiamento.

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Coltello pieghevole Spyderco Dragonfly 2 Wharncliffe K390

Il Dragonfly 2 Wharncliffe K390 punta soprattutto sulla leggerezza e sulla precisione del taglio.

Pesa appena 34 grammi e, una volta chiuso, misura circa 8,5 centimetri: dimensioni che permettono di sistemarlo facilmente nello zaino o in una tasca senza aggiungere peso significativo.

La lama Wharncliffe ha un filo sostanzialmente rettilineo, utile quando occorre avere un buon controllo per tagliare corde, nastro, confezioni o affrontare piccoli lavori durante una sosta.

In questa versione Spyderco utilizza acciaio K390 e un manico leggero in FRN.

Il sistema Back Lock blocca la lama in posizione durante l’uso, mentre la clip reversibile consente di scegliere il lato di trasporto.

È un modello pensato soprattutto per chi cerca una vera lama pieghevole in un formato molto compatto, più orientata ai lavori di precisione che alle attività pesanti.

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Coltello pieghevole Opinel N°08 O002186

L’Opinel N°08 rimane una scelta essenziale per chi cerca soprattutto una lama da utilizzare durante escursioni, picnic e campeggio senza portare con sé un multiuso più complesso.

Il modello O002186 mantiene la costruzione tradizionale del N°08, con manico in legno di faggio e lama in acciaio inossidabile da 8,5 centimetri. Il sistema Virobloc permette di bloccare la lama sia quando è aperta sia durante il trasporto.

Con circa 44 grammi di peso occupa poco spazio ed è particolarmente pratico per tagliare pane, formaggi e frutta durante il pranzo al sacco, oltre che per corde sottili e piccoli lavori al campo.

Non sostituisce un multiuso: il punto di forza è proprio la semplicità, con un’impugnatura comoda e una lama di dimensioni sufficienti per le normali necessità di una giornata all’aperto.

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Coltello pieghevole Bergkvist K10

Il Bergkvist K10 è un pieghevole più strutturato, adatto a chi cerca un coltello da utilizzare anche nelle attività di campeggio oltre che durante un trekking.

La lama è realizzata in acciaio inossidabile 7Cr17MoV, mentre il manico combina acciaio e alluminio. La costruzione interamente metallica lo rende inevitabilmente più pesante dei piccoli coltelli da tasca: siamo intorno ai 140 grammi.

L’impugnatura sagomata offre spazio sufficiente per una presa completa e la clip permette di fissarlo alla cintura o a una tasca. Il K10 è un modello ad apertura a due mani e la lama viene mantenuta in posizione da un sistema di blocco.

Nella versione attuale il set comprende anche accessori pensati per il campeggio, tra cui acciarino, cordino e custodia da cintura. È una soluzione indicata per chi preferisce maggiore robustezza e una presa più piena rispetto ai pieghevoli ultracompatti.

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Coltellino multiuso Leatherman Multi-Tools Large

Coltello multiuso completo, che una volta chiuso può essere attaccato anche ad un portachiavi.

Pesa pochi grammi e include coltello, pinze normali e ad ago, un paio di forbici, lima, cacciaviti a testa piatta e a stella e un comodo apribottiglie.

Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato, adatto da utilizzare in campeggio, durante un trekking ma anche in casa.

Uno dei più ricchi di accessori e funzionalità.

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