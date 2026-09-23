Come vestirsi per camminare d’autunno? 7 cose da indossare

Con l'autunno arriva il freddo: ecco alcuni per scegliere l'abbigliamento più adeguato per camminare in comfort e sicurezza anche in questa meravigliosa stagione

Come vestirsi per camminare d’autunno

L’autunno è una delle stagioni più piacevoli per camminare in montagna e nei boschi.

I colori del foliage, le temperature generalmente miti e la minore affluenza sui sentieri permettono di vivere l’ambiente naturale con particolare tranquillità.

Ma è anche una stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili.

Pioggia, vento, nebbia e bruschi abbassamenti della temperatura possono modificare rapidamente le condizioni del percorso, mentre le ore di luce diminuiscono e i sentieri possono diventare più scivolosi.

Per questo, nella preparazione di un’escursione autunnale è importante scegliere con attenzione abbigliamento e attrezzatura, privilegiando capi versatili e facilmente trasportabili nello zaino.

Ecco sette cose che non dovrebbero mancare.

1 – Giacca e strato isolante, attenzione alla scelta

Durante l’autunno può essere utile avere nello zaino uno strato isolante da indossare quando la temperatura scende o durante le soste.

La scelta dipende dalle condizioni previste e dal tipo di escursione.

Un pile è una soluzione versatile, perché offre un buon isolamento termico e continua a essere relativamente traspirante durante l’attività.

Per temperature più basse, invece, un piumino leggero può garantire maggiore calore con un ingombro contenuto.

La piuma ha un eccellente rapporto tra peso e capacità isolante, ma perde gran parte delle proprie caratteristiche quando si bagna.

In condizioni umide o quando sono previste piogge frequenti, può quindi essere preferibile un’imbottitura sintetica, che mantiene una parte della capacità isolante anche se umida.

In ogni caso, è meglio poter modulare l’abbigliamento durante l’escursione piuttosto che affidarsi a un unico capo molto pesante.

2 – Pantaloni adatti alla stagione, comfort e sicurezza

Anche la scelta dei pantaloni deve tenere conto delle condizioni del percorso e della temperatura.

Nelle giornate autunnali più miti possono essere sufficienti pantaloni da trekking leggeri e traspiranti, mentre con temperature più basse è possibile aggiungere un pantalone termico o un leggings come strato intermedio.

La lana merino offre isolamento e una buona gestione dell’umidità, mentre i tessuti sintetici sono generalmente più resistenti e si asciugano rapidamente.

In caso di pioggia, vento forte o neve, può inoltre essere utile avere nello zaino un sovrapantalone impermeabile, facilmente indossabile sopra lo strato principale.

3 – Calzature con buona aderenza, il piacere di camminare

In autunno il terreno può diventare più umido e scivoloso a causa della pioggia, delle foglie bagnate, del fango e delle prime gelate.

Le calzature devono quindi garantire soprattutto buona aderenza e stabilità.

La scelta dipende dal percorso: per sentieri semplici possono essere sufficienti scarpe da hiking leggere, mentre su itinerari più impegnativi o accidentati può essere preferibile uno scarponcino con maggiore protezione e sostegno.

Anche l’impermeabilità può essere importante, soprattutto su terreni bagnati o durante escursioni in condizioni meteorologiche variabili.

Una membrana impermeabile può aiutare a mantenere i piedi asciutti, ma deve essere accompagnata da una buona traspirabilità.

La suola, invece, deve offrire un grip adeguato al tipo di terreno che si prevede di affrontare.

4 – Cappello e guanti, arriva il freddo

Con l’abbassarsi delle temperature, testa e mani sono tra le parti del corpo che richiedono maggiore protezione, soprattutto durante le soste o nelle giornate ventose.

Un berretto in lana merino o materiale sintetico occupa poco spazio nello zaino e può rivelarsi utile anche quando la temperatura sembra inizialmente mite. In caso di vento è importante che protegga adeguatamente anche le orecchie.

