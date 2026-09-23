Viaggiare, ma non solo: le migliori attività per staccare e rilassarsi durante una vacanza

Quando si pensa a un viaggio, l’immaginario corre quasi automaticamente verso ciò che si può fare: monumenti da visitare, quartieri da attraversare, spiagge da raggiungere, ristoranti da provare e itinerari da completare. Eppure una vacanza non è fatta soltanto di movimento

Anzi, soprattutto nei soggiorni di più giorni, acquistano sempre maggiore importanza quelle ore nelle quali non si visita nulla e non esiste necessariamente un programma da rispettare.

Sono i momenti trascorsi in camera, in piscina, sul balcone di un appartamento, in una caffetteria o semplicemente seduti su una panchina.

Spazi apparentemente vuoti che possono diventare una componente fondamentale dell’esperienza.

Viaggiare, del resto, significa anche interrompere temporaneamente le proprie abitudini quotidiane.

Non è quindi necessario sostituirle con un’agenda turistica altrettanto piena.

Dal libro portato in valigia allo streaming, passando per una breve dormita, una chiacchierata o forme di intrattenimento digitale da esplorare sullo smartphone, le possibilità sono numerose.

L’importante è considerare il riposo non come tempo sottratto al viaggio, ma come una sua parte.

Fermarsi durante un viaggio non significa perdere tempo

Uno degli errori più comuni nella programmazione di una vacanza è quello di voler sfruttare ogni singola ora disponibile.

La mattina può iniziare presto con una visita, continuare con chilometri percorsi a piedi e concludersi soltanto dopo cena.

Ripetuto per diversi giorni, però, questo modello può trasformare il viaggio stesso in una piccola maratona.

Le pause permettono invece di cambiare ritmo.

Non devono necessariamente essere lunghe: anche un’ora in albergo tra un’attività pomeridiana e la cena può essere sufficiente per recuperare energie.

Pausa durante il viaggio – Foto Getty Images

La necessità diventa ancora più evidente nei viaggi che comportano grandi spostamenti.

Il jet lag, per esempio, nasce dal disallineamento tra il normale ritmo circadiano dell’organismo e il fuso orario della destinazione.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi può incidere, temporaneamente, su concentrazione, umore e prestazioni fisiche e mentali.

Lo stesso CDC indica, tra gli accorgimenti possibili, una corretta idratazione e, quando necessarie durante il giorno, dormite brevi di circa 15-20 minuti per non compromettere il sonno notturno.

Non è necessario però attraversare tre continenti perché una pausa abbia senso.

Una giornata trascorsa sotto il sole, una lunga escursione o semplicemente molte ore a piedi possono essere motivi sufficienti per rallentare.

Leggere, ascoltare musica e riscoprire attività semplici

Il viaggio può offrire anche un’occasione rara: avere finalmente il tempo per fare qualcosa senza guardare continuamente l’orologio.

La lettura rimane una delle attività più facilmente adattabili a qualsiasi destinazione.

Un romanzo può accompagnare un pomeriggio in spiaggia, un’attesa in aeroporto oppure qualche ora trascorsa in albergo.

Non richiede organizzazione e permette di creare uno stacco netto rispetto alla successione di informazioni, mappe e indicazioni che spesso caratterizza una giornata da turista.

Lo stesso vale per musica, podcast e audiolibri. Una terrazza, una piscina o semplicemente una finestra affacciata su una città sconosciuta possono diventare luoghi nei quali fermarsi ad ascoltare qualcosa.

C’è poi un aspetto quasi paradossale: in un viaggio ricco di novità, una delle sensazioni più piacevoli può essere proprio quella di concedersi attività del tutto normali.

Bere un caffè senza avere immediatamente un’altra tappa da raggiungere, sfogliare un giornale o sistemare le fotografie appena scattate permette di osservare il viaggio mentre lo si sta ancora vivendo.

Film, serie TV e intrattenimento digitale nelle ore più tranquille

Smartphone, tablet e computer hanno inevitabilmente seguito i viaggiatori anche in vacanza. Questo significa che le attività di riposo non sono più limitate alla televisione presente in camera.

Una serata può essere dedicata a un film o a qualche episodio di una serie, soprattutto dopo una giornata particolarmente intensa.

Altri preferiscono videogiochi, puzzle digitali, applicazioni di lettura o piccoli giochi da utilizzare per pochi minuti, come per esempio la possibilità di giocare al bingo online, una delle varie forme di intrattenimento web disponibili in modo regolamentato.

Hotel, piscina e spa: quando anche la struttura diventa parte della vacanza

Non tutte le ore devono necessariamente essere trascorse fuori dall’alloggio.

La diffusione di strutture dotate di piscine, aree wellness, terrazze, giardini e spazi comuni ha trasformato hotel e resort in luoghi nei quali trascorrere una parte significativa della giornata.

In questo caso il riposo diventa quasi un’attività programmata.

Una seduta nella spa, qualche ora a bordo piscina oppure un aperitivo sulla terrazza dell’hotel possono occupare lo spazio tra due momenti più dinamici del viaggio.

Momenti di relax – Foto Getty Images

Vale anche per appartamenti e case vacanza. Una colazione preparata senza fretta o una cena organizzata in casa possono rappresentare una variazione rispetto al continuo passaggio tra locali e attrazioni.

Questa idea di viaggio meno frenetico si inserisce inoltre in una riflessione più ampia sul turismo responsabile.

Le politiche europee sul turismo sostenibile sottolineano la necessità di considerare non soltanto l’esperienza del visitatore, ma anche l’impatto economico, sociale e ambientale sulle destinazioni e sulle comunità locali.

Ridurre la pressione di itinerari costruiti intorno a decine di attrazioni può quindi significare anche vivere una destinazione in modo differente.

Un caffè senza itinerario può raccontare una città

Non tutte le pause devono però avvenire tra quattro mura. Esiste una forma di riposo che permette di continuare a osservare la destinazione senza necessariamente visitarla.

Sedersi in una piazza, entrare in una caffetteria frequentata dagli abitanti del posto o fermarsi in un parco può offrire una percezione della città molto diversa da quella restituita dalle principali attrazioni.

Godersi una colazione – Foto Getty Images

È un modo di viaggiare meno legato all’elenco delle cose da vedere e maggiormente all’atmosfera. Cambia anche il rapporto con il tempo: non è più necessario calcolare quanto manca alla prossima visita o quale mezzo prendere.

In alcuni casi sono proprio questi intervalli a diventare i ricordi più personali di una vacanza. Non perché accada necessariamente qualcosa di straordinario, ma perché permettono di osservare la normalità di un luogo.

Scrivere, fotografare e mettere ordine nei ricordi

Le pause possono essere utilizzate anche per rielaborare ciò che si è visto.

Chi ama scrivere può tenere un piccolo diario di viaggio; chi preferisce le immagini può selezionare e sistemare le fotografie accumulate durante la giornata.

Con gli smartphone è diventato facilissimo produrre centinaia di fotografie in poche ore. Il rischio è però quello di non guardarle più.

Fermarsi ogni tanto consente invece di scegliere quelle più significative, aggiungere qualche nota oppure condividere soltanto ciò che realmente merita di essere conservato.

Lo stesso principio vale per un diario.

Non deve necessariamente trasformarsi in un lungo racconto: possono bastare poche righe dedicate a un ristorante, a un incontro o a una sensazione provata durante la giornata.

Sono attività tranquille, ma mantengono un forte collegamento con il viaggio e contribuiscono a fissarne i ricordi.

Lasciare qualche spazio vuoto nell’itinerario

La vera difficoltà, alla fine, può essere quella di accettare che non ogni momento debba essere pianificato.

Le applicazioni di viaggio permettono oggi di costruire itinerari estremamente dettagliati, calcolando distanze, tempi di percorrenza e aperture delle attrazioni.

Questa precisione è utile, ma rischia di rendere una vacanza troppo simile a un’agenda lavorativa.

Lasciare volontariamente qualche ora libera consente invece di adattarsi alle energie della giornata.

Osservare durante il viaggio – Foto Getty Images

Se si ha voglia di continuare a esplorare, si può aggiungere una visita. Se prevale la stanchezza, ci si può fermare senza avere la sensazione di aver compromesso il programma.

Un viaggio riuscito, insomma, non si misura necessariamente nel numero di monumenti visitati o nei chilometri percorsi.

Tra una passeggiata, un museo e una cena può esserci anche un pomeriggio trascorso a leggere, ascoltare musica, riposare, guardare un film o utilizzare per qualche minuto una delle tante forme di intrattenimento digitale disponibili.

Sono parentesi apparentemente secondarie. Ma spesso è proprio grazie a quei momenti di stacco che si torna a esplorare con maggiore curiosità, invece di trasformare la vacanza in una corsa contro il tempo.

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