Lowa Delago Gtx: la nuova generazione di scarpe da trekking approach

Le Lowa Delago Gtx sono un nuovo modello di scarpe da trekking sviluppate con tecnologie innovative e pensate per diversi utilizzi outdoor: dalle vie ferrate ai sentieri erbosi. L'azienda tedesca ha creato questo nuovo modello, della famiglia approach, per offrire una scarpa completa e versatile

La scelta delle scarpe da trekking è guidata da molti fattori, come la tipologia di fondo, il terreno, le condizioni climatiche e i dislivelli che si devono percorrere.

Per questo, fino a qualche anno fa, era inevitabile avere nell’armadio diverse paia di scarponi adatti ad affrontare differenti tipologie di itinerari.

Negli ultimi anni c’è stato però un importante sviluppo nelle tecnologie e nella tecnica costruttiva che ha reso possibile la nascita di nuove generazioni dì calzature adatte a terreni e condizioni climatiche di varia natura.

Le Lowa Delago Gtx sono a loro agio anche su fondi rocciosi – Foto Alessandro Bellagamba Le Lowa Delago Gtx sono a loro agio anche su fondi rocciosi – Foto Alessandro Bellagamba

Tra queste troviamo le scarpe della famiglia approach, nate in origine come modelli di avvicinamento alle pareti di arrampicata, progettate per essere comode e leggere, adatte ad attraversare diversi terreni.

Oggi, grazie alla grande evoluzione della tecnica costruttiva di queste calzature e a all’utilizzo di materiali innovativi, gli scarponi della famiglia approach sono diventati molto versatili e adatti ad accompagnarci in un ampio ventaglio di sentieri.

L’approccio innovativo di Lowa

L’azienda tedesca è tra le pioniere di questa tipologia di scarpe e ora ha deciso di presentare un modello di approach, la Delago GTX, che unisce tutto il meglio dell’esperienza dell’azienda con l’innovazione nei materiali costruttivi.

Dalle pietre, ai fondi erbosi fino alla roccia. Le Lowa Delago sono sinonimo di versatilità. – Foto A. Bellagamba Dalle pietre, ai fondi erbosi fino alla roccia. Le Lowa Delago sono sinonimo di versatilità. – Foto A. Bellagamba

Le Delago sono scarpe che si adattano oggi ad una larga fetta di percorsi, un bel vantaggio per trekker ed escursionisti, che possono così ridurre il numero di calzature nella propria scarpiera.

Una linea di scarponi progettata per accompagnarci durante un trekking in giornata, su una via ferrata e, perché no, anche per passeggiate in ambiente cittadino.

Sono calzature duttili, innovative e dinamiche, adatte a numerose attività outdoor, un “jolly” per affrontare ogni esperienza all’aria aperta.

La loro struttura, la scelta dei materiali e la suola garantiscono un’elevata performance in un ampio ventaglio di situazioni, grazie ai rinforzi in punta e alla struttura rigida.

Le Delago GTX sono un ulteriore passo avanti nella tradizione Lowa di sviluppo di calzature innovative, rafforzando così un segmento multifunzionale, sempre più amato dagli appassionati.

Per riuscire a coniugare leggerezza e performance i progettisti di Lowa hanno combinato tra loro membrane e materiali innovativi come il GORE-TEX, le suole Vibram e le schiume DynaPU.

I rivestimenti esterni e il sistema di allacciamento sono realizzati con robusti tessuti in micro-fibra e pensati per fare in modo che la scarpa avvolga il piede come un guanto.

Delago Gtx: un concentrato di innovazione

Questa è una scarpa progettata per ogni condizione climatica grazie all’utilizzo della innovativa membrana in Gore-Tex che la rende impermeabile ma al tempo stesso molto traspirante.

Il particolare disegno della membrana, formata da migliaia di micro-pori, impedisce alle molecole d’acqua e di sporco di entrare nella scarpa, ma permette la dispersione del calore, essenziale per una corretta ed efficace termoregolazione del piede.

Le cuciture della tomaia sono ridotte al minimo per aumentare il comfort della camminata grazie all’utilizzo di pezzi di materiale molto grandi.

