Le scarpe per i trekking estivi sono più leggere e confortevoli, studiate ad hoc per le calde giornate estive dove la traspirazione del piede è fondamentale. Calzature che devono assicurare un'ottima traspirabilità associata alla massima impermeabilità: vediamo i migliori modelli

Bella stagione: camminiamo in leggerezza sui sentieri

Questo è il momento in cui il “vecchio scarpone” comincia a sembrare roba di un altro tempo, o quanto meno di un’altra…stagione, appunto.

Da tempo le aziende tecniche propongono modelli si scarpe da trekking pensati appositamente per le escursioni brevi o in climi miti che fanno della leggerezza il loro punto forte.

Grazie alle soluzioni tecnologiche più avanzate questa calzature abbinano alla leggerezza buone doti di comfort, stabilità e impermeabilità.

Spesso, per questo tipo di escursioni “leggere”, si parla di hiking.

Certo, la scelta di questo tipo di calzature va fatta con molta attenzione, tenendo nella giusta considerazione la propria dimestichezza con i percorsi sterrati.

Quando si tratta di scegliere le scarpe da trekking, valgono sempre le regole generali che puoi ripassare qui.

Le scarpe da escursionismo leggero, poi, hanno la peculiarità del taglio basso, che lascia la caviglia completamente libera di muoversi e non la “sostiene” e protegge come fa invece lo scarpone alto.

Il loro terreno ideale quindi sono i sentieri non troppo accidentati e il loro utilizzatore ideale è l’escursionista abbastanza esperto e preparato da sapere bene come e dove mettere i piedi.

Spesso sono utilizzabili anche in caso di trail running.

Gli scarponi da trekking sono progettati per camminare, mentre con le scarpe da train running si piò affrontare un’escursione semplice o anche una corsa sui sentieri.

In generale le scarpe da trekking sono più pesanti e durature, mentre le scarpe da speed hiking si consumano molto più velocemente perché sono più leggere e fatte con materiali meno resistenti.

I migliori modelli disponibili sul mercato:

HOKA Anacapa Low GTX

L’Anacapa Low GTX unisce la resistenza di una scarpa da trekking alle prestazioni di una scarpa da trail running.

Impermeabili, dal profilo basso, aderenti e leggere, la loro tomaia in pelle nubuck e la fodera in Gore-Tex garantiscono maggiore durata e protezione dall’umidità.

Le intersuole in EVA a compressione offrono un’andatura equilibrata, ammortizzata e stabile che resiste alle torsioni della caviglia.

Le suole Vibram Megagrip offrono una buona trazione su superfici dure e asciutte, ma possono essere un po’ scivolose per arrampicate e appoggi più impegnativi.

La Sportiva Ultra Raptor II

La Sportiva Ultra Raptor II è una scarpa da trail running ed escursionismo leggero adatta a tutti i terreni con una suola in gomma ideata per terreni rocciosi e difficili.

Scarpa che garantisce una eccellente trazione, anche su superficie bagnata, dotata di un robusto paracolpi per le dita e di un’ottima protezione dell’avampiede su terreni accidentati.

La tomaia in rete è molto traspirante e permette alla scarpa di asciugarsi rapidamente.

Le Ultra Raptor hanno una calzata atletica, abbastanza stretta nel tallone e nella parte centrale del piede per offrire una piattaforma stabile per la corsa o il trekking. N

Merrel Moab 3

Il Merrell Moab 3 è una scarpa da trekking in mesh e pelle che offre un’eccellente traspirabilità, durata e protezione aggiuntiva grazie alla tomaia in pelle.

La punta rinforzata garantisce un’ottima protezione del piede su rocce e terreni impervi.

La suola Vibram ha tasselli da 5 mm che offrono una trazione aggiuntiva su terra e fango, mentre un rinforzo in nylon rigido garantisce supporto e protezione dell’arco plantare.

La Moab 3 è una scarpa molto stabile con ammortizzazione nel tallone, intersuola e linguetta per un migliore assorbimento degli urti pur mantenendo un eccellente livello di grip.

Sono disponibili anche taglie larghe e versioni impermeabili.

The North Face – Ultra Fast Pack IV Future Light

Realizzate con una tomaia leggera e resistente alle abrasioni ottimizzata per camminare lungo percorsi accidentati e impervi, le Ultra Fast Pack IV Future Light sono adatte sia per il trekking che per il trail running e costruite con la tecnologia traspirante e impermeabile FUTURELIGHT™.

_ Scheda tecnica:

Genere: Uomo

Utilizzo: Hiking / escursioni leggere

Taglie: Dalla 39 alla 48 EU

Peso: 900 g circa (il paio)

Colore Nero grigio

Hoka Speedgoat 5

L’Hoka Speedgoat 5 è una scarpa da trail running in mesh ben ammortizzata e aderente che offre una trazione sicura su terreni accidentati.