Lo stesso vale per i guanti. Per le escursioni autunnali possono essere sufficienti modelli leggeri e traspiranti, mentre con temperature più basse è opportuno scegliere guanti maggiormente isolanti.

Se sono previste pioggia o neve, è preferibile un modello resistente all’acqua.

Uno scaldacollo multifunzione può completare l’equipaggiamento e può essere utilizzato anche per proteggere il collo e il viso dal vento.

5 – Giacca impermeabile, per non farsi sorprendere dalla pioggia

La giacca impermeabile è uno degli elementi più importanti dell’equipaggiamento autunnale.

Anche quando le previsioni indicano condizioni favorevoli, un cambiamento del tempo può verificarsi rapidamente soprattutto in montagna.

Un guscio impermeabile e traspirante permette di proteggersi dalla pioggia senza rinunciare completamente alla gestione dell’umidità prodotta durante l’attività.

Nella scelta è importante considerare il livello di impermeabilità e traspirabilità, ma anche alcuni dettagli costruttivi: cappuccio regolabile, polsini regolabili e cerniere di ventilazione possono aumentare sensibilmente la praticità durante l’escursione.

La giacca dovrebbe inoltre essere abbastanza compatta da poter essere riposta nello zaino quando non serve.

6 – Giacca antivento, proteggersi dalle intemperie

Una giacca antivento leggera può essere un’alternativa o un complemento al guscio impermeabile, soprattutto nelle giornate asciutte ma caratterizzate da vento.

È particolarmente utile durante le attività dinamiche, perché protegge dal vento senza aggiungere troppo peso o ingombro.

Quando non viene utilizzata può essere facilmente riposta nello zaino.

In condizioni di tempo stabile e asciutto può quindi essere sufficiente uno strato antivento, mentre con pioggia persistente è necessario ricorrere a un vero guscio impermeabile.

La scelta dell’abbigliamento deve sempre essere rapportata alle condizioni previste e alla possibilità che queste cambino durante il percorso.

7 – Zaino, il compagno dell’escursionista

Lo zaino è il contenitore di tutto l’equipaggiamento necessario e deve quindi essere scelto in funzione della durata e della difficoltà dell’escursione.

Per una semplice passeggiata può essere sufficiente un modello compatto, mentre per un’escursione di una giornata intera è necessario avere spazio sufficiente per acqua, cibo, abbigliamento di ricambio e attrezzatura di emergenza.

In autunno è particolarmente importante avere uno spazio facilmente accessibile per giacca impermeabile e strati aggiuntivi, così da poter modificare rapidamente l’abbigliamento in caso di cambiamento del tempo.

Nello zaino non dovrebbero inoltre mancare almeno un piccolo kit di primo soccorso, una lampada frontale, telefono con batteria sufficiente e, per gli itinerari più isolati, un sistema di navigazione e comunicazione adeguato al percorso.

Come preparare lo zaino per un’escursione autunnale

La caratteristica principale dell’equipaggiamento autunnale deve essere la versatilità.

Non è necessario indossare molti capi pesanti: è più utile poter aggiungere o togliere rapidamente gli strati in base alla temperatura e all’intensità dello sforzo.

Il principio del vestirsi a strati permette proprio di adattarsi alle diverse condizioni.

A contatto con la pelle è preferibile utilizzare un indumento traspirante, mentre uno strato isolante può essere aggiunto quando serve maggiore calore.

Sopra, un guscio impermeabile protegge da pioggia e vento.

Prima di partire è inoltre importante controllare le previsioni meteorologiche, valutare la durata dell’escursione e considerare le ore di luce disponibili.

In autunno il tramonto arriva presto e una semplice escursione può richiedere più tempo del previsto se il terreno è bagnato o fangoso.

Con un equipaggiamento adeguato e una preparazione attenta, anche le giornate più fresche e variabili possono diventare un’ottima occasione per scoprire i sentieri nella stagione dei colori.

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