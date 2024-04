Salewa presenta la nuova collezione Puez per la primavera - estate 2024: una combinazione ambiziosa di tecnologia e design per catturare lo spirito dei tempi, lo stile e l'avventura dell'esperienza outdoor in montagna e in città

La collezione Puez primavera-estate di Salewa: un nuovo concept per un nuovo tipo di appassionati

Nel mondo dell’outdoor Salewa rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati che cercano prodotti che siano al tempo stesso sostenibili, innovativi e dalle grandi performance.

La nuova collezione trekking primavera/estate 2024, battezzata “Puez”, non fa eccezione ed è la perfetta sintesi tra le esigenze quotidiane della vita urbana e il richiamo delle avventure all’aria aperta.

I capi Puez rispondono alle necessità manifestate da sempre più appassionati: utilizzare abbigliamento per l’outdoor comodo e performante anche nella vita di tutti i giorni.

Salewa ha saputo interpretare questa duplice esigenza, realizzando una linea di prodotti che rispecchia l’essenza di uno stile di vita ibrido, dove l’outdoor e l’urban si alternano costantemente.

We_ar* Nature: una filosofia integrata

I principi che hanno ispirato i designer Salewa sono perfettamente rappresentati dal claim “We_ar* Nature”, un gioco di parole che invita a indossare la natura “Wear Nature” e, allo stesso tempo, a riconoscersi come parte di essa “We are Nature”.

Questa filosofia è connaturata in ogni capo della collezione Puez, invitando chi lo indossa a sentirsi tutt’uno con l’ambiente circostante, sia esso un crinale montano o una stradina di un centro storico.

Puez: stile, tecnologia e amore per la natura, anche in città

L’attenzione per l’ambiente ha sempre guidato le innovazioni dell’azienda di Bolzano e questa nuova collezione non fa eccezione.

Come nel caso di Alpine Hemp, una canapa tessile molto resistente e traspirabile che ha grandi qualità termoregolatrici, ideali per l’abbigliamento outdoor.

Un altro pilastro della collezione è la lana Merino, grazie alle sue eccezionali proprietà di termoregolazione e gestione dell’umidità, permette di creare capi con un comfort naturale e una resistenza ai cattivi odori.

Sorona®, un’innovativa fibra a base biologica, derivata parzialmente da risorse rinnovabili come il mais, che si distingue per la sua elasticità, resistenza e morbidezza, fornendo una valida alternativa ecologica alle fibre sintetiche tradizionali.





La collezione combina tra loro questi materiali per ottimizzare performance e sostenibilità, aumentando durata e resistenza dei tessuti.

L’utilizzo di questi materiali ha permesso a Salewa di ridurre l’impronta ecologica dell’intera collezione.

Estetica e design, per una collezione innovativa

Alla grande attenzione per le fibre e i tessuti si unisce la ricerca per un’estetica nuova nel mondo dell’abbigliamento outdoor, che è il cuore di questa nuova collezione.

Grazie al design contemporaneo e alle scelte cromatiche ispirate ai colori della terra, i capi Puez sono perfettamente a loro agio anche nella vita quotidiana, permettendo agli appassionati di non rinunciare al loro comfort nemmeno in città.

Lo spirito che ha guidato la realizzazione della nuova collezione è proprio quello di poter accompagnare la persona ovunque: dalle Dolomiti alle Alpi, fino alle città.

La nuova collezione si fonda su tre pilastri fondamentali:

Nature Tech, che enfatizza l’impiego di materiali naturali e sostenibili;

Experience Shaped, che offre soluzioni intuitive e pratiche per l’utente;

Future Proof, che garantisce un design proiettato verso il futuro, combinando dettagli tecnici e resistenza.

La collezione Puez di Salewa ha quindi l’ambizione di offrire capi funzionali e tecnici, sostenibili e anche fashion, che sappiano adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente: dalla vita in città alle avventure all’aria aperta.

Estetica e design sono dunque due elementi chiave nella nuova collezione, coniugati naturalmente alla tradizionale sapienza tecnica di Salewa.

