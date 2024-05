Salewa, la scarpa Puez Knit Mid Powertex: le parole del Senior Product Manager Footwear

La scarpa Puez Knit Mid Powertex è uno dei prodotti di spicco della nuova collezione Salewa primavera-estate 2024: ce lo racconta William Starka, Senior Product Manager Footwear di Salewa, che ha contribuito alla sua progettazione unendo versatilità, performance e sostenibilità

Puez Knit Mid Powertex Boot: funzionalità e massima performance

Salewa ha lanciato la nuova collezione primavera-estate da trekking Puez ispirata al concept We_ar* Nature.

Si tratta di una linea rivolta a una generazione giovane, con nuove esigenze e alla ricerca di uno stile riconoscibile. Nuovi trekker abituati a muoversi negli ambienti naturali e montani in modo differente rispetto agli alpinisti classici.

La nuova collezione presenta anche una nuova scarpa: la Puez Knit Mid Powertex.

Un modello ideale per le escursioni brevi e lunghe, ma che si adatta perfettamente all’uso urbano. In occasione del lancio abbiamo chiesto a William Starka, Senior Product Manager Footwear Salewa, di raccontarci come è stato ideata e progettata.

William Starka, senior product manager Footwear Salewa, ci racconta la nuova Puez Knit Mid Powertex.

Cosa avevate in mente quando avete progettato questa scarpa?

La decisione iniziale era intercettare un consumatore che si avvicina al mondo della montagna con un approccio nuovo.

Per noi di Salewa il trekking è prima di tutto una forma di esperienza: il trekker non va in cerca della performance, bensì del contatto con la natura.

Abbiamo cercato soluzioni per realizzare il giusto connubio tra funzionalità ed estetica, per un consumatore che cerca valore nei prodotti che compra.

Per quale tipo di percorsi è stata pensata?

Un tempo si diceva che le scarpe nuove dovessero fare un po’ male alle prime uscite, che fosse necessario aspettare che il piede si abituasse. Oggi il consumatore non è più disposto ad accettare questo compromesso.

Si tratta di un individuo che magari proviene dal mondo urbano delle sneakers. Va alla ricerca della comodità già al primo impatto con la calzatura.

Questa nuova scarpa è stata pensata sia per una passeggiata in un contesto urbano, sia per trekking plurigiornalieri.

Quali sono le caratteristiche costruttive?

La collezione Puez integra per la prima volta la canapa nello sviluppo della scarpa.

L’Alpine Hemp, una nostra tecnologia già utilizzata nel settore abbigliamento, è stata riproposta anche all’interno delle calzature.

Normalmente la suola dello scarpone è realizzata con un materiale denominato Eva, creato sulla base di microplastiche.

È quello che garantisce il comfort e il cush che ritroviamo in quasi tutte le scarpe in commercio pensate per un uso quotidiano.

Visto che nell’abbigliamento facciamo già uso di canapa e che ci sono anche molti scarti di questo materiale, abbiamo deciso di prendere una parte di questi scarti per riutilizzarli.

Abbiamo usato canapa vergine sbriciolata e l’abbiamo integrata al posto dell’Eva per una percentuale pari al 15%. Questa integrazione-sostituzione consente di ridurre l’impatto e l’utilizzo di plastiche vergini senza compromettere la performance del prodotto.

Quali sono le novità principali che differenziano questo scarpone dai modelli concorrenti?

Oltre alla canapa, un altro aspetto importante riguarda la membrana: rispetto alla tecnologia Gore-Tex noi utilizziamo Powertex nella versione più traspirante.

Si tratta di una membrana impermeabile e sostenibile, realizzata in base poliuretanica.

Si differenzia dal PTFE normalmente in commercio in quanto meno dannosa per l’ambiente.

Qual è la filosofia che sta alla base di questo nuovo modello e, più in generale, della collezione?

Il fulcro del progetto è stato lavorare sulla scarpa come se avesse due anime ben identificabili.

