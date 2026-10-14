Trekking d’autunno preparare gambe e fiato prima di scegliere la vetta

La prima escursione dopo mesi di pausa non dovrebbe avere il dislivello o il passo dell’ultima gita primaverile.
Resistenza e stabilità si ricostruiscono gradualmente, mentre una giornata in montagna mette insieme salita, discesa, fondo irregolare e zaino.
Scegliere un itinerario alla propria portata è una decisione di sicurezza, non una rinuncia, soprattutto quando il tempo utile prima del tramonto si accorcia.
Camminare con regolarità in settimana, alternando pianura e qualche salita, aiuta a capire come reagiscono fiato e gambe.
Esercizi semplici di forza ed equilibrio possono rendere più gestibili gradini, sassi e discese, purché siano adeguati alle proprie capacità.
L’Organizzazione mondiale della sanità consiglia a chi è inattivo di iniziare con piccoli volumi di movimento e aumentare progressivamente frequenza e intensità.
Non serve simulare una spedizione ogni sera: serve arrivare alla gita senza chiedere al corpo uno sforzo completamente nuovo. Se dolore a ginocchio, caviglia o schiena persiste, o se affanno e palpitazioni sembrano sproporzionati, una valutazione può orientare il percorso.
Elty.it è un portale nel quale cercare e prenotare visite mediche prima di riprendere attività impegnative quando ci sono dubbi clinici.
Molti escursionisti valutano un percorso solo dal dislivello positivo. Eppure la discesa, specialmente su foglie bagnate o pietre lisce, richiede controllo del passo e può affaticare i muscoli in modo diverso.
Scarpe con suola adatta, zaino regolato bene e bastoncini usati correttamente possono aiutare, ma nessun accessorio compensa la stanchezza o la fretta.
Prevedere un margine di tempo per le soste e per un eventuale ritorno più lento è parte della pianificazione.
Se compare un dolore acuto, cambiare andatura o trascinarlo fino a fine percorso non è sempre prudente: meglio fermarsi, valutare la situazione e chiedere aiuto quando necessario.
In montagna, anche un fastidio piccolo può diventare un problema se obbliga a muoversi male per ore.
Il CAI consiglia abbigliamento a strati e attenzione alle variazioni del tempo nelle uscite autunnali.
Accanto alla giacca, nello zaino devono trovare posto acqua, qualcosa da mangiare, una fonte di luce e il necessario per orientarsi, scelti in base alla durata dell’itinerario.
Consultare le previsioni, verificare eventuali chiusure e comunicare a qualcuno il percorso previsto sono gesti che riducono il rischio di trovarsi in difficoltà.
Un tracciato familiare può cambiare dopo pioggia o vento; per questo l’esperienza dell’anno scorso non basta a descrivere le condizioni di oggi.
Partire presto e fissare un orario di rientro realistico evita che una pausa piacevole si trasformi in una corsa contro il buio.
Una malattia cardiaca o respiratoria, un infortunio recente, una terapia che modifica la tolleranza allo sforzo o sintomi nuovi richiedono una valutazione personalizzata prima di pianificare una gita intensa.
Il professionista può aiutare a capire quale livello di attività sia ragionevole e quali segnali monitorare.
Non significa che la montagna sia preclusa: significa scegliere il percorso sulla base di informazioni reali.
Se durante l’escursione compaiono dolore toracico, svenimento o difficoltà respiratoria importante, occorre cercare assistenza urgente.
Per piccoli fastidi che ritornano a ogni uscita, vale invece la pena fermarsi prima che diventino una costante e rivedere carico, allenamento e tecnica con chi può valutarli.
Il trekking autunnale offre boschi diversi, temperature spesso gradevoli e il piacere di camminare senza la fretta dell’estate.
Per goderne più volte, conviene pensare in termini di stagione e non di singola impresa.
Una prima uscita breve può indicare come regolare quelle successive; un giorno di recupero può essere utile quanto il successivo allenamento.
Il traguardo non è arrivare comunque alla vetta, ma tornare in buone condizioni e con il desiderio di rimettere gli scarponi.
Allenamento progressivo, attenzione ai segnali del corpo e pianificazione dell’itinerario lavorano insieme: sono gli strumenti più semplici per trasformare una bella giornata in un’abitudine che dura fino ai primi freddi.
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