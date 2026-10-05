Neve e vento: la nuova collezione Columbia per camminare col freddo

Con l’arrivo del freddo per affrontare i sentieri occorrono capi che sappiano adattarsi al meteo. Gusci impermeabili, piumini leggeri e una nuova tecnologia di isolamento: così Columbia ripensa la sua linea hiking per l’autunno-inverno 2026/27

Con l’autunno la montagna cambia volto.

Le temperature scendono, la pioggia lascia spazio a neve e ghiaccio, mentre vento e umidità rendono il meteo sempre più imprevedibile.

Chi continua a camminare anche nei mesi freddi ha bisogno di un equipaggiamento versatile, capace di seguire questi cambiamenti.

È l’idea alla base di Titanium Hike, la linea di Columbia dedicata all’escursionismo. Per l’Autunno/Inverno 2026/27 porta sui sentieri quelle che il marchio indica come le sue tecnologie più avanzate.

Un sistema a strati, dal bosco alle creste

La collezione riunisce impermeabilità, termoregolazione e isolamento in un sistema di capi progettati per lavorare in sovrapposizione.

Dai percorsi nel bosco alle creste esposte, fino agli ambienti innevati, ogni strato ha una funzione specifica: garantire comfort e performance in movimento.

La difesa parte dall’esterno. Quando pioggia, vento e neve accompagnano il cammino, il guscio diventa centrale.

Titanium Hike propone diverse soluzioni impermeabili pensate per fare da barriera agli agenti atmosferici, senza rinunciare alla traspirabilità necessaria nelle fasi più dinamiche dell’escursione.

Saudan Pro 3L Shell, il guscio per gli itinerari impegnativi

È la proposta waterproof di fascia premium della collezione, pensata per gli itinerari più impegnativi.

La struttura a tre strati è completamente termosaldata. Grazie alla tecnologia Omni-Tech Pro raggiunge valori di impermeabilità e traspirabilità pari a 30.000/30.000.

Il risultato è una barriera prolungata contro le intemperie che, allo stesso tempo, favorisce la dispersione del calore prodotto dal corpo.

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Whistler Peak Shell, la membrana portata all’esterno

La Whistler Peak Shell porta la tecnologia OutDry Extreme direttamente sulla superficie esterna del capo.

Così crea uno scudo impermeabile contro pioggia, neve e umidità.

Le cuciture sono completamente sigillate e nastrate esternamente.

È un dettaglio costruttivo che rende il guscio adatto al meteo variabile e alle esposizioni prolungate alle intemperie.

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Whistler Peak Pant, gambe al riparo dalla vegetazione bagnata

A completare l’equipaggiamento per le uscite con meteo avverso c’è il pantalone della stessa famiglia.

Utilizza la tecnologia OutDry Extreme con membrana impermeabile esterna.

La struttura completamente sigillata scherma le gambe dal contatto con pioggia, neve e vegetazione bagnata, limitando l’ingresso dell’umidità lungo il percorso.

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Omni-Heat Arctic, una nuova generazione di isolamento termico

Al centro della collezione c’è Omni-Heat Arctic, la nuova tecnologia sviluppata da Columbia per affrontare l’hiking in autunno e in inverno.

All’interno della linea viene usata nei midlayer e nei capi imbottiti.

Si adatta ai diversi livelli di intensità dell’attività e alle variazioni del clima.

Arctic Crest Down Hooded Jacket, per il freddo più intenso

Per le giornate più rigide, la Arctic Crest Down Hooded Jacket combina l’isolamento in piuma con la tecnologia Omni-Heat Arctic.

L’obiettivo è favorire la ritenzione del calore senza limitare la libertà di movimento.

Il capo è studiato per mantenere il comfort termico mentre le temperature si abbassano. Il cappuccio offre un riparo in più dagli elementi nelle uscite invernali.

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Endevour Mountain Down Jacket, il piumino che sta in tasca

Tra le principali novità della stagione c’è la Endevour Mountain Down Jacket.

Amplia la linea con una soluzione leggera e comprimibile, pensata per aggiungere calore all’equipaggiamento senza appesantire il sistema di layering.

Combina piumino d’oca 800 fill power certificato RDS, tecnologia Omni-Heat Arctic e costruzione Heat Seal: un insieme che favorisce una distribuzione uniforme del calore.

Il trattamento Omni-Shield aiuta invece a respingere pioggia leggera, neve e umidità.

Si comprime all’interno della propria tasca e si presta a un doppio uso.

Può fare da capo esterno nelle giornate fresche oppure stare sotto un guscio impermeabile quando le temperature si fanno più rigide.

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Un marchio nato a Portland nel 1938

Columbia è nata nel 1938 a Portland ed è specializzata nella creazione di abbigliamento, calzature, accessori e attrezzature per gli appassionati di outdoor.

Nel tempo si è affermato a livello mondiale traducendo la passione per la vita all’aria aperta in tecnologie e prodotti pensati per mantenere le persone calde, asciutte, fresche e protette tutto l’anno.

Il filo che lega la nuova collezione è proprio la sovrapposizione.

Non c’è un capo unico per ogni condizione, ma strati che lavorano insieme e si combinano seguendo il sentiero e il meteo.

È un modo di vestirsi che permette di continuare a camminare anche quando la montagna cambia volto.

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