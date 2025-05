Scopri cos’è il Gore-Tex, come funziona e quali sono le sue varianti (Active, Pro, Windstopper). I migliori capi e giacche da trekking con questa tecnologia.

Il Gore-Tex è una delle tecnologie più utilizzate e apprezzate dagli appassionati di trekking, alpinismo e sport all’aria aperta.

Si tratta di una membrana impermeabile e traspirante, sviluppata da W. L. Gore & Associates, che viene impiegata in giacche, scarponi e accessori per garantire massima protezione da pioggia, neve e vento, mantenendo allo stesso tempo comfort e traspirabilità.

Scegliere l’abbigliamento tecnico in Gore-Tex giusto può fare la differenza nelle tue avventure in montagna: vediamo nel dettaglio le principali varianti del Gore-Tex e alcuni dei migliori capi outdoor che utilizzano questa tecnologia.

Gore-Tex Active: leggerezza e traspirabilità per le attività intense

La membrana Gore-Tex Active è progettata per attività ad alta intensità aerobica, come le escursioni giornaliere, la corsa in montagna o il ciclismo.

Caratteristiche principali:

Estrema traspirabilità, ideale per l’estate

Design minimal e fit aderente per favorire il movimento

Ottima gestione dell’umidità interna e del sudore

È la scelta perfetta per chi cerca giacche e scarpe leggere ma protettive, senza sacrificare il comfort anche durante lo sforzo fisico prolungato.

Gore-Tex Pro: robustezza per condizioni estreme

La linea Gore-Tex Pro è pensata per chi affronta le condizioni più difficili in montagna, con pioggia, neve e vento prolungati.

Caratteristiche principali:

Massima impermeabilità e resistenza al vento

Elevata robustezza e durabilità

Ideale per uso intensivo, professionale o spedizioni alpine

Ogni capo Gore-Tex Pro è sottoposto a test severissimi, inclusi i rigorosi Gore Rain Test, per garantire prestazioni affidabili anche nelle situazioni più critiche.

Gore-Tex Windstopper: protezione totale dal vento

La membrana Windstopper offre una combinazione unica tra protezione dal vento e massima traspirabilità, ideale per le attività outdoor in climi variabili.

Tipologie disponibili:

Windstopper Active Shell: leggero, comprimibile, traspirante e resistente all’acqua

Windstopper Soft Shell: comfort e libertà di movimento, ideale per condizioni mutevoli

Grazie a oltre 1,4 miliardi di micropori per cm², il Windstopper lascia uscire il sudore ma blocca completamente l’aria fredda, mantenendo il corpo asciutto e protetto.

Le migliori giacche outdoor in Gore-Tex

Ecco una selezione di giacche tecniche in Gore-Tex consigliate per trekking, alpinismo e altre attività outdoor.

Tutti i modelli sono disponibili anche online, su Amazon o nei negozi specializzati.

Montane Alpine PRO Gore-Tex

Realizzata in Gore-Tex Pro a 3 strati con tessuto da 40 denari, offre eccellente traspirabilità e libertà di movimento.

Cappuccio regolabile compatibile con casco.

Montura Magic 2.0 Jacket

Giacca impermeabile in Gore-Tex Active a 3 strati, leggera e comprimibile, dotata di cappuccio compatibile con casco.

Ideale per attività dinamiche.

Rab Namche Gtx

Giacca impermeabile in Gore-Tex, traspirante, adatta per trekking e uso casual.

Marmot Minimalist Gore-Tex

Giacca leggera, impermeabile e antivento.

Consigliato l’abbinamento con strati intermedi per climi freddi.

Montura Magic 2.0 Donna MJAT08W

Giacca impermeabile guscio in Gore-Tex a 3 strati, ideale per trekking, sci alpinismo e alpinismo.

