Scarponi La Sportiva per l’estate: leggeri e confortevoli

Le scarpe ideali per il trekking estivo sono leggere ma, al tempo stesso, comode e performanti. La Sportiva ha prodotto modelli di altissima qualità. Vediamo alcuni modelli ideali per camminare in questa stagione

Nelle lunghe giornate primaverili il sole diventa un alleato perfetto per le nostre escursioni.

É tempo di aprire le danze e, come ben sappiamo, l’elemento determinante per la sicurezza e la riuscita delle nostre escursioni sono gli scarponi.

Tra le aziende tecniche che producono calzature per il trekking, La Sportiva è certamente tra le più conosciute.

Le scarpe prodotte dall’azienda sono note per essere confortevoli, performanti, con un’ottima flessibilità generale e ammortizzazione, che hanno nel disegno a celle della tomaia la principale caratteristica.

Vi presentiamo i modelli Akasha e Helios iii della collezione Mountain Running, il TX4 della serie Traverse X, espressione massima del muoversi in montagna in modo confortevole rapido e sicuro.

Vi mostriamo infine, il Tower Gtx della famiglia Trango, ideale per percorsi su sentieri sterrati, camminate nei boschi ed escursioni con zaino a pieno carico.

La Sportiva Akasha

Dedicata a competizioni endurance, perfetta per percorsi di lunga distanza, Ultra-Marathons, Ultra-Trails e per utilizzi prolungati in allenamento.

Il comfort di calzata è dato dall’ammortizzazione, grazie all’inserto plantare Cushion Platform™ e dai volumi interni ampi oltre che dalla tomaia morbida, traspirante ed avvolgente a costruzione Slip-on che evita punti di compressione durante la corsa.

Gli innovativi rinforzi attivi anteriori Dynamic ProTechTion™ forniscono protezione e struttura seguendo il movimento del piede in modo dinamico e senza costrizioni.

La Sportiva Helios III

È la perfetta calzatura “door to trail”, disponibile in 6 varianti colore, concepita per allenamenti e corsa su terreni duri off-road.

La calzata è morbida ed estremamente confortevole, ideale per l’utilizzo quotidiano e per corsa su percorsi trail con terreno roccioso grazie all’inserto Cushion Platform™ che permette un maggiore assorbimento degli urti.

La tomaia è in EVA e Mesh molto traspirante ed estremamente leggera. La costruzione slip-on facilita inoltre la calzata e avvolge il piede in maniera ergonomica.

La Sportiva TX 4

Nasce per camminate tecniche e utilizzi multi-function su sentieri misti in montagna.

Garantisce leggerezza, grip, comfort e robustezza grazie alla struttura di supporto interna e al sistema di costruzione STB Control System™ che fornisce struttura e stabilità torsionale.

Tomaia interamente in tessuto senza riporti aggiuntivi, alta resistenza alle abrasioni, suola Vibram MegaGrip con climbing zone in punta e Impact Brake System posteriormente: concepita per arrampicata e rientri su terreni tecnici.

Il sistema di allacciatura deriva dal modello climbing Mythos e permette la regolazione della tensione e dei volumi di calzata in un unico movimento.

La Sportiva Trango Tower Gtx

Questo scarpone si differenzia da altri prodotti grazie all’innovativa tomaia idrorepellente ed anti-abrasione con esclusiva tecnologia Thermo Tech Application™ che conferisce struttura e protezione senza ricorrere all’utilizzo di riporti e cuciture, contenendo pesi e volumi.

La presenza della membrana Gore-Tex garantisce traspirabilità ed impermeabilità, lo snodo applicato alla caviglia dà sostegno e permette il massimo controllo in appoggio su terreni accidentati.

L’allacciatura differenziata consente una perfetta regolazione dei volumi mentre la suola Vibram con Climbing zone in punta permette l’utilizzo su ferrate.

Questo modello di scarpone è ideale per affrontare escursioni su terreni difficili nel periodo estivo, la leggerezza e traspirabilità dei materiali non influisce sulla resistenza della struttura e sulla protezione per piedi e caviglie.

