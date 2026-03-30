Helly Hansen crea la sua giacca da montagna più leggera di sempre

220 grammi nella versione da uomo e 200 in quella da donna, questi sono i numeri della Odin Infinity Minimalist Jacket, il guscio da montagna più leggero mai realizzato da Helly Hansen in quasi 150 anni di storia.

Una giacca che nasce da un’esigenza concreta, espressa da chi in montagna ci lavora ogni giorno: avere una protezione affidabile senza portarsi addosso peso inutile.

Un guscio nato sul campo con le guide alpine

A guidare lo sviluppo del nuovo prodotto non sono stati solo i designer del brand norvegese.

La Odin Infinity Minimalist Jacket è il risultato della collaborazione con Jean-Francois Plouffe, guida alpina professionale di Squamish in British Columbia, e con Mountain Madness, una delle piu note organizzazioni di guide alpine degli Stati Uniti.

Il punto di partenza della progettazione di questa giacca è un fatto che chi pratica alpinismo conosce bene: il guscio resta per la maggior parte del tempo nello zaino, pronto a essere indossato solo quando il tempo si guasta o in situazioni di emergenza.

Un guscio testato in montagna- Foto Sverre Hjornevik

Doveva quindi essere innanzitutto leggero e con un ingombro minimo, senza compromessi su impermeabilità, traspirabilità e resistenza in ambiente alpino.

“É il guscio da alpinismo piu leggero che abbia mai indossato”, ha spiegato JF Plouffe.

“Questa è una soluzione perfetta per le mie esigenze. Lo posso mettere nello zaino e dimenticarmi di averlo con me fino a quando il brutto tempo si avvicina. A quel punto lo apro, me lo infilo, chiudo la cerniera e alzo il cappuccio. E sono pronto a continuare la mia avventura” ha aggiunto l’alpinista.

Membrana bicomponente: la tecnologia dietro la leggerezza

Se il peso colpisce, le prestazioni tecniche non sono da meno.

Per raggiungere questo risultato, Helly Hansen ha sviluppato il laminato tecnico piu leggero mai messo a punto dal brand: un innovativo bicomponente Helly Tech Professional a 3.5 strati che abbina una membrana microporosa Lifa Infinity in polipropilene con un’ulteriore membrana non porosa in PU, massimizzando impermeabilita e traspirabilita.

Si tratta di una soluzione progettata specificamente per rispondere alle condizioni che si incontrano in alta quota, dove la protezione dagli elementi è una fattore determinante per una giacca.

Design minimalista, pensato per l’essenziale

L’approccio al design riflette la filosofia del progetto: ogni singolo elemento della giacca è stato valutato criticamente dalle guide professioniste coinvolte nello sviluppo e nei test.

Solo ciò che è realmente utile e necessario ha trovato posto nel prodotto finale.

Ogni particolare è progettato con cura – Foto Sverre Hjornevik

Il tessuto elasticizzato a due vie e la costruzione a soffietto del sottobraccio garantiscono la liberta di movimento necessaria nelle attività in parete e in cresta.

Il cappuccio regolabile, la mentoniera foderata con un morbido fleece e l’elastico di regolazione dell’orlo inferiore assicurano adattabilità alle diverse condizioni e alle esigenze individuali.

La tasca di compressione in rete integra un passante per attaccare la giacca al moschettone, mentre il riflettore Recco aggiunge un ulteriore livello di sicurezza nelle situazioni critiche.

L’evoluzione dell’alpinismo richiede attrezzatura piu leggera

“L’alpinismo e le altre attivita in montagna si stanno evolvendo verso una sempre maggiore intensita”, ha raccontato Martin Cizeron, product manager outdoor di Helly Hansen.

“In questo scenario, e vitale mettere a disposizione dei professionisti e degli appassionati abbigliamento tecnico ultraleggero senza accettare compromessi in termini di protezione” ha specificato il Cizeron.

Le dimensioni contenute di questo guscio – Foto Sverre Hjornevik

Il dialogo costante con le guide di montagna ha reso evidente una necessita precisa: un guscio capace di proteggere senza rallentare.

“La risposta a questa necessita e la Odin Infinity Minimalist Jacket, che non e semplicemente leggera – e il piu leggero guscio da montagna mai realizzato da Helly Hansen” ha concluso il product manager Helly Hansen.

La Odin Infinity Minimalist Jacket e disponibile nei negozi e online a 400,00 euro, in versioni specifiche da uomo e da donna, insieme alla completa linea Odin dedicata agli appassionati di alpinismo e alta montagna.

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