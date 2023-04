Scopriamo CimAlp: il brand che unisce passione e innovazione nel mondo dell’outdoor

Scopriamo CimAlp, azienda francese specializzata in abbigliamento e attrezzature outdoor di alta qualità. Con prodotti sostenibili, tecnologie all'avanguardia e un approccio innovativo, Un brand che sta acquisendo una posizione di primo piano nel mondo trekking e dell'outdoor

Nata nel cuore delle Alpi francesi, Cimalp è diventata sinonimo di qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente.

La storia inizia negli anni ’60, quando il fondatore, appassionato di montagna e amante della natura, decide di creare un’azienda di abbigliamento dedicata agli amanti dell’outdoor.

Il nome deriva dall’unione delle parole “Cime” (in francese, “cima”) e “Alp”, come omaggio alla bellezza delle vette alpine che circondano la sede dell’attività.

Il legame di Cimap con le Alpi è già nel nome dell'azienda – Foto Cimalp

La filosofia di Cimalp è sempre stata cercare di avvicinare le persone alla montagna e democratizzare gli sport outdoor, per questo l’azienda si è impegnata a realizzare capi tecnici di alta qualità a prezzi accessibili.

L’azienda è guidata dalla famiglia Marsanne, prima Raymond e ora il figlio Lionel, che lavora con impegno per preservare questo patrimonio di passione, tecnica e innovazione nei prodotti per le attività all’aria aperta.

Il cammino di Cimalp nel mondo dell’abbigliamento è fatto di ricerca e sviluppo.

La prima tappa è stata la rivoluzionaria introduzione della Lycra nei pantaloni alla zuava e da alpinismo negli anni ’70, diventati un prodotto leggendario per gli arrampicatori di quegli anni.

Nel corso degli anni Cimalp ha poi ampliato la sua gamma di prodotti, oggi offre calzature e accessori per il trekking, l’alpinismo, lo sci e altre attività outdoor.

Un’azienda che ha fatto propri i valori degli appassionati

L’altro valore fondante della storia di Cimalp è la sostenibilità delle sue produzioni.

Per questo l’azienda si è sempre impegnata per avere una filiera produttiva a basso impatto, che significa ridurre i consumi, eliminare i rifiuti tossici e contrastare l’obsolescenza programmata.

I prodotti Cimalp sono prodotti in modo sostenibile – Foto Cimalp

Il brand promuove la manutenzione dei propri prodotti rispetto al riacquisto: una scelta che favorisce l’ambiente e riduce gli sprechi.

Un’azienda che veste gli appassionati di montagna non può rinunciare ad un ruolo attivo nella tutela degli ecosistemi naturali.

Per questo Cimalp sostiene progetti di conservazione e di sensibilizzazione ambientale, contribuendo a preservare la bellezza della natura per le generazioni future.

Il legame profondo di questo brand con l’ambiente montano si riflette anche nella passione che trasmette ai suoi clienti e collaboratori.

Gli appassionati di montagna che scelgono Cimalp sanno di poter contare su un marchio che condivide i loro valori e li accompagna nelle loro avventure all’aria aperta.

La famiglia Marsanne ha trasmesso il proprio amore per le terre alte ad ogni membro dello staff Cimalp, che oggi conta più di 30 persone.

Negli uffici si respira amore e passione per le alpi, un legame che ha permesso di sviluppare prodotti in grado di conquistare il cuore degli appassionati.

La sua storia, radicata nelle Alpi francesi, è un esempio di impegno e attenzione per la natura, valori che guidano l’azienda nel suo cammino verso un futuro sostenibile.

É in fase di realizzazione la nuova sede dell’azienda, progettata per essere totalmente ecosostenibile.

Sorgerà in mezzo alla natura, in un’area di 35mila mq, che per il 50% sarà dedicata all’agricoltura, all’apicoltura e all’allevamento di pecore.

Innovazione e ricerca per ridurre l’impatto ambientale

Cimalp è un’azienda familiare, l’amministratore delegato è Lionel Marsanne, figlio di Raymond che 30 anni fa aveva creduto nel futuro di questo brand.

Lionel ama ripetere: “Accompagnare i nostri clienti nelle loro avventure è ciò che sappiamo fare meglio”.

Per Marsanne fornire offrire un equipaggiamento outdoor tecnico, innovativo e sostenibile, a prezzi contenuti deve rimanere la stella polare dello sviluppo dell’azienda.

Cimalp produca abbigliamento anche per l'alpinismo – Foto Cimalp

Dal 2010 in poi l’azienda ha intensificato il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e l’innovazione tecnologica.

Nel 2017 ha ottenuto la certificazione di carbon neutrality per il 100% dei servizi di spedizione e l’anno successivo ha dato il suo sostegno a Mountain Wilderness, associazione impegnata nella tutela degli ambienti montani alpini.