La tomaia traspirante e la punta larga offrono molto comfort durante le lunghe escursioni, mentre l’eccellente supporto a metà piede della scarpa garantisce stabilità e una sensazione di sicurezza.

La suola in gomma Vibram Megagrip assicura aderenza sia sul bagnato che sull’asciutto.

La Speedgoat ha anche una geometria del tallone estesa e una parte anteriore migliorata che permettono rullate più fluide dal tallone alla punta e una spinta più facile.

Tuttavia, la Speedgoat 5 ha un’altezza dello stack pronunciata che protegge il piede su terreni sconnessi, come roccia e ghiaia, dove una scarpa più bassa potrebbe avere difficoltà.

Topo Athletic Terraventure 3

Le Topo Athletic Terraventure 3 sono scarpe da trail running e trekking leggero con ammortizzazione media, progettate per l’uso su sentieri accidentati.

Hanno un dislivello di 3 mm e una punta larga che offre ampio spazio per far allargare naturalmente le dita dei piedi.

Le suole Vibram Megagrip con tacchetti ben distanziati garantiscono un’ottima aderenza sia su superfici bagnate che asciutte, mentre la tomaia in mesh si asciuga rapidamente quando si bagna.

Una piastra flessibile sulla parte anteriore protegge su sentieri tecnici, ma offre poca protezione per le dita nella parte anteriore della scarpa.

È comunque una valida scarpa da trail running, ma sarà necessario capire come utilizzare una ghetta di terze parti se non si sceglie quella di Topo.

Salomon X Ultra 4

Le Salomon X Ultra 4 Gore-Tex sono scarpe robuste adatte a escursioni giornaliere e trekking su diversi tipi di terreno. Scarpe che ereditano tutta l’esperienza Salomon nella corsa su sentiero e condividono molte caratteristiche con i modelli più agili, come la suola ContraGrip, il telaio di supporto ADV-C e il particolare sistema di allacciatura rapida. La X Ultra 4 è una scarpa piuttosto rigida con una piastra interna, un profondo tallone che può irritare le caviglie e un sistema di allacciatura rapida che rende difficile modificare la pressione dei lacci. Tuttavia, la X Ultra 4 è leggera, con una spaziosa punta, ottima trazione e buon supporto. _ Disponibili in offerta su Amazon

The North Face – Litewave Explore Goretex

Leggerezza senza rinunciare alla protezione e al sostegno.

Questa la “mission” del modello Litewave Explore GTX di The North Face, pensato per adattarsi al meglio alla fisionomia del piede femminile e per un utilizzo in escursioni giornaliere, anche lunghe, e con carico da leggero a moderato.

_ Scheda tecnica:

Genere: Donna

Utilizzo: Hiking / escursioni di medio impegno

Taglie Dalla 36 alla 42 EU

Peso: 560 g circa (il paio)

Colore Patriot Blue/Powder Blue – Q-Silver Grey/Radiant Orange

Salomon – Speedcross 4

La Speedcross 4 è molto più di una scarpa da running, è perfetta anche per lo speed hiking. Una scarpa leggere che garantisce trazione su terreni tecnici e non solo grazie ai tacchetti della suola.

La membrana esterna è impermeabile e traspirante, protegge dalle precipitazioni, il sistema di lacci Quicklace permette di legare le scarpe senza nodi e senza sforzi.

Grazie al sistema Sensifit, le scarpe si adattano perfettamente piede garantendo sicurezza alla camminate.

La suola aderente Wet Traction Contagrip realizzata in gomma sottile e resistente dona una buona trazione e robustezza anche sulle superfici umide.

_ Scheda tecnica:

Genere: Uomo/Donna

Utilizzo: Hiking /escursionismo veloce con carichi leggeri

Taglie: 36 – 43 EU (incluse mezze misure)

Peso: 600 g (al paio, misura 38)

Salewa – MS MTN Trainer GTX

Mountain Trainer GTX è la la risposta di Salewa per chi cerca una scarpa con un ottimale rapporti fra comfort e robustezza, da utilizzare per trekking giornalieri o su terreni più tecnici come le vie ferrate.

Molto efficace il supporto laterale dato dal sistema 3F, all’Alpine fit e alla suola Vibram® Alpine Approach.

La calzata personalizzabile grazie al sottopiede MFF+ e la tomaia in morbida pelle scamosciata rendono questa scarpa adatta anche nell’uso quotidiano.

_ Scheda tecnica:

Genere: Uomo

Utilizzo: Hiking / escursioni giornaliere / vie ferrate

Taglie: 6-13 Uk

Peso: 540 g

Colore: Black/assenzio – Navy/nugget gold

