Per muoverci in tutta sicurezza sulle strade innevate, se non addirittura ghiacciate, l'aderenza dello scarpone è essenziale. In questo articolo vi parliamo di scarponi suolati Michelin, garanzia ti grip e sicurezza nella camminata

Le calzature da trekking devono soddisfare quattro principi essenziali: comfort, traspirabilità, impermeabilità e performance.

Requisiti garantiti da materiali sempre più sofisticati che offrono una calzata morbida e avvolgente con una diminuzione drastica dei pesi.

Le membrane ormai hanno le prestazioni di una “seconda pelle” e i materiali compositi utilizzati per gli intersuola garantiscono torsioni minime, ottima tenuta laterale anche con appoggi “estremi” su pochi millimetri di bordo.

Le suole oggi offrono invece un grip da “zampa di mosca” su qualsiasi terreno, anche il più umido e sconnesso.

Con le suole Michelin l’inverno è ancora più sicuro

Una calzatura nata per l’escursionismo invernale e le attività sulla neve deve rispondere a requisiti specifici:

Adattarsi a ogni tipo di terreno.

Rendere il contatto con il suolo più sicuro, anche in condizioni di superfici innevate o ghiacciate.

Percepire un pieno controllo del terreno, senza rinunciare al comfort.

Questi tre punti trovano risposta nelle suole, oltre alla celebre Vibram, c’è anche un’altra azienda che da qualche tempo produce innovative suole per scarpe outdoor.

Un’azienda che può apportare un valore aggiunto e innovativo al mondo delle calzature ad alte prestazioni: Michelin!

Infatti pneumatici e scarpe condividono lo stesso vocabolario: impronta, suola, battistrada, rotolamento, stabilità, gomma e tessuto.

Quindi, Michelin, leader francese nel campo dei pneumatici, da oggi non trasmette sicurezza solo su strada… ma anche sui sentieri.

Michelin, con oltre un secolo di profondo know-how e la capacità di trasferire dagli pneumatici alle suole le proprie tecnologie, anche in ambito outdoor può proporre un’ampia offerta di suole specifiche, tenendo conto delle necessità tecniche di chi le indosserà e quando.

Quindi non sorprendetevi se calzature indicate per terreni invernali presentano la suola esclusiva Michelin che garantisce massimo comfort e aderenza eccezionale.

La progettazione, lo sviluppo e la produzione di suole ad alte prestazioni ha portato innovazione e vantaggi tangibili per i trekkers.

Ecco alcuni modelli:

Salewa Ultra Flex Mid GTX

Le attività a ritmo veloce su terreni accidentati con tratti bagnati, fangosi e rocciosi sono le insidie di ogni speed hiker, specialmente con l’arrivo delle stagioni più fredde, sul finire dell’autunno e nei primi mesi invernali.

Velocità, agilità e controllo del terreno sono caratteristiche imprescindibili per questo tipo di discipline.

Sulla base di queste esigenze Salewa ha sviluppato la Ultra Flex Mid GTX, una calzatura dal taglio medio in grado di proteggere la caviglia e isolare il piede dall’acqua come un scarpone da trekking, ma che offre la leggerezza, l’agilità e l’aderenza tipiche di una scarpa da trail.

La scarpa è equipaggiata con suola Michelin, sviluppata per offrire trazione e stabilità su differenti condizioni di terreno.

Facilita e velocizza il naturale movimento della rullata, dal momento in cui il tallone poggia sul suolo per poi staccarsi in punta.

Dolomite Steinbock Gore-tex 2.0

Questo scarpone Dolomite è progettato per il trekking durante i mesi primaverili ed estivi.

Le Steinbock GTX 2.0 sono infatti calzature da outdoor che garantiscono ottima traspirazione, per mantenere sempre il piede asciutto, e grande leggerezza.

Realizzate in pelle scamosciata termoformata, le Steinbock GTX combinano una fodera impermeabile in GORE-TEX® e una soletta in Dryfast Space Shell: un mix che garantisce la massima traspirabilità e comfort.