Grazie alle suole Vibram la presa è ottima su tutti i fondi – Foto A. Bellagamba Grazie alle suole Vibram la presa è ottima su tutti i fondi – Foto A. Bellagamba

La parte anteriore della scarpa è protetta da un solido puntale di gomma mentre l’area del tallone è coperta da una pellicola in PU, che protegge le parti in pelle scamosciata da urti e sfregamenti.

Queste caratteristiche preparano la Delago Gtx per un largo ventaglio di utilizzi: una scarpa ideale per escursioni giornaliere, si trova a suo agio su un prato come su un fondo roccioso.

Il grip non è mai un problema grazie alla suola Vibram che garantisce un’ottima trazione e resistenza su tutti i fondi ottenuta anche grazie alla conformazione dei tasselli triangolari.

Una scarpa approach deve, specie se a taglio basso, riuscire a supportare il piede in ogni condizione.

Ecco perché la Delago è stato progettata con un’intersuola rigida e ammortizzante, che tiene stabile e fermo il piede anche sui terreni più sconnessi.

Grazie alle suole Vibram la presa è ottima su tutti i fondi – Foto A. Bellagamba Grazie alle suole Vibram la presa è ottima su tutti i fondi – Foto A. Bellagamba

Ogni piede è diverso e ogni condizioni di terreno merita il giusto comfort nella scarpa, per questo la Delago ha due occhielli sulla tomaia che permettono di stringere l’allacciatura e di rispondere ad ogni sollecitazione ed esigenza dell’escursionista.

Insomma, possiamo definirle davvero eclettiche, calzature adatte alla breve escursione ma anche ai trekking più impegnativi: le Delago Gtx non si fanno mai trovare impreparate, pronte a supportare la vostra camminata su ogni terreno.

Caratteristiche tecniche delle Lowa Delago

Queste scarpe si possono apprezzar non solo per le caratteristiche tecniche ma anche per il raffinato design, ottime da indossare anche in città oppure per fare urban trekking.

L’utilizzo di materiali sintetici, innovativi e resistenti fanno di questa calzature l’ideale compagna di chi vuole affrontare itinerari giornalieri ma anche avere una scarpa comoda e confortevole da usare ogni giorno per muoversi in ambiente urbano.

Il Gore-Tex tiene il piede all’asciutto anche in condizioni di umidità – Foto A. Bellagamba Il Gore-Tex tiene il piede all’asciutto anche in condizioni di umidità – Foto A. Bellagamba

Sicuramente un modello che consigliamo a tutti coloro che vogliono allenarsi camminando o dedicarsi al fit walking.

Vediamo le caratteristiche tecniche principali di questo modello:

Tomaia: La tomaia è realizzata in pelle scamosciata di alta qualità, rinforzata con un robusto puntale in gomma e una leggera pellicola in PU nell’area del tallone. Questa combinazione offre una protezione ottimale contro i danni e l’usura.

Suola: La suola Vibram è dotata di tasselli di forma triangolare e un profilo multidirezionale, garantendo una presa eccellente su qualsiasi tipo di terreno. La suola è anche moderatamente rigida, fornendo il giusto equilibrio tra supporto e flessibilità.

Allacciatura: La scarpa presenta due occhielli sulla tomaia che permettono un’ulteriore personalizzazione dell’allacciatura. Questo è particolarmente utile quando si affrontano percorsi che richiedono un fit più stretto per evitare lo slittamento del piede all’interno della scarpa.

Membrana in GORE-TEX: La presenza della membrana in GORE-TEX rende la scarpa impermeabile ma altamente traspirante. Questo è fondamentale per mantenere un ambiente interno asciutto, specialmente durante le attività più faticose o in condizioni meteo avverse.

Intersuola in LOWA DynaPU®+: Questa schiuma per l’intersuola è leggera e offre un’ammortizzazione eccellente. La sua struttura cellulare speciale garantisce un effetto di rimbalzo superiore, rendendo la scarpa ideale per lunghe distanze.

_ Scopri tutti i dettagli di questa scarpa sul sito ufficiale di Lowa: