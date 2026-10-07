Coltelli per il trekking e l’outdoor: come sceglierli e i migliori modelli

Camping man, knife and cut wood, tree branch and sharp stick for campfire, hunting and outdoor hiking. Hiker hands, sharp tool and carving plants in nature, forest or survival woods, weapon and spear
I coltelli da trekking sono accessori utili e versatili che possono trovare posto nello zaino.
Durante un’escursione può servire per preparare il pranzo al sacco, tagliare una corda o del nastro, aprire una confezione e intervenire su piccoli problemi dell’attrezzatura.
Nei campeggi e nelle attività outdoor più lunghe può diventare utile anche per lavorare piccoli pezzi di legno o affrontare semplici riparazioni.
Non tutti i coltelli, però, rispondono alle stesse esigenze.
Un multiuso concentra in pochi centimetri forbici, pinze, cacciaviti e altri utensili; un pieghevole tradizionale punta invece soprattutto sulla qualità e sulla praticità della lama.
Anche peso e dimensioni contano.
Ph.: Gettyimages/Andrey Rykov
Chi cammina per molte ore tende a privilegiare strumenti compatti, mentre per il campeggio o per attività che richiedono maggiore robustezza qualche grammo in più può essere un compromesso accettabile.
Materiali e costruzione fanno il resto.
L’acciaio inossidabile semplifica la manutenzione, un’impugnatura ben sagomata migliora il controllo e un sistema di blocco della lama può rendere più sicuro l’utilizzo.
Il coltello è inoltre diventato nel tempo un oggetto apprezzato anche come regalo e da collezione.
Un utensile antichissimo che, dai primi strumenti in pietra, osso e metallo, è arrivato fino ai moderni modelli realizzati con acciai tecnici, materiali sintetici e meccanismi sempre più precisi.
Prima di acquistare un coltello pieghevole o un multiuso per lo zaino conviene partire da una domanda molto semplice: per che cosa verrà utilizzato?
Se serve soprattutto per aprire confezioni, preparare il cibo, tagliare cerotti o effettuare piccole riparazioni, un multiuso è spesso la soluzione più pratica.
In un solo oggetto si possono avere lama, forbici, pinze e cacciaviti, utili anche per intervenire su fibbie, piccoli accessori dello zaino o componenti dell’attrezzatura.
Quando invece l’esigenza principale è quella di avere una buona lama, un coltello pieghevole dedicato può risultare più comodo. Impugnatura e geometria della lama diventano allora più importanti del numero di funzioni disponibili.
Per il trekking quotidiano non è necessario scegliere il modello più grande. Un coltello compatto occupa poco spazio e può essere tenuto in una tasca dello zaino.
Per campeggio, bivacco e lavori più impegnativi possono invece avere senso una lama e un’impugnatura più strutturate.
Va considerato anche il tipo di manutenzione richiesta.
Un modello destinato a stare nello zaino, dove può incontrare pioggia e umidità, beneficia di materiali resistenti alla corrosione e facili da pulire.
Ecco cinque modelli adatti a esigenze differenti, dai multiuso ricchi di strumenti ai pieghevoli leggeri da portare durante le escursioni.
Il multiuso Victorinox è uno dei preferiti dai trekker di lunga data perché racchiude molti strumenti utili durante un trekking.
Tra le 24 funzioni ci sono due lame, forbici, pinze, seghetto per legno, lima e sega per metallo, diversi cacciaviti, apriscatole, apribottiglie, cavatappi e pinzetta.
Il formato resta compatto, con una lunghezza di 91 millimetri da chiuso e un peso di 155 grammi: non è quindi un multiuso ultraleggero, ma concentra molti strumenti in uno spazio ridotto.
È particolarmente indicato per chi preferisce avere nello zaino un unico attrezzo capace di intervenire tanto sul pranzo al sacco quanto su piccole riparazioni dell’equipaggiamento.
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Il Dragonfly 2 Wharncliffe K390 punta soprattutto sulla leggerezza e sulla precisione del taglio.
Pesa appena 34 grammi e, una volta chiuso, misura circa 8,5 centimetri: dimensioni che permettono di sistemarlo facilmente nello zaino o in una tasca senza aggiungere peso significativo.
La lama Wharncliffe ha un filo sostanzialmente rettilineo, utile quando occorre avere un buon controllo per tagliare corde, nastro, confezioni o affrontare piccoli lavori durante una sosta.
In questa versione Spyderco utilizza acciaio K390 e un manico leggero in FRN.
Il sistema Back Lock blocca la lama in posizione durante l’uso, mentre la clip reversibile consente di scegliere il lato di trasporto.
È un modello pensato soprattutto per chi cerca una vera lama pieghevole in un formato molto compatto, più orientata ai lavori di precisione che alle attività pesanti.
L’Opinel N°08 rimane una scelta essenziale per chi cerca soprattutto una lama da utilizzare durante escursioni, picnic e campeggio senza portare con sé un multiuso più complesso.
Il modello O002186 mantiene la costruzione tradizionale del N°08, con manico in legno di faggio e lama in acciaio inossidabile da 8,5 centimetri. Il sistema Virobloc permette di bloccare la lama sia quando è aperta sia durante il trasporto.
Con circa 44 grammi di peso occupa poco spazio ed è particolarmente pratico per tagliare pane, formaggi e frutta durante il pranzo al sacco, oltre che per corde sottili e piccoli lavori al campo.
Non sostituisce un multiuso: il punto di forza è proprio la semplicità, con un’impugnatura comoda e una lama di dimensioni sufficienti per le normali necessità di una giornata all’aperto.
Il Bergkvist K10 è un pieghevole più strutturato, adatto a chi cerca un coltello da utilizzare anche nelle attività di campeggio oltre che durante un trekking.
La lama è realizzata in acciaio inossidabile 7Cr17MoV, mentre il manico combina acciaio e alluminio. La costruzione interamente metallica lo rende inevitabilmente più pesante dei piccoli coltelli da tasca: siamo intorno ai 140 grammi.
L’impugnatura sagomata offre spazio sufficiente per una presa completa e la clip permette di fissarlo alla cintura o a una tasca. Il K10 è un modello ad apertura a due mani e la lama viene mantenuta in posizione da un sistema di blocco.
Nella versione attuale il set comprende anche accessori pensati per il campeggio, tra cui acciarino, cordino e custodia da cintura. È una soluzione indicata per chi preferisce maggiore robustezza e una presa più piena rispetto ai pieghevoli ultracompatti.
Coltello multiuso completo, che una volta chiuso può essere attaccato anche ad un portachiavi.
Pesa pochi grammi e include coltello, pinze normali e ad ago, un paio di forbici, lima, cacciaviti a testa piatta e a stella e un comodo apribottiglie.
Realizzato in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato, adatto da utilizzare in campeggio, durante un trekking ma anche in casa.
Uno dei più ricchi di accessori e funzionalità.
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