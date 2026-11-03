Peakfreak, la famiglia hiking di Columbia si allarga: tre scarpe per ogni sentiero

Le nuove scarpe Columbia per l’autunno 2026: Titanium, Peakfreak III e Peakfreak Hera II. Questi modelli combinano comfort, protezione e affidabilità e rappresentano tre diversi modi di vivere la montagna e i sentieri

Il sentiero chiama e la scarpa giusta risponde

L’hiking e il trekking non sono mai stati così popolari e tra chi esce per una passeggiata domenicale, chi si avventura per una giornata su sentieri di montagna e chi pianifica trekking di più giorni, c’è una comune richiesta: avere la scarpa giusta.

I nuovi modelli PeakFreak di Columbia – Foto Columbia

Una calzatura comoda, leggera, all’altezza del terreno che si intende affrontare, ma anche esteticamente bella.

Anche per quest’autunno Columbia ha cercato di raccogliere la sfida e di rispondere alle richieste degli appassionati ampliando l’iconica collezione Peakfreak™.

L’azienda americana ha proposto una gamma di scarpe che offre il giusto equilibrio tra sostegno, protezione e stile, adatta a diverse distanze, tipi di terreno e attività.

La tecnologia, concreta e accessibile

Tutta la collezione è contraddistinta da una grande innovazione tecnica che si poggia su quattro pilastri fondamentali:

OutDry : la componente impermeabile e traspirante che tiene il piede sempre asciutto

: la componente impermeabile e traspirante che tiene il piede sempre asciutto Techlite +: l’ammortizzazione che rende il passo più confortevole assorbendo gli impatti

+: l’ammortizzazione che rende il passo più confortevole assorbendo gli impatti NAVIC FIT SYSTEM : il sistema che mantiene il piede stabile e avvolto

: il sistema che mantiene il piede stabile e avvolto Sistemi di trazione evoluti: per dare maggiore sicurezza su terreni diversi

Materiali leggeri e un design moderno completano il quadro di queste scarpe agili e reattive, pronte ad affrontare ogni percorso.

Peakfreak™ Titanium: progettata per i terreni tecnici

È la nuova punta di diamante, la più tecnica dell’intera gamma, pensata per le escursioni più impegnative e i terreni difficili.

È disponibile sia per uomo che per donna in versione low e mid e in entrambe viene unito l’uso di materiali leggeri a tecnologie premium per garantire stabilità, protezione e sicurezza.

La scarpa Peakfreak Titanium – Foto Columbia

Il piede è infatti saldo e ben avvolto grazie alla struttura di supporto Geo-Cage chee dialoga con il NAVIC FIT SYSTEM™, inserita sulla tomaia in mesh tecnico.

Inoltre sono presenti un’ammortizzazione Techlite+™ e un inserto stabilizzante in TPU, che assorbono gli impatti e sostengono il passo anche sulle lunghe distanze.

Ciò che fa però la vera differenza è la suola Vibram® Megagrip con tasselli da 5 mm, che rende la scarpa adatta anche a roccia bagnata, ghiaioni e sentieri fangosi.

Il prezzo – 150€ per la versione low e 160€ per quella high – è quello di una scarpa tecnica di fascia media

_ Scopri tutti i dettagli delle Peakfreak Titanium Mid OutDry e delle Peakfreak Titanium OutDry

Peakfreak™ III: l’evoluzione di un best seller

Il secondo modello presentato è la Peakfreak III, la terza generazione di uno dei modelli di maggior successo del brand.

Anche questa è disponibile in versione low e mid e mantiene i punti di forza del passato, ai quali si aggiungono maggiore pensati comfort e supporto.

Sono stati inseriti rinforzi seamless, una struttura Geo-Cage migliorata e maggiore protezione nelle zone più soggette a usura.

L’OutDry protegge dal bagnato e Techlite+, unita alla soletta Techlite™ Eco, assicurano comfort per tutta la durata dell’escursione.

Anche la suola Adapt Trax è stata rinnovata com un nuovo battistrada con tasselli multidirezionali da 4 mm, che la rendono perfetta sia sull’asciutto sia sul bagnato.

È un modello versatile, ideale per le escursioni giornaliere e le attività outdoor di tutti i giorni.

Il prezzo è leggermente inferiore rispetto a quello del modello visto prima

_ Scopri tutti i dettagli delle Peakfreak 3 OutDry e delle Peakfreak 3 Mid OutDry



Peakfreak Hera™: una scarpa pensata per le donne

Con i nuovi arrivati nella famiglia Peakfreak, Columbia ha voluto riconfermare la sua attenzione e sensibilità nei confronti delle donne, sviluppando la seconda generazione del modello Peakfreak Hera.

PeakFreak Hera – Foto Columbia

Peakfreak Hera II, disponibile sia in versione low che mid, è studiata basandosi sulle caratteristiche del piede femminile e presenta soluzioni ad hoc, dedicate al comfort e al supporto durante l’escursione come:

zone di comfort mirate;

ammortizzazione specifica nell’area del tallone;

imbottitura sulla linguetta in corrispondenza dei lacci, per ridurre la pressione;

design Met-Flex nell’avampiede, per rendere la scarpe più flessibile e il movimento più naturale.

Non possono poi mancare la protezione impermeabile OutDry, l’ammortizzazione Techlite+, il supporto Navic Fit System e la trazione Adapt Trax.

Il risultato di questi dettagli è una scarpa comoda ma anche stabile, sicura e performante sui diversi tipi di terreno.

_ Scopri tutti i dettagli delle Peakfreak Hera II OutDry e delle Peakfreak Hera II Mid OutDry

Ma quindi, quale scegliere?

I tre modelli Titanium, Peakfreak III e Hera II rendono la proposta offerta da Columbia completa come non lo era mai stata, permettendo di scegliere la scarpa con il livello di prestazione più adatto alle proprie esigenze, senza sacrificare comfort, protezione e affidabilità.

Se la tua esigenza è una scarpa adatta a terreni tecnici e percorsi impegnativi, la più adatta è Peakfreak™ Titanium.

Se invece cerchi una scarpa per le tue escursioni giornaliere e per un uso quotidiano outdoor, allora Peakfreak™ III può fare al caso tuo..

Per invece una calzata specificatamente studiata sul piede femminile, Peakfreak Hera™ II è la soluzione.

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