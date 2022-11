La settimana Black Friday 2022 di Amazon è un'occasione per acquistare giacche da trekking delle migliori marche a prezzi scontati: vediamo alcune delle offerte più convenienti di Salewa, Ferrino, Helly Hansen, Mountain Warehouse.

Tempo di sconti grazie alla settimana del Black Friday di Amazon 2022 e alcune occasioni sono davvero da non perdere.

Molte sono le offerte anche per quanto riguarda le giacche da trekking.

Vediamo allora alcuni consigli fondamentali per scegliere le giacche da trekking e alcuni modelli in offerta per la Amazon Week del Black Friday 2022.

Come scegliere la giacca da trekking

Sul mercato esistono due grandi famiglie di giacche:

I softshell (letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta.

(letteralmente gusci morbidi), molto apprezzati per la loro vestibilità e per il modo in cui “seguono” i movimenti dell’atleta. Gli hardshell (alias gusci duri), caratterizzati più o meno dal classico effetto “cartonato” che non tutti apprezzano, ma che di solito offrono prestazioni molto elevate in termini di impermeabilità, traspirazione e leggerezza.

Ecco alcuno nostri consigli per scegliere la giacca più adatta alle vostre esigenze.

1 – Attenti allo strato!

La giacca è lo strato più esterno del sistema di vestiario “a cipolla” ideale per le attività outdoor.

In pratica: i giacconi con imbottiture e fodere varie non sono l’ideale per l’utilizzo escursionistico e di solito aggiungono peso inutile nello zaino.

2 – Il cappuccio è fondamentale

Una vera giacca da outdoor deve avere un cappuccio che funzioni, cioè che: ripari veramente dall’acqua

3 – Le Zip si chiamano “cerniere lampo” non a caso

La ragione è che si devono poter aprire e chiudere in un lampo (che, sotto un acquazzone, è il tempo che fa la differenza fra l’essere asciutti e l’essere bagnati).

4 – Chiusura stagna

Oltre al cappuccio la giacca da outdoor deve consentireuna chiusura “stagna” (per modo di dire) anche delle altre aperture: tutte le zip devono avere una banda di tessuto protettivo o, meglio ancora, essere impermeabili.

5 – Taglia: meglio abbondare

Ricordatevi che probabilmente la utilizzerete sopra altri indumenti (almeno n intimo e uno strato termico).

Meglio quindi scegliere una taglia che vi lasci ampia libertà nei movimenti e non stringa nei punti strategici delle articolazioni o in vita.

Modelli di giacche da trekking in offerta per la Amazon Week del Black Friday

In questo articolo troverete gli sconti del giorno e della settimana per le giacche da trekking.

Si tratta spesso di offerte che durano poche ore, al massimo qualche giorno.

Per questo è importante coglierle subito.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sulle giacche da trekking, ecco il link specifico a tutte le offerte: giacche da montagna.

Segnaliamo che per vedere applicato lo sconto alle giacche, una volta su Amazon è necessario selezionare la taglia d’interesse.

Solo dopo averlo fatto si vedrà l’effettiva percentuale di sconto.

Salewa – Catinaccio

Una soluzione in grado di proteggere dal freddo in condizioni climatiche difficili grazie all’eccezionale comfort e alle prestazioni riscaldanti, anche in presenza di acqua, del filato naturale TirolWool®, e isolanti del tessuto sintetico Responsive.

Cappuccio imbottito con bordo elastico.

Cappuccio fisso con regolazione posteriore. Collo frontale integrato nel cappuccio con chiusura fino al mento, confortevole e protettivo. Struttura della manica (tassello) per una migliore libertà di movimento.

Maniche ergonomiche. Cerniera frontale con patta antivento interna. Tasca pettorale con cerniera. 2 tasche esterne con cerniera. Polsini con bordo elastico. Regolazione del fondo con cordoncino elastico e stopper. Con materiali approvati da bluesign.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salewa – Pedrox 2 GTX

Pedroc Gore-Tex Active Jacket offre protezione istantanea, leggera, comprimibile e traspirante durante le attività di montagna ad alto dispendio di energia.

È realizzata in Gore-Tex Active 2.0, che offre le prestazioni impermeabili e antivento di un guscio, con il tocco piacevole e il comfort sulla pelle di un softshell.

Questa tecnologia offre una buona protezione e comfort: la giacca è leggera, morbida, silenziosa ed molto traspirante, per limitare il surriscaldonnato, anche durante i periodi di attività intensa.

Se il tempo peggiora,la Pedroc Gore-Tex Active Jacket ha un cappuccio fisso e regolabile, zip impermeabili YKK e polsini e orlo elastici. E nel tuo zaino, non è più grande di una mela e pesa solo 215 grammi.

Con dettagli riflettenti, per una maggiore visibilità all’alba o la sera.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Marmot – PreCip Eco Jacket

Un classico di Marmot con ottimo rapporto qualità – prezzo. Equipaggiata con NanoPro eco, uno dei rivestimenti più avanzati sul mercato, questa giacca antipioggia a 2,5 strati è traspirante e allo stesso tempo assolutamente resistente al vento e all’acqua.

Dotata di cappuccio regolabile, è impermeabile, antivento, traspirante e con cuciture completamente nastrate, cerniere di ventilazione sulle ascelle.

Molto comode le tasche frontali con cerniera e le maniche in velcro regolabili. La giacca pesa solo 286g, ha vestibilità regolare, lunghezza della schiena di 73 cm ed è realizzata in nylon riciclato.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Mountain Warehouse – Exodus per bambini

Uno softshell leggero e traspirante, perfetto da indossare ogni giorno per bambini.

Orlo, polsini e cappuccio regolabili, tessuto idrorepellente resistente al vento.

Design trendy e pratico, è trattata con rivestimento impermeabile che la rende impermeabile.

Il tessuto Chin Guard copre la parte superiore della zip per proteggere il mento e il collo. Dotata di due tasche laterali con zip e impermeabili.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Helly Hansen – Crew Insulator

Offre un perfetto isolamento grazie alla tecnologia Primaloft, il tessuto in poliestere è resistente al vento e impermeabile.

Chiusura con coulisse e cerniera frontale YKK metalux offrono massimo comfort e sicurezza.

L’isolamento LIFALOFT si basa su una tecnologia del filato che intrappola più aria rispetto al poliestere con un peso inferiore.

La fibra non assorbe acqua e ha ereditato la repellenza all’acqua senza bisogno di trattamento, grazie alle proprietà idrofobiche delle fibre Lifa che rendono questa tecnologia di isolamento ideale per tutto l’anno in qualsiasi condizione e mantiene caldi anche da bagnati.

Meno carbonio e impronta idrica rispetto al poliestere paragonabile per un minore impatto ambientale.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Ferrino – Breithorn

Breithorn Jacket è la giacca termica foderata con imbottitura Polartec Alpha Direct 120 che garantisce un ottimo equilibrio tra termicità e traspirabilità, garantendo le performance durante le attività sportive.

Caratteristiche principali: Fondo regolabile con coulisse, Tasche laterali con chiusura lampo, Tasca Napoleone con chiusura lampo, Polsino elasticizzato, Cappuccio con regolazione posteriore.

Tessuti: Superlight : 100% Poliammide Ripstop 30D, peso 43 g/m2, trattamento Idrorepellenza. Imbottitura: Polartec Alpha Direct 120, 100% poliestere.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon: