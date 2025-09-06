Le 8 migliori app per non perdersi in montagna

Orientarsi in montagna non è mai stato così semplice grazie alle app per escursionisti. In questa guida scoprirai le 8 migliori app per la navigazione outdoor: tra gps, mappe offline e percorsi condivisi dalla community, per pianificare le tue escursioni senza preoccupazioni

Una tecnologia indispensabile per orientarsi

Camminare in montagna, immergersi nei boschi o esplorare sentieri nascosti regala emozioni uniche, aria pura e panorami indimenticabili.

Tuttavia, anche il trekking più semplice può riservare sorprese: un bivio poco evidente, un cambio repentino del meteo o un piccolo imprevisto possono farci perdere l’orientamento.

Per questo, oltre a uno zaino ben preparato e a scarpe adeguate, avere uno strumento affidabile per la navigazione è fondamentale.

La buona notizia è che oggi la tecnologia ci offre soluzioni pratiche e sicure: grazie a smartphone e app dedicate, possiamo pianificare itinerari, seguire percorsi GPS, scaricare mappe offline e persino condividere la nostra posizione con altri escursionisti.

Ph.: Gettyimages/Jose carlos Cerdeno

Questi strumenti non solo aumentano la sicurezza, ma trasformano anche l’esperienza outdoor, permettendoci di esplorare nuovi sentieri con maggiore fiducia e libertà.

In questa guida ti presenteremo le 8 migliori app per escursionisti, selezionate per affidabilità, funzionalità e facilità d’uso, così da non smarrirti mai durante le tue avventure all’aria aperta, che tu stia affrontando un’escursione di un giorno o un trekking più impegnativo.

1 – Wikiloc, condividere e scoprire percorsi

Wikiloc è una delle piattaforme più longeve per escursionisti e appassionati di attività outdoor. L’app consente di accedere a milioni di percorsi condivisi da utenti di tutto il mondo e di scaricarli in formato GPX per usarli offline.

Wikiloc permette anche di caricare foto e video direttamente dal percorso, rendendo l’esperienza più interattiva e social.

Tra le funzioni più interessanti vi sono i suggerimenti su percorsi simili, il tracciamento GPS in tempo reale e la possibilità di essere guidati lungo itinerari predefiniti con avvisi quando ci si allontana dal sentiero.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

2 – AllTrail, il compagno ideale per escursioni quotidiane

AllTrails si conferma una delle app più utilizzate dagli escursionisti di tutto il mondo, grazie alla sua combinazione di semplicità d’uso e funzionalità avanzate.

L’app offre accesso a oltre 400.000 sentieri, accompagnati da recensioni dettagliate, foto degli utenti e informazioni pratiche sul percorso. Ciò che rende AllTrails particolarmente utile è la possibilità di filtrare i sentieri in base a difficoltà, lunghezza e tipo di attività, facilitando la scelta anche per escursionisti meno esperti.

La funzione di tracciamento GPS consente di monitorare in tempo reale la posizione, mentre la versione AllTrails+ permette di scaricare mappe offline, indispensabili in caso di assenza di rete mobile.

Inoltre, la condivisione live della posizione con amici e familiari aumenta la sicurezza durante l’escursione, permettendo di avvisare in caso di problemi o smarrimenti.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

3 – Gaia GPS, per chi cerca precisione e affidabilità

Gaia GPS è l’app perfetta per chi desidera una navigazione avanzata e mappe topografiche dettagliate. Ideale per escursioni in ambienti remoti o itinerari complessi, Gaia GPS permette di pianificare percorsi personalizzati, scaricare mappe offline e consultare dati su terreni pubblici e privati.

L’app è particolarmente apprezzata da guide alpine, soccorritori e appassionati di trekking avanzato per la precisione e la completezza delle informazioni disponibili.

Tra le funzionalità più utili vi sono la possibilità di sincronizzare l’app con dispositivi GPS esterni e la consultazione di condizioni meteo aggiornate.

In sintesi, Gaia GPS è un vero e proprio strumento professionale, capace di trasformare lo smartphone in un supporto affidabile per qualsiasi escursione.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

4 – Komoot, pianificazione e navigazione per tutti

Komoot è l’app ideale per chi ama organizzare con cura le proprie escursioni. La piattaforma permette di creare percorsi dettagliati, con informazioni su distanza, dislivello, tempo stimato e tipologia di terreno.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la navigazione vocale turn-by-turn, che guida passo passo anche senza guardare lo schermo, particolarmente utile in percorsi complessi o poco segnati.

Komoot si distingue anche per la possibilità di condividere itinerari con la comunità e scoprire nuovi sentieri suggeriti da altri utenti, sia per trekking che per ciclismo o running.

Grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi e la compatibilità offline, Komoot è un ottimo alleato sia per escursionisti occasionali sia per avventurieri esperti.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

5 – Outdooractive, mappe e percorsi per tutti i gusti

Outdooractive è una piattaforma versatile che si rivolge a escursionisti, ciclisti e appassionati di sport outdoor. L’app offre mappe topografiche di alta qualità, pianificazione dei percorsi personalizzati e accesso a percorsi condivisi dalla comunità.

Ciò che la rende interessante è la modalità offline, che permette di utilizzare mappe e itinerari senza connessione dati, e le funzioni social che consentono di condividere foto, esperienze e consigli con altri utenti.

Outdooractive è ideale sia per chi esplora sentieri locali sia per chi si avventura in escursioni più impegnative, grazie alla varietà di mappe disponibili e alla facilità di utilizzo.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

6 – PeakVisor, identificare vette e panorami in un click

PeakVisor è pensata per chi vuole conoscere meglio il paesaggio circostante. Grazie alla realtà aumentata, è possibile puntare lo smartphone verso le montagne e ottenere subito informazioni sulle vette, altitudini e nomi dei rilievi.

L’app include mappe topografiche dettagliate e strumenti di pianificazione per itinerari escursionistici, fornendo informazioni sul dislivello e sul tempo stimato per completare il percorso.

PeakVisor è particolarmente apprezzata da chi ama la montagna non solo come attività fisica, ma anche come esperienza visiva e culturale, poiché permette di scoprire curiosità sulle montagne e sulle aree circostanti.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

7 – FarOut, escursioni di lunga distanza e trekking avventuroso

FarOut è l’app ideale per chi affronta escursioni di lunga distanza o percorsi di più giorni. L’app fornisce informazioni dettagliate su sentieri iconici come il Pacific Crest Trail o l’Appalachian Trail, inclusi punti di rifornimento, fonti d’acqua e campeggi.

FarOut permette di scaricare mappe offline, visualizzare altimetrie e pianificare soste strategiche lungo il percorso.

È un’app pensata soprattutto per escursionisti esperti che vogliono affrontare trekking impegnativi con strumenti affidabili e dettagliati.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

8 – Strava, monitorare prestazioni e sfide personali

Strava non è solo per corridori e ciclisti: l’app è utile anche per escursionisti che vogliono monitorare le proprie performance. Grazie al GPS, Strava traccia distanza percorsa, tempo, dislivello e velocità, fornendo statistiche dettagliate per analizzare e migliorare le prestazioni.

L’app permette inoltre di condividere i propri percorsi con la comunità, partecipare a sfide e confrontarsi con altri utenti, mantenendo un approccio motivante e social.

Strava è particolarmente utile per chi ama combinare l’attività fisica con un monitoraggio preciso dei risultati.

Scarica l’app per Android

Scarica l’app per iOS

_ Leggi gli altri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram