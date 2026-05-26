Scarpe da trekking

Scarpe basse, modelli mid e scarponi in promozione, dalle uscite in giornata ai terreni più impegnativi.

> Salewa Mountain Trainer

La Mountain Trainer è un riferimento consolidato del catalogo Salewa per il trekking alpino e i terreni tecnici.

Combina suola Vibram WTC per aderenza su roccia asciutta e bagnata, fodera Gore-Tex Extended Comfort impermeabile e traspirante e allacciatura prolungata sull’avampiede per regolazione fine.

La calzata avvolgente e il plantare ammortizzante la rendono adatta anche a uscite di più ore in primavera, su sentieri ancora umidi.

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> Merrell Moab 3 GTX

Mid-cut polivalente con membrana Gore-Tex e tomaia in pelle di maiale e mesh, pensata per chi alterna escursioni in giornata e brevi traversate.

Suola Vibram TC5+, lacci e fettucce in materiali riciclati, intersuola morbida e puntale protettivo: una scelta versatile per i sentieri di mezza montagna a fine primavera, quando i guadi e i tratti fangosi sono ancora frequenti.

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> Columbia Crestwood Waterproof

Tomaia in mesh traspirante e pelle scamosciata, membrana Omni-Tech impermeabile, intersuola Techlite e suola Omni-Grip in gomma.

È una low-cut leggera, adatta a escursioni in giornata su terreni misti, sentieri collinari e prime quote, dove serve grip su roccia, fango e ghiaia senza appesantire il passo.

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> Salomon X Ultra Gtx

Profilo da fast hiking, costruzione leggera con membrana Gore-Tex e sistema Advanced Chassis per stabilità laterale, suola Contagrip MA.

È una proposta adatta a chi affronta sentieri tecnici con un passo veloce, ottima per escursioni primaverili in giornata e per chi cerca una scarpa bassa con buon grip su misto roccioso.

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Zaini da trekking

Dai daypack per la giornata agli zaini per i trekking di più giorni, con i modelli in sconto delle marche più note.

> Salewa Alp Mate 36 L

Daypack da 36 litri con sistema dorsale Dry Back Air, pensato per aumentare la ventilazione tra schiena e zaino nelle giornate più calde e sulle salite esposte al sole.

Capienza giusta per portare giacca, acqua, cibo e attrezzatura di sicurezza in una traversata classica di una giornata.

Tasche laterali, accessi rapidi e struttura stabile lo rendono adatto alla stagione che entra nel pieno.

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> Deuter Speed Lite 21 L

Modello da circa 770 grammi, il più leggero della gamma Deuter, con capacità di 21 litri.

Sistema dorsale Lite, spallacci ergonomici, compatibilità con sacca idrica, tasche laterali elastiche e fissaggi esterni: è una scelta sensata per uscite in giornata, traversate veloci, primi cammini con carico contenuto.

Adatto a chi predilige il passo agile rispetto al volume di carico.

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> Osprey Rook 50 L

Zaino multigiorno da 50 litri con schienale regolabile, telaio LightWire, copertura antipioggia integrata e cinghie di compressione laterali.

Pensato per weekend lunghi, cammini con pernottamento e prime tappe in rifugio.

È costruito con materiali certificati Bluesign e ha compatibilità con il sistema Daylite, dettagli utili per chi inizia ad affrontare itinerari plurigiornalieri.

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> Deuter Futura Pro

Zaino da escursionismo Deuter Futura Pro 40 ideale per trekking di più giorni, con sistema Aircomfort per massima ventilazione e comfort.

Alette lombari VariFlex per distribuzione ottimale del peso, compatibile con sistema di idratazione e dotato di copertura antipioggia.

Materiale robusto, organizzazione interna funzionale e trattamento idrorepellente senza Pfc, pensato per comfort e resistenza.