Nelle sue produzioni sono ora utilizzati materiali certificati Bluesign, ovvero realizzati con coloranti e i pigmenti organici quindi privi di sostanze tossiche, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale delle produzioni.

I piumini Cimaloft, che utilizzano piume sintetiche – Foto Cimalp/Focus Outdoor

Nel 2021 Cimalp crea i piumini Cimaloft realizzati in piume sintetiche composte al 37% da fibre di mais e per il 63% da poliestere riciclato: evitando così l’uso di piume animali.

Nello stesso anno Cimalp diventa partner tecnico del Projet 4810, un’importante spedizione scientifica volta a determinare l’altitudine esatta del Monte Bianco e misurare il volume della sua calotta glaciale.

Il sostegno a questo progetto riflette l’impegno del brand per le tutela del patrimonio montano e il contrasto alle conseguenze delle crisi climatica.

L’azienda è cresciuta e si è innovati, mantenendo però saldi i valori fondamentali che ne hanno ispirato la nascita e l’evoluzione.

La piccola azienda familiare degli inizi, così come il brand che oggi ha conquistato una posizione di primo piano nel mondo outdoor, ha sempre mantenuto un legame profondo con i valori della montagna.

La digitalizzazione per prodotti di alta qualità a prezzi equi

Lionel Marsanne è entrato in azienda dal 2009 per curare la parte di progettazione e produzione.

Il suo obiettivo è sempre stato garantire a tutti la possibilità di acquistare prodotti tecnici, innovativi e di qualità al miglior prezzo.

É stata sua l’intuizione di puntare sulla digitalizzazione dell’azienda e di utilizzare le e-commerce come principale canale di vendita dei suoi prodotti.

Una scelta che ha permesso di eliminare le intermediazioni e di creare prodotti di qualità ad un costo del 20-30% inferiore rispetto ai principali concorrenti sul mercato.

Cimalp oggi produce giacche, pantaloni, scarpe, magliette e molti altri prodotti per l'outdoor – Foto Cimalp/CyrilleQuintard

Nei primi anni 2000 l’azienda ha dovuto affrontare la crisi del settore tessile francese, un duro colpo che ha imposto un cambio di strategia.

La progettazione dei capi di abbigliamento è rimasta in Francia mentre la produzione è stata affidata a partner selezionati in Asia e Europa.

Sempre però attraverso una filiera certificata, in grado di garantire elevati standard per i prodotti e , al contempo, un ambiente di lavoro di qualità per le persone che creano i prodotti.

Cimalp al fianco di atleti, spedizioni e soccorso alpino italiano

Fin dalla sua nascita Cimalp è stata al fianco di grandi avventurieri e alpinisti come Walter Cechinele grande scalatore francese che ha conquistato le impegnative vette del Nepal e Laurence de La Ferrière, alpinista francese e prima donna ad aver raggiunto in solitaria il Polo Sud.

Nel 2016 nasce poi il team sportivo Ciamalp, che oggi è composto da 24 atleti impegnati in diverse discipline outdoor: dal trekking all’alpinismo, dal trail running allo sci.

Tra di loro campioni olimpici come Marie Dorin-Habert e Muriel Hurtis e un campione del mondo come Matteo Eydallin,.

La storia di Cimalp è quella di un’avventura familiare, un viaggio attraverso l’innovazione e la sostenibilità, un impegno per coloro che vivono la montagna con amore.

CimAlp sviluppa i suoi prodotti con l'appoggio di atleti e appassionati – Foto Cimalp/CyrilleQuintard

Già partner di diverse organizzazioni di soccorso in Francia, dal 2021 Cimalp veste anche il personale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L’azienda fornisce ai soccorritori una gamma completa di prodotti di alta qualità per svolgere la loro attività professionale e per il tempo libero.

Una partnership che permette al soccorso alpino di avere abbigliamento e attrezzature tecniche di alta qualità e all’azienda di testare sul campo le proprie tecnologie, che potranno così svilupparsi a vantaggio di tutti gli amanti dell’outdoor.

Cimalp continuerà a sperimentare innovazioni per l’outdoor, lavorando fianco a fianco con gli atleti e gli appassionati di montagna, per sviluppare prodotti che rispondano alle loro esigenze.

La famiglia Marsanne ha creato un’azienda che coniuga tradizione e innovazione, passione per la montagna e impegno per un futuro sostenibile.

Valori che hanno guidato Cimalp fin dalla sua fondazione e che continueranno ad essere al centro della sua visione.

Informazioni utili:

_ I capi d’abbigliamento e le attrezzature Cimalp si possono acquistare sul sito dell’azienda.

_ Scopri sul sito dell’azienda la storia e i valori di Cimalp