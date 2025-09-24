Toscana, spettacolare Val d’Orcia tra borghi, natura e terme naturali

Un trekking nel cuore della Val d’Orcia tra natura e storia: dalle gole scavate dal fiume ai borghi medievali, dalle colline fino alle sorgenti termali di Bagno Vignoni, per scoprire la Toscana più autentica, passo dopo passo

Val d’Orcia, tutti i colori della Toscana tra borghi e natura

In Toscana gli appassionati di turismo lento non hanno che l’imbarazzo della scelta.

Se poi non si resiste al fascino dei borghi medievali, il cerchio si chiude: ci sono tutti gli ingredienti per un trekking da ricordare.

La Val d’Orcia è uno dei luoghi privilegiati per vivere la storia, la natura e la cultura della Toscana.

Questo itinerario ci porta alla scoperta delle gole dell’Orcia.

Il fiume, nei millenni, ha disegnato un paesaggio unico, punteggiato da villaggi da esplorare, sorgenti e terme antiche, nel cuore di una natura incontaminata.

San Quirico d’Orcia, tradizioni antiche

Da San Quirico d’Orcia, una strada si dirige verso sud, in direzione di Vignoni.

Tralasciando, dopo circa 2 chilometri, il bivio a sinistra che conduce alla suggestiva borgata medievale, si sale verso la collina, sormontata da querce secolari che dominano la valle.

Lungo la carrareccia s’incontra, sulla destra, una chiesetta ed una vecchia casa rurale denominata Romitorio.

I lecci si sostituiscono alle querce e la macchia mediterranea diventa predominante.

Si inizia a scendere tralasciando sulla sinistra la strada per Bagno Vignoni (che permetterà successivamente di chiudere l’itinerario ad anello).

Le pietre di una cappella sconsacrata anticipano quelle ben più possenti, seppure rimaneggiate in epoche diverse, del castello privato di Ripa d’Orcia.

L’escursionista deve rinunciare alla visita del maniero ma ben più affascinante spettacolo lo attende alla fine di un breve sentiero, a sinistra della strada.

Prestando la necessaria cautela, giustificata dalla verticalità del luogo, si ammira, centinaia di metri più sotto, il letto dell’Orcia.

Lo si può raggiungere a volo d’uccello (vivamente sconsigliato) oppure, tornando sui propri passi, seguendo la via che si stacca a destra della cappella sconsacrata.

Rocca e Castiglione d’Orcia, borghi sospesi tra natura e storia

Una volta guadagnato il fiume se ne può risalire il corso e, se l’irruenza dell’acqua lo permette, raggiungere Bagno Vignoni.

Altrimenti, lungo una carrareccia fiancheggiata da campi coltivati e boschi di querce, si sale al villaggio fortificato di Rocca d’Orcia.

L’inespugnabile abitato, una volta meglio conosciuto come Rocca a Tintinnano, ospitò Caterina da Siena (“Dio mi pose nella rocca e da ogni parte tutti i venti la percuotano”).

Calcati i vicoli, soffocati dalle case, ed ammirata la grande cisterna poligonale della piazza centrale, non si può fare a meno di visitare la vicina rocca di Castiglione d’Orcia, paese nel quale nacque Lorenzo di Pietro artista di scuola senese del Quattrocento.

Il panorama da lassù è, naturalmente, eccezionale. L’itinerario così descritto è consigliabile a chi abbia un minimo di preparazione atletica.

Nel caso contrario si suggerisce, una volta ammirate le gole dell'Orcia (dal castello di Ripa d'Orcia), di tornare indietro di circa mezzo chilometro per immettersi, sulla carrareccia di destra che, una volta ridottasi a sentiero, conduce a Bagno

Bagno Vignoni, lo spettacolo delle terme naturali

Le bolle d’acqua calda, rigurgitate dalle viscere della terra, alimentano l’antica vasca medievale (49 x 29 m) dove, nelle fredde notti stellate, si specchia la luna e si sprigionano fumi di vapore acqueo.

Uno spettacolo suggestivo al quale hanno assistito, in tempi remoti, pazienti illustri come Lorenzo il Magnifico che a Bagno Vignoni tentava di alleviare i dolori della gotta.

Dal centro termale, attraverso un’esile strada, si sale verso il Podere S. Anna finché, lungo la ripida e serpeggiante viuzza, si giunge alla bellissima borgata di Vignoni.

Più che la possente torre in pietra, più che la chiesetta romanica, più che la scenografica porta “che guarda la valle”, è lo spirito del luogo a lasciare affascinati i visitatori di queste antiche mura.

Dalla borgata si prosegue in salita verso il Podere Bellaria e, giunti al raccordo con la strada dell’andata, la gita si conclude degnamente all’interno di uno dei centri storici meglio conservati del Senese.

La cerchia muraria di San Quirico d’Orcia racchiude monumenti di grande valore come: le casette medievali perfettamente conservate, la Porta dei Cappuccini, il Palazzo Chigi, il Palazzo Pretorio, gli Orti Leonini e la Collegiata.

Quest’ultima rappresenta il gioiello più prezioso della cittadina e conserva superbi portali con sculture romaniche e bassorilievi del grande scultore Giovanni Pisano.

Informazioni utili

Il sito del Comune di San Quirico d’Orcia è ricco di informazioni su luoghi, eventi in programma e possibilità di soggiornare.

Il sito ufficiale del Parco della Val d’Orcia

Per chi vuole fare l’esperienza delle terme in un edificio del ‘400

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Toscana