La nuova suola Michelin® All Terrain PLUS, nella mescola di gomma OCX, garantisce l’assorbimento degli impatti, trazione e grip su terreni umidi o asciutti.

Salewa Ultra Train 2

L’Ultra Train 2 è una scarpa progettata per garantire grip e supporto per lo speed hiking e l’escursionismo leggero.

La suola Michelin Ultra Train è stata sviluppata dall’azienda francese in esclusiva con Salewa ed è in gomma aderente Michelin Outdoor Compound X (OCX), con ottime prestazioni anche su terreni umidi e fangosi.

Il merito è anche della tassellatura della suola che garantisce un grip, trazione eccellenti e una rullata efficace su qualsiasi tipo di fondo.

La tecnologia Motion Guidance nella suola e nell’intersuola, garantisce una rullata naturale e un appoggio sicuro.

La tomaia è in materiale robusto e senza cuciture e avvolge perfettamente l’avampiede. Insieme al 3F System, assicura flessibilità, una calzata precisa e un buon supporto.

Inoltre, il plantare traspirante Ortholite® garantisce un’eccellente ammortizzazione e disperde il sudore, così da avere piedi più freschi e più asciutti.

Columbia Bangor

Le migliori tecnologie Columbia combinate con il know how di Michelin nel contatto al suolo hanno portato alla nascita di una scarpa invernale che mantiene i piedi caldi e asciutti grazie alla protezione della fodera termoriflettente.

La suola Michelin è dotata della tecnologia Michelin Ice Control, un nuovo modo di immaginare le prestazioni delle suole invernali: resistenza alle basse temperature, stabilità e controllo su terreni ghiacciati.

Studiata per offrire controllo avanzato in condizioni di ghiaccio e neve, questa nuova suola realizzata in gomma al 100%, mantiene buona flessibilità anche a temperature medio basse, consentendo alla calzatura di assecondare la naturale flessione del piede.

Garmont Vetta Tech Gtx

Scarponi da trekking, ideali per vie ferrate ed escursioni su terreni misti e su roccia.

Una scarpa progettata con membrana esterna impermeabile e traspirante, per mantenere il piede asciutto anche sotto sforzo.

La tomaia è in pelle scamosciata da 1,6mm, la forma della scarpa ha un maggior volume nell’avampiede per garantire maggior comfort.

L’innovativo sistema di allacciatura estesa fino in punta, aumenta il controllo durante la camminata.

Columbia Bugaboot

Scarponcini Columbia progettati per affrontare le condizioni climatiche più difficili grazie alla suola Michelin con cui sono equipaggiati che offre una presa salda nelle condizioni di freddo su diversi terreni.

La suola assicura ottime performance fino a -30°C, si caratterizza per un compound antiscivolo e buona resistenza all’abrasione.

La tomaia è realizzata in pelle con trattamento impermeabile, tessuto in nylon e dettagli metallici, con cuciture termosaldate. È dotata di tecnologia Columbia Omni-Heat Reflective con imbottitura da 400g.

Hanwag Anvic GTX

Scarponcini dedicati ad un utente attivo che si muove all’aria aperta, anche in inverno, e ha quindi bisogno di una scarpa per ogni condizione di utilizzo nelle giornate invernali.

Equipaggiati con la nuova ed esclusiva suola Michelin, che si ispira al leggendario pneumatico invernale da auto Michelin Alpin 5.

La suola offre trazione e stabilità su terreni invernali, pur mantenendo un’ottima resistenza all’abrasione e performance di durabilità.

Combinando una suola dalla struttura extra morbida, nabuk di alta qualità, un interno in Gore-tex e un’applicazione flessibile sulla parte posteriore della tomaia, Anvik Gtx unisce comodità, funzionalità e design per tutti gli usi invernali.

ANVIK GTX® è dotato, inoltre, di StraightFit last che offre più spazio e isola maggiormente le dita