Alcuni modelli della nuova collezione Salewa Puez

Puez Hemp Durastretch 2/1 Hybrid Jacket M/W

Giacca da trekking multifunzionale, traspirante e robusta, realizzata in Alpine Hemp.

La sua costruzione garantisce massima funzionalità e adattabilità in ogni ambiente outdoor, nella natura incontaminata come in città.

Il design innovativo e i materiali in Alpine Hemp e Sorona® la rendono perfetta da indossare durante le escursioni su terreni misti e in condizioni meteo variabili.

Allo stesso tempo, il design la rende adatta anche alle occasioni di vita mondana in città.

Disponibile nelle versioni da uomo e da donna nelle seguenti colorazioni: Dark Olive (verde scuro) e Quicksand (sabbia) nella versione da uomo; Dark Olive (verde scuro) e Oatmeal (beige) nella versione da donna.

_ Scopri sul sito Salewa il modello da donna e il modello da uomo:

Pantaloni Puez Hemp Durastretch 2 2/1 Hybrid Pant

Pantaloni adatti al trekking in montagna così come alla giungla urbana, grazie al materiale morbido, traspirante, resistente agli strappi, antivento, altamente funzionale e dal design sobrio.

Le proprietà rinfrescanti dell’Alpine Hemp rendono questo pantalone perfetto per l’estate.

Le fibre di poliestere garantiscono che il tessuto sia facile da trattare e altamente versatile.

Nei punti più sollecitati, che quindi necessitano di un alto grado di elasticità, sono stati collocati gli inserti Durastretch, altamente resistenti all’abrasione.

I pantaloni sono disponibili nelle versioni da uomo e da donna nei seguenti colori: Dark Olive (verde scuro) e Golden Brown (marrone) nella versione da uomo; Dark Olive (verde scuro) e Quicksand (sabbia) nella versione da donna.

_ Scopri sul sito Salewa il modello da donna e il modello da uomo:

Zaino Puez 40+5 L

Zaino capiente dal design contemporaneo, studiato appositamente per adattarsi a un’ampia serie di attività, dalle uscite di trekking di più giorni su ogni tipo di montagna alle escursioni giornaliere.

Estremamente robusto, il design è unico, progressivo e multifunzionale, adatto anche all’uso in città.

L’apertura roll-top e la zip infinity con doppio cursore posizionata in basso consentono un rapido accesso a tutte le parti dello scomparto principale, per raggiungere anche gli oggetti che si trovano sul fondo dello zaino.

Proprio la roll-top mette a disposizione 5 litri di spazio aggiuntivo, utili per le escursioni più lunghe.

Lo zaino è disponibile nelle seguenti colorazioni: Navy Blazer/Java Blue (blu e azzurro), Shadow/Dark Olive (verde chiaro e verde scuro), Syrah/Black Out (bordeaux e nero) e Black Out/Onyx (nero e grigio scuro).

_ Scopri sul sito Salewa il modello da donna e il modello da uomo:

Puez Knit Mid Powertex Boot M/W

Scarponcino da trekking progettato per garantire morbidezza e comfort prolungato durante le escursioni brevi o lunghe, sui sentieri impervi e sui terreni misti.

Grazie al design moderno si adatta perfettamente anche all’uso urbano.

Si tratta della prima scarpa per la quale è stato usato il materiale Alpine Hemp.

Un’attenzione particolare è dedicata all’ecosostenibilità: l’intersuola è realizzata con un mix di scarti riciclati di canapa tessile, riducendo così la percentuale di EVA, e i lacci combinano la canapa tessile con il poliestere riciclato.

Gli scarponcini sono disponibili nella versione da uomo e da donna nei seguenti colori: Black/Black (nero), Shadow/Dark Olive (verde chiaro e verde scuro) e Java Blue/Black (azzurro e nero) per l’uomo; Black/Black (nero), Syrah/Syrah (bordeaux) e Oatmeal/Quicksand (beige e sabbia) per la donna.

_ Scopri sul sito Salewa il modello da donna e il modello da uomo: