Scarponi da trekking Decathlon in offerta: ecco quali sono i migliori

Quali sono i migliori scarponi da trekking che gli appassionati di escursionismo possono scegliere? Ecco i migliori prodotti presenti sul mercato.

Uno dei dubbi che accomuna molti escursionisti, che si accingono a fare questo importante acquisto, è scegliere tra pelle o tessuto sintetico per la tomaia.

Generalmente chi proviene dalla vecchia scuola ed ha iniziato a fare le prime escursioni verso la fine degli anni settanta continua ancora ad essere affezionato alla pelle.

Chi, invece, si è avvicinato al trekking nel corso degli anni ottanta o subito dopo, preferisce scarponi con tomaia in tessuto sintetico.

Fare una scelta tra i due prodotti oggi non è difficile.

I due tipi di materiale convivono nei cataloghi dei produttori, che in molte occasioni propongono gli stessi modelli di scarpone sia in pelle che in sintetico.

Molte volte, addirittura, pelle e tessuto sintetico sono presenti nella stessa calzatura.

Scarponi Merrell Capra GTX

Questo tipo di scarpe sono state ideate appositamente per le escursioni leggere in montagna.

Possono essere utilizzate con ogni condizione meteo e su sentiero intensivo.

Questa è uno scarpone particolarmente resistente ed è perfetto per i trekking in montagna, su sentieri abbastanza semplici.

Garantiscono una buona rullata del piede e una buona stabilità.

_ Scopri l’offerta sul sito Decathlon:

SH500 Ultra Warm High – Scarpone trekking donna

Questo prodotto permette di uscire tranquillamente dalla neve battuta.

La tomaia alta in cuoio permette di muoversi in tutta comodità, lasciando i piedi all’asciutto grazie alla impermeabilità.

Questi scarponi, in cuoio impermeabile, tengono caldo fino a -24 gradi. Garantiscono una presa sicura sulla neve, permettendo il massimo del divertimento.

_ Scopri l’offerta sullo store Decathlon:

SH920 X-Warm – Scarpe da uomo

Queste scarpe sono state sviluppate da dei veri appassionati di trekking e di montagna.

Sono impermeabili e permettono le escursioni sulla neve garantendo ottime performance e totale comfort.

Sono delle scarpe particolarmente calde, che garantiscono un ottimo sostegno. Le suole hanno un design unico che offre una buona presa su ogni tipo di terreno innevato.

_ Scopri l’offerta sullo store Decathlon:

TREK100 – Scarpe da donna

Ottime scarpe in cuoio, che permetteranno di fare trekking su sentieri facili. Il piede rimarrà sempre ben sostenuto e comodo.

Per evitare che il piede si senta stretto nella scarpa, la sua forma garantisce maggiore spazio sull’avampiede.

Le suole hanno un grip che permette di avere una buona presa ed una maggiore sicurezza.

_ Scopri l’offerta sullo store Decathlon:

Scarpe uomo Salomon Quest 4 Gtx

Quelle che abbiamo davanti sono delle scarpe impermeabili, che permettono di camminare a passo sostenuto su sentieri relativamente difficili.

Queste scarpe impermeabili permettono di affrontare sentieri relativamente difficili con pendenze da moderate a ripide.

Bestseller di Salomon, questa nuova versione offre ancora più supporto garantendo comfort e grip su tutti i fondi: da quelli più accessibili a quelli più tecnici.

_ Scopri l’offerta sullo store Decathlon:

