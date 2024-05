Columbia, ecco la nuova scarpa da speed-hiking Konos TRS OutDry

Ecco la nuova scarpa da fast-hiking della collezione primaverile Konos, ideata da Columbia: si tratta della TRS Outdry, una calzatura perfetta per qualsiasi tipologia di sentiero e dotata della nuova tecnologia Omni-Max

La nuova collezione Konos di Columbia

Per la primavera 2024, il marchio di abbigliamento per l’outdoor Columbia ha lanciato Konos, una nuova linea di calzature da fast-hiking la cui peculiarità è rappresentata dalla nuova tecnologica OMNI-MAX.

Il fast hiking, noto anche come speed hiking, è una nuova tendenza nel mondo outdoor che si colloca tra l’escursionismo tradizionale e la corsa su sentiero.

Si tratta di un modo di praticare l’escursionismo a un ritmo dinamico a scopo di fitness e allenamento, utilizzato spesso per allenarsi in vista di trekking e cammini impegnativi.

Per questo tipo di attività è fondamentale avere le giuste scarpe che garantiscano il corretto equilibrio tra ammortizzazione, stabilità e trazione.

Il modello di scarpa in questione, la TRS Outdry, è infatti in grado di combinare trazione e stabilità per un comfort continuo e un ritorno di energia praticamente costante.

Si tratta dell’ideale per tutte le tipologie di trekker e di hiking.

Cosa offre la tecnologia OMNI-MAX

La nuova tecnologia Columbia OMNI-MAX presenta tre caratteristiche fondamentali.

Innanzitutto bisogna sottolineare l’ammortizzazione versatile: la tecnologia OMNI-MAX, infatti, grazie all’intersuola realizzata con schiuma reattiva, assicura un maggior assorbimento agli impatti, un ritorno energetico e anche un maggior comfort.

Vi è poi la stabilità migliorata: il supporto nella parte centrale del piede è progettato con punti di scanalature flessibili posizionate strategicamente nell’avampiede al fine di ridurre l’impatto e migliorare la flessibilità su superfici variabili, garantendo un movimento più naturale del piede.

Infine, c’è l’aspetto legato alla trazione superiore: la suola con trazione avanzata è realizzata con particolari compound (Adapt Trax nella versione Konos TRS e Omni-Grip nella versione Konos XCEL WP e Konos Low) e un design del battistrada per un maggiore grip su terreni bagnati e asciutti.

Konos TRS Outdry: le specifiche

Il modello di punta della collezione primaverile Columbia si chiama Konos TRS Outdry, una calzatura tecnica progettata per offrire comfort e velocità.

Il design avanzato della tomaia in tessuto mesh risulta perfetto per l’attività sportiva, con sovrapposizioni senza cuciture, una struttura che garantisce sia una maggiore resistenza che un’ottima protezione del piede.

Il tessuto è poi abbinato alla massima tecnologia impermeabile e traspirante Outdry.

Il sistema Navic Fit Syestem, inoltre, assicura una naturale chiusura a metà piede e una stabilità potenziata.

L’intersuola leggera Techlite dona un’ottima ammortizzazione e avvolge il tallone per un equilibrio ottimale.

Mentre le cupole di deflessione nel tallone e nell’avampiede riducono l’impatto per un comfort superiore.

Le scanalature flessibili nell’avampiede favoriscono un migliore movimento, consentendo un passo molto più efficiente.

Infine, l’esclusiva suola in gomma Adapt Trax, con disegni appositamente progettati, fornisce un’eccezionale aderenza e trazione su diversi tipi di terreni, sia bagnati che asciutti.

Informazioni utili

Scopri tutta la collezione Konos sulla pagina ufficiale Columbia.

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram