Lowa Skyterra, la nuova scarpa che domina le lunghe distanze

Pensata per chi trascorre molte ore sui sentieri, la nuova Lowa Skyterra combina ammortizzazione generosa, ritorno di energia e grip affidabile. Una scarpa sviluppata per affrontare trail lunghi e terreni tecnici con comfort e sicurezza

Skyterra, la nuova scarpa Lowa per trail running di durata ma anche per il trekking

Quando la passione per il trail running allunga le uscite e le ore sui sentieri aumentano, la scelta della calzatura diventa una parte decisiva dell’esperienza.

Non basta più avere una scarpa leggera o una suola con buon grip: servono comfort costante, ammortizzazione efficace, protezione nei punti giusti e una struttura capace di sostenere il piede anche dopo molti chilometri.

Con questo obiettivo Lowa presenta la nuova Skyterra, una scarpa da trail running sviluppata per affrontare percorsi di lunga distanza, dalle uscite giornaliere più impegnative fino agli ultra trail.

Il suo terreno naturale è la corsa off-road, ma le caratteristiche tecniche la rendono interessante anche per chi fa hiking, fast hiking e camminate semplici su sentieri non estremi.

Ma Skyterra è anche ottima per pratiche sempre più diffuse come il fit walking, a metà tra il trekking e l’esercizio di fitness.

Rispetto a una scarpa da running stradale, offre una suola più adatta al fondo naturale, tasselli pensati per terra, ghiaia, roccia e tratti umidi, una tomaia più protettiva e una maggiore stabilità laterale.

Rispetto a uno scarpone tradizionale, invece, è più agile, più leggera e più adatta a chi cammina con passo dinamico, zaino dal peso ridotto e su percorsi giornalieri.

Skyterra, nata per vincere le sfide dei trail lunghi

La Skyterra nasce per chi macina chilometri outdoor.

È pensata per runner ed escursionisti che cercano una calzatura capace di accompagnare il piede per ore, senza trasformare la protezione in rigidità e senza sacrificare troppo la sensibilità sul terreno.

Nelle lunghe distanze, infatti, il piede cambia comportamento.

Ph: Lowa

Dopo ore di attività l’appoggio diventa meno preciso, la muscolatura si affatica, le discese pesano di più e anche un piccolo errore può rendere meno fluida la progressione.

Per questo una scarpa destinata ai trail lunghi deve lavorare su più fronti:

assorbire gli impatti,

mantenere stabilità,

favorire una buona rullata,

assicurare trazione quando il fondo cambia.

La Skyterra si colloca in questa fascia: una scarpa funzionale che sa cosa deve fare e lo fa bene, al servizio del trail runner come del trekker.

È una calzatura da trail running strutturata, con una costruzione orientata al comfort sulle distanze medio-lunghe e una suola tecnica pensata per sentieri, sterrati e tratti alpini.

L’evoluzione del trail running verso il comfort

Negli ultimi anni il trail running si è spostato sempre di più verso modelli capaci di proteggere il piede anche dopo molte ore di utilizzo.

Oggi molti runner cercano scarpe che permettano di mantenere un passo efficiente più a lungo, riducendo la fatica nelle fasi finali dell’uscita.

Ph: Lowa

Questa evoluzione riguarda e si estende anche al mondo del trekking.

Molti camminatori non cercano più necessariamente lo scarpone classico per ogni itinerario.

Su percorsi ben segnati, con zaino leggero e fondo non troppo accidentato, una scarpa da trail può offrire una buona combinazione tra grip, ammortizzazione e libertà di movimento.

La Skyterra, da questo punto di vista, sembra fatta apposta per conquistare gli escursionisti: offre un’ammortizzazione adeguata, una buona stabilità e una suola affidabile, mantenendo però la leggerezza e la flessibilità tipiche di una scarpa da trail.

È una soluzione adatta a chi vuole correre, camminare, alternare passo e corsa, oppure affrontare giornate lunghe in montagna con una calzatura più dinamica rispetto allo scarpone tradizionale.

Comfort e protezione per macinare chilometri

Il cuore della Skyterra è l’intersuola Lowa DynaTPE, una schiuma ad alto ritorno di energia progettata per assorbire gli impatti e restituire una sensazione di spinta durante la corsa.

Sulle lunghe distanze questo aspetto è particolarmente importante, perché ogni appoggio si ripete migliaia di volte e la qualità dell’ammortizzazione incide sulla fatica percepita.

Ph: Lowa

Una buona scarpa da trail non deve essere soltanto morbida: se l’intersuola cede troppo, il piede perde precisione; se è troppo rigida, il corpo assorbe più vibrazioni, soprattutto su pietraie, sterrati duri e discese prolungate.

La Skyterra cerca un equilibrio tra protezione e controllo, con una struttura pensata per accompagnare il passo senza renderlo instabile.

Per chi corre, questo significa poter affrontare allenamenti lunghi e gare su distanze importanti con una calzatura capace di sostenere la spinta.