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Smartwatch in offerta > Garmin Instinct 2 Sportwatch robusto da 45 mm, certificazione MIL-STD-810, GPS multibanda, monitoraggio cardio e SpO2, autonomia dichiarata fino a 28 giorni in modalità smartwatch. Pensato per uso outdoor intensivo, supporta oltre 30 app multisport ed è una scelta solida per chi cerca un orologio da trekking che regga giornate lunghe senza ricarica. > Acquistalo in offerta su Amazon > Garmin Vivoactive 6 Smartwatch leggero (36 g) con cassa da 42 mm, display AMOLED da 1,2 pollici protetto da Corning Gorilla Glass 3, GPS integrato, oltre 30 profili sport, monitoraggio del sonno con coach dedicato e autonomia dichiarata fino a 11 giorni. È una proposta più contenuta dell’Instinct per chi cerca un compagno polivalente per camminate, corsa e bici, da indossare anche tutti i giorni. _ Acquistalo in offerta su Amazon > Polar Vantage V3 Polar Vantage V3 è uno sportwatch Gps multisport con display Amoled touchscreen, cardiofrequenzimetro avanzato e mappe offline. Dotato di tecnologia Elixir, offre monitoraggio Ecg, SpO2, temperatura e rilevamento avanzato della frequenza cardiaca. Supporta oltre 150 sport, ha batteria estesa fino a 140 ore di allenamento e 8 giorni di uso continuo. Ideale per running, triathlon e allenamento avanzato _ Acquistalo in sconto su Amazon > Xiaomi Smart Band 10 Xiaomi Smart Band 10 è uno smartwatch con schermo Amoled da 1,72”, ottima luminosità (1500 nit), autonomia fino a 21 giorni e HyperOS 2. Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, analisi avanzata del sonno, resistenza all’acqua 5ATM e cinturino in omaggio. Compatibile con smartphone, perfetto per sport e benessere quotidiano. _ Acquistalo in sconto su Amazon > Google Fitbit Inspire 3 Fitbit Inspire 3 è un tracker per fitness e benessere pensato per chi cerca uno stile di vita attivo e consapevole. È leggero e discreto, con display Amoled a colori protetto da vetro Corning Gorillla. Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), gestione dello stress e analisi approfondita del sonno. Resistente all’acqua fino a 50 metri, ha autonomia fino a 10 giorni e si adatta sia a Android che iOS. Ideale per monitorare allenamenti, salute e benessere quotidiano _ Acquistalo in sconto su Amazon > Xiaomi Mi Smart Band 10 Il nuovo Xiaomi Mi Smart Band 10: smartwatch con display Amoled da 1,72″ per una visione nitida anche alla luce diretta. Offre autonomia fino a 21 giorni, ricarica rapida e oltre 150 modalità sportive inclusa impermeabilità 5ATM. Monitora 24/7 frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno con sensori avanzati. Grazie a HyperOS 2, garantisce prestazioni fluide e interattive per il massimo controllo del benessere quotidiano.. _ Acquistalo in sconto su Amazon > Polar Grit X

Polar Grit X2 Pro è uno sportwatch robusto con navigazione avanzata per ogni avventura.

Offre Gps a doppia frequenza, mappe topografiche scaricabili, display touchscreen Amoled da 1,39″, robustezza MIL-STD-810H, vetro zaffiro e lunetta in acciaio.

Misura velocità, potenza, carico e recupero, monitorando FC, SpO2 e temperatura cutanea, con batteria a lunga durata e biosensori evoluti.

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Giacche e abbigliamento in offerta

Gusci impermeabili, softshell, strati termici e pantaloni tecnici in promozione, utili in ogni stagione di cammino.

> Salewa Puez Acqua 3

Giacca a 2,5 strati con membrana Powertex impermeabile e traspirante, peso dichiarato di circa 294 grammi, ripiegabile fino a un volume contenuto nello zaino.

Due tasche esterne con cerniera, cappuccio regolabile, zip frontale a tutta lunghezza con patta antivento posteriore.

È il tipo di guscio leggero che resta nello zaino in primavera e si tira fuori quando il tempo cambia in quota.

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> Millet Seneca GTX

Shell da trekking con membrana Gore-Tex ePE a 2 strati, esterno in poliestere riciclato, trattamento DWR senza PFC, cappuccio regolabile, zip waterproof e zip di ventilazione sotto le braccia.

Valori dichiarati di 28.000 mm di impermeabilità e RET inferiore a 13. Una proposta per chi cerca un guscio serio per trekking in quota e mezze stagioni instabili.

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> Salewa Pedroc 3 DST pantalone da trekking

Pantalone in Durastretch elasticizzato a quattro vie, leggero, antivento, idrorepellente con trattamento DWR senza PFC.

Vita alta, ginocchia preformate, vestibilità ergonomica per lo speed hiking.

Tessuto resistente all’abrasione e buona traspirabilità: una scelta tecnica per la primavera che apre alla stagione estiva sui sentieri.

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