Scarpe Nike da trail running e trekking leggero: i migliori modelli

Per gli appassionati di trail running la scelta della scarpa è vitale, per correre in sicurezza e godere appieno dell'esperienza outdoor. Vediamo tre nuovi modelli pensati da Nike per gli appassionati ma anche per chi cerca una scarpa comoda per camminare su sentieri facili

Le scarpe Nike per il trail running e il trekking leggero

Se già nel trekking la scelta delle scarpe è essenziale, nel trail running è vitale.

Non solo in senso stretto, perché la corsa sui sentieri è un’attività che mette a dura prova le articolazioni, ma anche per il livello di comfort richiesto dalle maggiori sollecitazioni.

Per correre in sicurezza e per correre divertendosi non si può proprio sbagliare calzatura.

Sia che si decida di partecipare a una gara, sia che semplicemente si corra sui sentieri per passione, la scarpa giusta vi eviterà guai e soprattutto vi consentirà di godere appieno dell’esperienza outdoor.

Nike, che in questo campo è una garanzia, ha messo sul mercato delle nuove scarpe pensate per gli appassionati di questa disciplina.

Nike Wildhorse 7

Iniziamo subito dal modello pensato per i tracciati più duri e complicati da affrontare, le Wildhorse 7. Sono scarpe pensate per correre e camminare sui sentieri più estremi.

Le Nike Wildhorse 7 sono progettate con una struttura resistente, che offre grande sostegno al piede, ideale per affrontare in sicurezza i terreni rocciosi.

Costruite con una suola in gomma anti abrasione per garantire la massima trazione e resistenza.

La tomaia offre una traspirabilità costante, permettendo di smaltire il calore e il sudore, ed è rinforzata per supportare il piede dove è necessario.

L’intersuola è riempita di schiuma, per offrire una sensibilità neutra e la massima reattività chilometro dopo chilometro.

Pensata per ottimizzare le prestazioni, presenta un design sicuro e traspirante e leggero per il massimo comfort. Fresca, traspirante e resistente all’acqua quasi al 100%, offre quello che un trail runner si aspetta: leggerezza e velocità.

Nike Air Zoom Terra Kiger 8

Questo modello di scarpa è adatto a chi ama correre sui sentieri, ma anche per chi vuole percorrere dei trekking su terreni facili e non particolarmente impegnativi.

Non è la corsa che conta, non importa che sia agonistica o meno, ciò che conta è la passione per la natura e per l’attività fisica nella natura.

Per questo le Nike Air Zoom Terra Kiger 8 hanno, nella linguetta, impresso il motto Leave nobody behind, con una stampa rifrangente che brilla a ogni corsa, notte e giorno.

Veloce e leggera, la scarpa offre una calzata traspirante e stabile quando corri sui sentieri rocciosi.

In più, il gancio a S è collegato ai lacci per consentirti di assicurare con facilità le scarpe alla borsa e portarle con sé quando si è in movimento.

_ Altre caratteristiche:

Tecnologia Nike React: una schiuma leggera e resistente che assicura un’andatura reattiva. L’unità Zoom Air nell’avampiede offre una migliore reattività e un ritorno di energia ottimale lungo i sentieri.

Alette di trazione multidirezionali sul tallone realizzate in gomma anti abrasione che migliorano l’aderenza in discesa e salita.

Tomaia in mesh per garantire calzata leggera e maggiore traspirabilità. Sistema Dynamic Fit sull'area mediale che avvolge e sostiene il piede per le corse su terreni rocciosi.

Nike Pegasus Trail 4

Questa nuova scarpa della linea Pegasus consente di esplorare i sentieri meno battuti anche nelle giornate umide.

Realizzata per garantire il massimo comfort, offre anche una trazione robusta e un’area mediale rinforzata per offrire un supporto sicuro e neutrale.

La tomaia impermeabile è pensata per muoversi su sentieri rocciosi anche quando condizioni meteo inducono a rallentare.

Lo strato in Gore-tex blocca infatti l’acqua e tiene i piedi asciutti. La ghetta aggiuntiva sul collare impedisce che detriti e acqua riescano a penetrare nella scarpa.

Il sistema con fascia Dynamic Fit sull’area mediale offre la stabilità e il supporto necessario.

Il battistrada in gomma presenta un motivo che richiama le onde d’urto, per un look scattante ispirato agli pneumatici delle due ruote.

I perni offrono trazione tra sterrato e asfalto. Una maggiore trazione in corrispondenza di punta e tallone mantiene il piede stabile in salita e in discesa.

La tecnologia Nike React è una schiuma leggera e resistente che offre un’andatura uniforme e reattiva. Il suo design a tutta lunghezza dona stabilità al piede quando affronti i terreni rocciosi.

