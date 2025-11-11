Come scegliere e usare i calzini da trekking: 8 regole fondamentali

Scegliere i calzini da trekking giusti è essenziale per evitare vesciche, dolori e problemi ai piedi: ecco 8 consigli pratici per restare asciutti, comodi e protetti durante ogni cammino, dal trekking leggero ai percorsi più lunghi

Come scegliere i calzini da trekking per evitare problemi ai piedi

Strano a dirsi, ma spesso anche gli escursionisti trascurano i piedi e i problemi che possono avere.

Proprio chi dovrebbe sapere l’importanza di questi “attrezzi del mestiere”, alla fine dimentica quello che sappiamo tutti: le estremità degli arti inferiori sono fondamentali.

Vanno trattate con tutto il rispetto che merita chi ci porta in giro per i sentieri del mondo.

Questa “dimenticanza” a volte è causa di guai anche importanti.

Uno degli strumenti più efficaci per tutelare i nostri piedi sono i calzini, ancora prima delle scarpe.

Vediamo allora 8 consigli fondamentali nella scelta e gestione dei calzini da trekking per prevenire problemi ai piedi.

1 – Piedi all’aria: la prima regola d’oro

Almeno una volta al giorno è necessario togliere le calze per lasciare asciugare e traspirare i piedi.

In caso di pioggia, se i piedi rimangono a lungo bagnati, lo strato esterno della pelle tenderà ad assorbire acqua e conseguentemente a macerarsi.

I piedi macerati sono pruriginosi, doloranti e a rischio di vesciche perché la pelle può abradersi dopo essersi asciugata.

2 – Massaggio serale: un gesto semplice che fa la differenza

La sera, prima di addormentarsi, è consigliabile massaggiare i piedi asciutti con una buona crema idratante, in modo da ridurre la macerazione in caso di pioggia il giorno successivo.

La riuscita migliore si ha quando la crema ha avuto diverse ore per essere assorbita: non sarà invece di grande aiuto se viene applicata poco prima di mettersi in cammino.

3 – Calzini provati, non improvvisati

I calzini nuovi possono sempre riservare delle pessime sorprese.

È consigliato portare con sé solo calzini già testati, che abbiano già fatto qualche chilometro insieme a te. La compatibilità con il piede è essenziale per evitare sfregamenti e irritazioni durante il cammino.

4 – Testa i tuoi calzini prima di partire

Un buon momento per provare i calzini è durante una camminata poco impegnativa o un allenamento di preparazione.

In questo modo potrai capire se il materiale, la compressione e la traspirazione sono adatti alle tue esigenze.

Meglio scoprire eventuali problemi a casa che in alta montagna.

5 – Calzini puliti, piedi felici

Anche il lavaggio è fondamentale.

Pulire i calzini dentro e fuori, preferibilmente senza sapone aggressivo, impedisce che eventuali detriti come aghi di pino, sabbia o terra possano graffiare la pelle.

Evita i detersivi profumati o ammorbidenti: potrebbero irritare la cute e alterare la traspirazione del tessuto.

6 – Quali calze scegliere per i trekking di più giorni

Le calze migliori per i cammini lunghi devono possedere alcune caratteristiche fondamentali.

Devono essere stabili sul piede, grazie a fasce elastiche anti torsione; aderenti, così da evitare grinze e vesciche; costruite con una trama che impedisca l’impigliarsi di detriti; realizzate con filati a basso assorbimento d’acqua, così da asciugarsi rapidamente; e infine sottili, per non trattenere l’umidità. Una buona calza è il primo passo per arrivare alla meta senza dolori ai piedi.

7 – Il comfort del riposo: calze naturali per la sera

Quando la tappa è finita, metti nello zaino un paio di calzini in filato naturale da indossare solo durante il riposo.

Il cotone egiziano è perfetto per i climi caldi, la lana merino per quelli freddi.

Entrambi i materiali sono traspiranti e delicati sulla pelle affaticata, favorendo un recupero naturale del piede. Se i calzini hanno anche pannelli ammortizzanti, il comfort sarà ancora maggiore.

8 – Controlla sempre le cuciture e le zone di attrito

Un dettaglio spesso trascurato è la posizione delle cuciture.

Devono essere piatte e morbide, per evitare punti di pressione sulle dita o sul tallone.

Prima di partire per un’escursione lunga, indossa le calze e le scarpe e cammina per qualche minuto: se senti anche il minimo fastidio, meglio cambiare modello. Prevenire una vescica vale più di qualsiasi cerotto.

_ Leggi gli altri articoli con consigli sul trekking e l’outdoor:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram