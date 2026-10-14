Trekking d’autunno preparare gambe e fiato prima di scegliere la vetta

Con l'arrivo dell'autunno le ore di luce diminuiscono, il terreno può restare umido e il meteo in quota cambia rapidamente. Il Club Alpino Italiano richiama proprio la necessità di adattare abbigliamento e pianificazione alle condizioni stagionali. C'è però un'altra preparazione che spesso resta sullo sfondo: quella del corpo

Il sentiero cambia insieme alla stagione

La prima escursione dopo mesi di pausa non dovrebbe avere il dislivello o il passo dell’ultima gita primaverile.

Resistenza e stabilità si ricostruiscono gradualmente, mentre una giornata in montagna mette insieme salita, discesa, fondo irregolare e zaino.

Scegliere un itinerario alla propria portata è una decisione di sicurezza, non una rinuncia, soprattutto quando il tempo utile prima del tramonto si accorcia.

Allenarsi anche lontano dai sentieri

Camminare con regolarità in settimana, alternando pianura e qualche salita, aiuta a capire come reagiscono fiato e gambe.

Esercizi semplici di forza ed equilibrio possono rendere più gestibili gradini, sassi e discese, purché siano adeguati alle proprie capacità.

L’Organizzazione mondiale della sanità consiglia a chi è inattivo di iniziare con piccoli volumi di movimento e aumentare progressivamente frequenza e intensità.

Non serve simulare una spedizione ogni sera: serve arrivare alla gita senza chiedere al corpo uno sforzo completamente nuovo. Se dolore a ginocchio, caviglia o schiena persiste, o se affanno e palpitazioni sembrano sproporzionati, una valutazione può orientare il percorso.

Elty.it è un portale nel quale cercare e prenotare visite mediche prima di riprendere attività impegnative quando ci sono dubbi clinici.

La discesa merita attenzione quanto la salita

Molti escursionisti valutano un percorso solo dal dislivello positivo. Eppure la discesa, specialmente su foglie bagnate o pietre lisce, richiede controllo del passo e può affaticare i muscoli in modo diverso.

Scarpe con suola adatta, zaino regolato bene e bastoncini usati correttamente possono aiutare, ma nessun accessorio compensa la stanchezza o la fretta.

Prevedere un margine di tempo per le soste e per un eventuale ritorno più lento è parte della pianificazione.

Se compare un dolore acuto, cambiare andatura o trascinarlo fino a fine percorso non è sempre prudente: meglio fermarsi, valutare la situazione e chiedere aiuto quando necessario.

In montagna, anche un fastidio piccolo può diventare un problema se obbliga a muoversi male per ore.

Meteo e percorso sono una scelta di salute

Il CAI consiglia abbigliamento a strati e attenzione alle variazioni del tempo nelle uscite autunnali.

Accanto alla giacca, nello zaino devono trovare posto acqua, qualcosa da mangiare, una fonte di luce e il necessario per orientarsi, scelti in base alla durata dell’itinerario.

Consultare le previsioni, verificare eventuali chiusure e comunicare a qualcuno il percorso previsto sono gesti che riducono il rischio di trovarsi in difficoltà.

Un tracciato familiare può cambiare dopo pioggia o vento; per questo l’esperienza dell’anno scorso non basta a descrivere le condizioni di oggi.

Partire presto e fissare un orario di rientro realistico evita che una pausa piacevole si trasformi in una corsa contro il buio.

Quando chiedere un parere prima di partire

Una malattia cardiaca o respiratoria, un infortunio recente, una terapia che modifica la tolleranza allo sforzo o sintomi nuovi richiedono una valutazione personalizzata prima di pianificare una gita intensa.

Il professionista può aiutare a capire quale livello di attività sia ragionevole e quali segnali monitorare.

Non significa che la montagna sia preclusa: significa scegliere il percorso sulla base di informazioni reali.

Se durante l’escursione compaiono dolore toracico, svenimento o difficoltà respiratoria importante, occorre cercare assistenza urgente.

Per piccoli fastidi che ritornano a ogni uscita, vale invece la pena fermarsi prima che diventino una costante e rivedere carico, allenamento e tecnica con chi può valutarli.

Una stagione da vivere con continuità

Il trekking autunnale offre boschi diversi, temperature spesso gradevoli e il piacere di camminare senza la fretta dell’estate.

Per goderne più volte, conviene pensare in termini di stagione e non di singola impresa.

Una prima uscita breve può indicare come regolare quelle successive; un giorno di recupero può essere utile quanto il successivo allenamento.

Il traguardo non è arrivare comunque alla vetta, ma tornare in buone condizioni e con il desiderio di rimettere gli scarponi.

Allenamento progressivo, attenzione ai segnali del corpo e pianificazione dell’itinerario lavorano insieme: sono gli strumenti più semplici per trasformare una bella giornata in un’abitudine che dura fino ai primi freddi.

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