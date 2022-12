Scopriamo quali sono i migliori zaini airbag presenti sul mercato in questo momento. Prodotti di ultima generazione pensati per la sicurezza di chi fa outdoor sulla neve

Sono ancora poco diffusi, ma gli zaini airbag sono degli ottimi compagni di viaggio per ogni escursione sulla neve.

Fare una bella gita o una splendida passeggiata, in pieno inverno, è affascinante.

Ma è sempre importante portarsi dietro degli ottimi strumenti salvavita. Sono dei compagni di viaggio essenziali nel caso in cui si dovesse essere sorpresi da una valanga.

Quando si decide di muoversi in pieno inverno lontani dalle piste battute, è necessario prestare la massima attenzione ai bollettini meteorologici.

Il suggerimento è quello di coinvolgere, sempre delle guide specializzate. Ma scopriamo quali sono i migliori zaini airbag da portarsi dietro.

ARVA – Airbag tour 25

Prodotto particolarmente leggero. Pesa unicamente 1950 grammi ed è dotato di una bombola in carbonio.

Lo zaino è ultra versatile e accessoriato ed è pensato per tutti gli escursionisti, che stanno cercando la leggerezza senza rinunciare alle funzioni o alla sicurezza.

È dotato del sistema a doppio airbag più leggero, compatto e performante sul mercato.

Con un volume di 25 litri sufficiente per trasportare la propria attrezzatura escursionistica nella maggior parte delle gite giornaliere in montagna, l’Airbag Tour 25 ha una tasca frontale dedicata alle attrezzature di sicurezza ed è super accessoriato.

ARVA – Airbag tour 32 switch

Le caratteristiche principali di questo zaino sono alta capacità e peso ridotto.

Quello che abbiamo davanti è un prodotto airbag oltre i 30L più leggero sul mercato perfetto per le lunghe missioni nel backcountry.

Infatti, con un peso di soli 1660 grammi e dotato di una bombola in carbonio, presenta le stesse caratteristiche del Tour 25, ma con capacità maggiorata.

Se lo scopo è quello di trasportare una corda e ramponi o un pasto abbondante per un picnic in vetta, l’elevata capacità di 32 litri è più che sufficiente per trasportare tutta l’attrezzatura necessaria per le avventure di un’intera giornata in montagna.

ARVA – Airbag tour 40 switch

Questo zaino è progettato per le grandi avventure come attraversare la Haute Route o pernottare in rifugio.

Questo zaino è stato realizzato per accompagnare le tue avventure più incredibili, con una capacità espandibile fino a 50 litri grazie al suo ampio design.

È accessoriato con tasche esterne elastiche e cinghie che consentono di trasportare tutto ciò di cui si ha bisogno, completo anche grazie alla grande apertura con cerniera sul fondo dello zaino che fornisce pieno e diretto accesso allo scomparto principale.

