Emilia, trekking al fresco da Passo delle Radici a Sant’Anna Pelago

Nel cuore dell'Appenino emiliano un itinerario alla ricerca del fresco sulle montagne di crinale, tra foreste, borghi antichi e torrenti.

Trekking d’estate in Emilia: Sant’Anna Pelago tra montagne e foreste

In estate, l’escursionismo a Sant’Anna Pelago offre un prezioso regalo: la frescura.

Con le temperature più miti rispetto alle città, la regione montuosa diventa un rifugio ideale per fuggire al caldo estivo.

I rigogliosi boschi offrono ombra ristoratrice mentre si cammina lungo i sentieri.

Le brezze fresche che soffiano tra i pascoli verdi regalano un sollievo benvenuto.

Le escursioni diventano un’esperienza ancora più piacevole grazie alla piacevole sensazione di fresco.

Sant’Anna Pelago diventa in estate una destinazione perfetta per gli amanti della natura in cerca di un rifugio rinfrescante durante i mesi estivi.

Con questa escursione camminiamo nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano in una escursione a partire dal Passo delle Radici.

L’itinerario: trekking sull’Appenino emiliano alla ricerca del fresco

L’itinerario nella prima parte tocca luoghi di grande interesse storico e paesaggistico, legati a una viabilità medievale di importanza strategica per il territorio reggiano e modenese (Via Bibulca e Sentiero Matilde), viabilità attualmente ridotta a mulattiera o sentiero a causa dello sviluppo nell’Ottocento di altre tratte viarie (Via Giardini).

Una piccola deviazione dal tracciato principale porta al suggestivo borgo di San Pellegrino in Alpe con la chiesa che accoglie i due corpi mummificati di San Pellegrino e San Bianco e il Museo etnografico della civiltà contadina.

L’itinerario si snoda poi attraverso un lungo tratto di crinale dai panorami mozzafiato sul massiccio delle Alpi Apuane e sulle vallate che scendono lungo le vallate emiliane e toscane.

Abbandonato il crinale al passo detto Bassa del Saltello si intraprende una lunga discesa che conduce per strada forestale alla frazione di Sant’Anna Pelago.

Informazioni utili

Il sito ufficiale dei Parchi dell’Emilia Centrale regala molte informazioni e un altro itinerario ad anello con partenza e arriva a Sant’Anna Pelago.

