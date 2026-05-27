Valtellina in bici: itinerari, passi alpini ed eventi del 2026

All’altezza di Tirano, importante nodo di collegamento con la Svizzera, si intercetta la Raetica Classica, itinerario ciclistico su strada ad anello che unisce Valtellina e territori elvetici attraverso passi alpini e vallate laterali.

Un tratto della ciclabile Chiavenna – Foto Apf Valtellina

È un percorso sportivo e dinamico, più impegnativo rispetto alle ciclabili di fondovalle, con salite e cambi di pendenza; pur essendo percorribile anche a piedi, l’uso prevalente resta quello cicloturistico.