Meteo e trekking: le migliori app e siti per non farsi sorprendere

Oggi Internet mette a disposizione strumenti preziosi per chi ama camminare, fare trekking o semplicemente vivere la natura in sicurezza.
Applicazioni, portali e webcam sono compagni utili per scegliere il percorso giusto e prevenire sorprese meteorologiche.
Ecco una panoramica aggiornata al 2025 delle risorse più affidabili, con indicazioni pratiche su come usarle prima e durante l’escursione.
I siti web rimangono un punto di riferimento per analisi approfondite: mappe satellitari, radar delle precipitazioni e dati su pressione e vento aiutano a pianificare un’uscita già da casa. Tra i portali più utili:
Sat24 per immagini satellitari aggiornate ogni 15 minuti;Centro Epson Meteo / Meteo.it per approfondimenti e analisi regionali;
Meteo AM – Aeronautica Militare per dati ufficiali senza pubblicità; eIl Meteo per previsioni locali facilmente leggibili. Per uscite in aree montane è sempre utile consultare anche i siti delle agenzie regionali ARPA, che spesso forniscono informazioni molto dettagliate per un territorio ristretto.
Le webcam sono uno strumento pratico per verificare visivamente la situazione sul posto: visibilità, presenza di neve, precipitazioni in corso. Due portali che raccolgono molte webcam utili sono MeteoWebcam e SkylineWebcams.
Prima di partire, specialmente per escursioni giornaliere, una rapida occhiata alle immagini live può confermare (o smentire) le previsioni automatiche, aiutandoti a prendere una decisione più informata.
I siti offrono analisi dettagliate e mappe ampie, ma le app vincono in praticità: offrono dati ora per ora, widget rapidi e possibilità di salvare i luoghi preferiti.
Per chi sale in quota è fondamentale che l’app permetta di vedere il vento e le condizioni a diverse altitudini, non solo al livello del fondovalle.
Molte app hanno una versione gratuita (con pubblicità) e una a pagamento: nella maggior parte dei casi la versione base è già sufficiente per il trekking ordinario.
Windy è apprezzata dagli escursionisti per le mappe interattive che mostrano vento, nuvolosità, precipitazioni e pressione.
Offre la possibilità di visualizzare i dati a diverse quote, una funzione indispensabile quando si affrontano creste o passaggi in alta quota.
Windy integra più modelli previsionali (GFS, ECMWF dove disponibile) e consente di sovrapporre radar, satelliti e traiettorie del vento, oltre a mostrare webcam con icone sulla mappa.
È ideale per chi vuole leggere la dinamica atmosferica prima di partire e durante l’escursione.
Scarica la app:
Google Play |App Store
L’app de Il Meteo resta la più popolare in Italia per facilità d’uso e aggiornamenti locali.
Permette di salvare più località, ricevere allerte meteo e consultare indici come qualità dell’aria e concentrazione dei pollini, utili per chi soffre di allergie.
Per escursioni vicino ai centri abitati o per chi preferisce un’interfaccia in italiano semplice e veloce, è una scelta pratica.
3B Meteo combina previsioni elaborate da un team meteorologico con contenuti multimediali: immagini satellitari, video esplicativi e webcam.
La componente social permette agli utenti di inviare foto e segnalazioni in tempo reale, arricchendo il quadro locale.
L’app Meteo di Apple ha assorbito molte funzionalità di servizi precedenti e oggi offre mappe di precipitazioni in tempo reale, avvisi e dati su qualità dell’aria e UV.
Per gli utenti iOS è comoda perché integra notifiche e widget nativi e si sincronizza con altri servizi Apple, ma per dettagli su vento in quota potrebbe essere meno completa di Windy.
Preinstallata su iPhone (aggiornata tramite App Store)
WeatherBug presenta in modo chiaro temperatura, umidità, vento, pressione e orari di alba/tramonto, e integra webcam e dati su polline e qualità dell’aria.
È pratica per avere a colpo d’occhio le informazioni essenziali e per consultare rapidamente immagini live della zona d’interesse.
La copertura italiana può risultare meno capillare rispetto ad app locali, ma rimane utile come alternativa.
Yahoo Meteo si distingue per la grafica pulita e le foto suggestive delle località.
Non fornisce lo stesso livello di dettagli di Windy o app specialistiche, ma è comoda per chi preferisce una lettura immediata e visiva delle condizioni.
Non fermarti ai simboli: guarda sempre i dettagli su vento, nuvolosità in quota e precipitazioni ora per ora.
Controlla almeno due fonti per confrontare i modelli previsionali.
Usa le webcam la mattina stessa per confermare le condizioni locali. Verifica che l’app offra una modalità offline o la possibilità di scaricare mappe e previsioni, perché molte zone di montagna hanno scarsa copertura.
Ricorda che il vento alle quote può cambiare radicalmente la percezione del tempo e la sicurezza di un passaggio esposto.
