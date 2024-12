Friuli, Forni di Sopra: ciaspolata panoramica sulle Dolomiti

On Mount Zoncolan, Carnic alps after a big snowfall. Udine province, Friuli-Venezia Giulia region, Italy

Le Dolomiti friulane sono la cornice ideale per dedicarsi alle passeggiate sulla neve. Ecco un bellissimo percorso che si sviluppa nei dintorni della caratteristica Forni di Sopra

La meraviglia di Forni di Sopra e delle Dolomiti friulane

Il Friuli è una delle mete più interessanti da percorrere con le ciaspole ai piedi.

In particolar modo la località di Forni di Sopra, un meraviglioso balcone sulle Dolomiti della provincia di Udine.

Questo borgo si si trova in Carnia, nella parte orientale del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Quest’ultimo è uno dei più vasti parchi dell’arco alpino nonché uno tra i più ricchi di fauna selvatica.

Le Dolomiti friulane sono la cornice naturalistica ideale per l’escursionismo, specie d’inverno e per chi decide di ciaspolare in queste zone visti i numerosi percorsi presenti nell’area.

Di seguito trovate un sentiero che dal centro di Forni di Sopra conduce alla scoperta di paesaggi incantevoli immersi nel candore della neve friulana.

Una ciaspolata verso le casere Tartoi e Tragonia

L’itinerario permette di attraversare e ammirare la bellezza delle montagne di Forni di Sopra.

Si ciaspola in mezzo a boschi di larice e abete intervallati dalle tipiche case montane friulane, gli stavoli, in direzione delle malghe Tartoi e Tragonia.

La partenza è la piazza centrale di Forni di Sopra (località di Vico). Da lì in poi bisogna procedere lungo una comoda pista forestale battuta e di non difficile percorribilità.

Dopo circa 4 Km di passeggiata si arriva agli stavoli “Puonsas e Duvies”, posti alla confluenza del torrente Tolina con il Rio Tartoiana.

Oltrepassato quest’ultimo bisogna proseguire per un per breve tratto sul sentiero 208, oltrepassare uno stavolo recentemente riattato, e immettersi sulla pista forestale che si deve percorrere fino al bivio per malga Tragonia.

Ci si può quindi fermare per una sosta oppure procedere seguendo una pista forestale sulla sinistra fino alla casera Tartoi, collocata a 1711 metri di quota.

Dalla forcella “Risumiela”, denominata anche “forcella della croce”, situata in direzione Tragonia appena dopo la casera, c’è una vista incantevole sul paesaggio circostante e sullo splendido borgo di Sauris.

L’itinerario non presenta particolari difficoltà, il dislivello è di circa 800 metri, e occorrono circa 3 ore di passeggiata per completare il percorso.