Da una parte c’è tutta la conoscenza sul trekking che abbiamo maturato nel corso del tempo e che, in questo caso, abbiamo elevato al massimo delle potenzialità.

Dall’altra, l’intenzione era quella di realizzare una scarpa agile, fresca, moderna e facile da utilizzare.

Ad esempio, all’interno della scarpa c’è un plate che percorre la calzatura per intero e che presenta molte funzioni diverse: stabilizzazione nella parte posteriore, uno scavo interno che consente l’ammortizzazione, un sistema anti-torsione nella zona mediale e una parte frontale che garantisce il pushback rendendo la camminata molto più agevole.

Questo sistema garantisce una grande performance tecnica ed è molto discreto, non essendo visibile.

Tuttavia c’è, e il cliente che utilizzerà questa scarpa durante un trekking avrà un prodotto stabile e performante.

In sintesi, l’approccio è stato: unire funzionalità e massima performance.

Risulta complicato realizzare uno scarpone che sia conforme alle nuove linee di produzione circolare e sostenibile, anche a livello di costi?

Assolutamente sì, è un processo di produzione che ha impatti a livello di costo.

La scarpa che prevede la canapa come materiale costitutivo è di un 15/22% più costosa di quelle realizzate attraverso processi produttivi tradizionali.

Inoltre, durante il percorso di sviluppo della scarpa le sfide sono state parecchie: ad esempio, c’era l’esigenza di integrare un design che richiamasse questa nuova interpretazione di trekking urbano pur mantenendo un’anima strettamente tecnica.

Oltre a questo, c’era l’esigenza della sostenibilità, che non è semplice, specie se si considera lo spazio ridotto su cui lavorare nel caso di uno scarpone da trekking come questo.

Scarpone Puez Knit Mid Powertex, le caratteristiche

Il Puez Knit Mid Powertex è uno scarpone in grado di offrire una calzata ammortizzata e un comfort duraturo per gli hike in montagna, brevi o lunghi, su sentieri irregolari e diversi tipi di terreni. Questo nuovo scarpone Salewa è coerente con le nuove linee di produzione circolare e sostenibile.

L’intersuola dell’avampiede Alpine Hemp, ad esempio, è realizzata a partire da scarti di tessuto di canapa riciclati e canapa vergine.

In questo modo si diminuisce l’utilizzo di EVA vergine risparmiando risorse e offrendo una visione sostenibile, senza che le prestazioni vengano sacrificate.

Lo stesso concetto è stato applicato ai lacci della scarpa unendo la canapa alpina al poliestere riciclato.

Nello specifico, il Puez Knit Mid Powertex presenta una tomaia a taglio medio in nylon e poliestere ripstop resistente all’abrasione.

La tomaia è poi stata rinforzata da un puntale esterno e da una fascia protettiva in gomma con membrana Powertex impermeabile e traspirante priva di PFC. Lo scarpone è dotato di intersuola in EVA che prevede una rigidità graduata e che garantisce una più morbida ammortizzazione del tallone ottimizzando l’atterraggio e il riciclo.

In aggiunta, il plantare CFF personalizzabile con Volume Reducer favorisce sia maggiore comfort che una calzata personalizzata.

Il cuore della struttura complessiva, integrato completamente nella soletta, è il nuovo Salewa Edging Plate II, una speciale struttura termoplastica che corre lungo tutta la lunghezza dello scarpone e offre maggiore flessibilità, unita a rimbalzo.

Il collaudato sistema Salewa 3F con cavi in Kevlar assicura il sostegno alla caviglia e un’avvolgente stabilità del mesopiede. Il tutto è ulteriormente migliorato dall’allacciatura da arrampicata che arriva fino alla punta del piede.

_ Scopri i dettagli del modello da donna e del modello da uomo sul sito Salewa

_ Leggi l’articolo dedicato alla nuova collezione Salewa Puez primavera-estate 2024