Per chi cammina, significa avere una scarpa adatta a escursioni veloci e giornate in quota, dove l’ammortizzazione aiuta a rendere più confortevoli salite, tratti difficili e discese.

Grip affidabile su fondi diversi per non perdere mai contatto

Uno degli elementi fondamentali della Skyterra è la suola Vibram Megagrip, una mescola molto usata nel mondo outdoor per la capacità di mantenere aderenza su terreni asciutti e bagnati.

Nei percorsi lunghi è un dettaglio importante, perché il fondo cambia spesso: sterrato compatto, terra, radici, roccette, ghiaia, tratti umidi e discese più sconnesse possono alternarsi nella stessa uscita.

La tassellatura da 4,5 millimetri offre trazione senza spingere la scarpa verso un uso troppo specialistico.

Non è una suola pensata solo per affrontare terreni fangosi o estremi, ma anche percorsi misti, dove servono stabilità in appoggio, presa in salita e controllo in frenata.

Per l’escursionista questo è uno dei motivi per cui una trail running tecnica può essere una scelta sensata.

Una suola da trail, infatti, aiuta a mantenere più sicurezza nei movimenti, soprattutto quando si scende o quando il terreno è sporco, umido o coperto di ghiaia.

Tomaia leggera e traspirante per non soffrire caldo e umidità

Nelle attività che durano molte ore, la gestione del calore e dell’umidità interna diventa fondamentale.

Lowa ha scelto per la Skyterra una tomaia in mesh tecnico traspirante, pensata per favorire la ventilazione del piede durante la corsa e la camminata.

Ph: Lowa

La tomaia non lavora però solo sulla leggerezza. La struttura è rinforzata da elementi protettivi distribuiti intorno alla scarpa, utili contro sfregamenti, piccoli urti e contatti con pietre.

È un aspetto che diventa più importante con il passare dei chilometri: quando la stanchezza aumenta, il piede tende a essere meno preciso e la scarpa deve aiutare anche nei movimenti meno puliti.

Per un uso estivo, una tomaia traspirante è particolarmente utile.

Nelle salite lunghe e nei tratti esposti al sole, mantenere il piede più asciutto contribuisce al comfort generale.

Traspirazione e leggerezza sono caratteristiche utilissime nelle uscite lunghe e nelle giornate più calde.

Una calzata studiata per il comfort

La calzata è uno dei punti su cui Lowa ha concentrato lo sviluppo della Skyterra.

L’allacciatura tradizionale permette una regolazione precisa, mentre la linguetta ergonomica aiuta a distribuire la pressione sul collo del piede.

Sono dettagli che contano soprattutto nelle lunghe uscite, quando una zona troppo compressa può diventare fastidiosa dopo poche ore.

Il collarino morbido e ampio facilita la calzata e offre sostegno nella zona del tallone.

La forma è pensata per piedi di larghezza media, con l’obiettivo di garantire stabilità senza chiudere eccessivamente il piede.

Per chi utilizza scarpe da trail anche in hiking leggero, questo aspetto è ancora più importante.

Camminare per molte ore non sollecita la scarpa come la corsa, ma richiede comfort continuo, assenza di punti di pressione e spazio sufficiente davanti alle dita, soprattutto in discesa.

Disponibile per donna e per uomo

Lowa, per garantire il massimo comfort a tutti gli utilizzatori, propone la Skyterra versione maschile e femminile, quest’ultima sviluppata specificamente per l’anatomia del piede femminile.

Ph: Lowa

Cambiano geometrie e volumi della calzata, studiati per offrire un fit più preciso alle trail runner e alle escursioniste che cercano una scarpa agile ma protettiva.

Una scarpa tecnica deve adattarsi bene al piede, soprattutto quando viene usata per ore.

Una calzata più precisa può migliorare la stabilità, ridurre gli sfregamenti e rendere più naturale l’appoggio sui terreni irregolari.

Per chi è pensata la Lowa Skyterra

La Skyterra si rivolge prima di tutto ai trail runner che affrontano distanze medie e lunghe, ma come abbiamo detto parla anche a un pubblico più ampio: escursionisti e camminatori che cercano una scarpa tecnica per sentieri non estremi.

È adatta a sterrati, strade forestali, single track, percorsi collinari e itinerari di montagna dove servono grip, ammortizzazione e leggerezza.

Non sostituisce uno scarpone alto quando il terreno è molto accidentato, lo zaino è pesante o serve maggiore protezione alla caviglia.

Ma per molte uscite estive, camminate e trekking giornalieri su sentieri segnati, rappresenta un’ottima scelta.

Il suo punto forte è l’equilibrio tra comfort, trazione e struttura.

La Skyterra permette infatti di muoversi a lungo sui sentieri con una scarpa più agile rispetto a quelle tradizionali.

Per chi ama i trail lunghi, e per chi affrotnare i sentieri con un’impostazione più dinamica, la nuova Lowa Skyterra offre una scarpa tecnica pensata per accompagnare il passo, la corsa e la fatica dal primo all’ultimo chilometro.

_ Scopri tutti i dettagli della Skyterra sul sito ufficiale Lowa