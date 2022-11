Idee regalo per il trekking sotto i 100 euro

Scopriamo quali sono le migliori idee regalo per gli amanti del trekking, ma senza spendere troppo. Ecco alcune proposte per rimanere sotto i 100 euro.

Un amico appassionato di trekking o il fidanzato a cui piacciono le escursioni in montagna nei fine settimana: quali sono i regali migliori da fargli?

Soprattutto quando non si ha un budget particolarmente alto da spendere, come si può fare bella figura senza rovinarsi?

Cerchiamo di passare in rassegna le migliori idee regalo per fare un figurone con chi ama le passeggiate all’aria aperta.

O più semplicemente, per festeggiare un’occasione speciale con qualcuno che ci sta a cuore e ama il trekking.

Vediamo quali sono le migliori proposte che si possono trovare in giro in questi giorni.

Bastoncini Ferrino Mustang

Un accessorio che sicuramente non può mancare sono i bastoncini da trekking.

Questi particolari bastoncini sono pieghevoli ed in alluminio.

Risultano essere più forti rispetto a quelli in fibra di carbonio ed hanno una maggiore resistenza alla pressione e all’impatto.

Sono particolarmente leggeri, in quanto pesano solo e soltanto 280 grammi permettendo, in questo modo, di camminare più velocemente.

Sono telescopici e grazie a delle leve bloccanti in alluminio si regolano velocemente e in qualsiasi condizione.

Borraccia Salewa Traveller

Un regalo sicuramente molto utile per gli amanti del trekking e delle escursioni è una bella borraccia.

Una delle migliori borracce che sono in circolazione è la SALEWA Traveller, che risulta essere un ottimo compagno di viaggio per tutte le attività in montagna.

La borraccia è a parete singola, in alluminio e contiene fino ad un litro.

Victorinox Swiss Champ

Non bisogna essere per forza MacGyver per apprezzare un buon coltellino svizzero.

Questo strumento può essere utile durante un’escursione per tagliare del cibo o per fare qualche piccolo lavoretto. Questo coltellino ha 33 funzioni, tra le quali ci sono:

lama grande;

mini cacciavite;

lama piccola;

cavatappi;

apriscatole con piccolo cacciavite;

apribottiglie con cacciavite;

spellafil.

Il coltellino è rosso ed è in lega d’acciaio.

Torcia ricaricabile Olight Baton 3

Nella maggior parte dei casi si tende a sottovalutare l’importanza di avere una piccola torcia nel momento in cui si fa trekking.

Dovrebbe essere sempre messa all’interno dello zaino.

Questa torcia offre una potenza massima pari a 3.200 lumen e una distanza massima di 250 metri di illuminazione. Viene alimentata da una singola batteria ricaricabile al litio da 5.000 mAh.

Grazie ai quattro indicatori sul lato destro è possibile conoscere il livello della batteria, mentre i quattro sul lato sinistro mostrano il livello di luminosità.

Zaino da trekking Diamond Candy

Sicuramente lo zaino è uno degli accessori più importanti per le persone che amano il trekking.

Deve essere senza dubbio comodo e deve avere la capienza giusta in base all’attività che sia ha intenzione di svolgere.

Questo particolare zaino permette di mantenere asciutto quanto vi è contenuto: è realizzato, infatti, in materiale impermeabile.

Grazie al materiale interno in nylon, lo zaino è facile da pulire e molto resistente. Per questo lo zaino manterrà i vostri oggetti asciutti in caso di pioggia leggera o forte.

