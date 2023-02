Valle d’Aosta, Cammino Balteo: 350 chilometri con vista sulle Alpi

Un percorso tra natura, storia e cultura attraverso la regione più piccola d'Italia: è il Cammino Balteo, 350 km di strade al cospetto delle Alpi

Camminare in Valle d’Aosta non è soltanto scalare una vetta circondata da ghiacciai.

Per gli amanti delle lunghe percorrenze, il Cammino Balteo è il percorso ideale per un’esplorazione di più giorni al cospetto delle Alpi.

350 chilometri, 40 comuni, 23 tappe, innumerevoli borghi e castelli da ammirare: è il Cammino Balteo, un itinerario che si sviluppa nel cuore della Valle d’Aosta e che prende il nome dal principale corso d’acqua della regione: la Dora Baltea.

Foto credits: Getty Images

Visto dall’alto, il tracciato sembra un grande ramo da cui si sviluppano piccoli germogli: sviluppandosi principalmente intorno all’alveo maggiore, il Cammino Balteo si inoltra poi nelle vallate tributarie – quelle che si chiudono con quelle vette da storia dell’alpinismo, come il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso.

Con un bello zaino in spalla e qualche giorno di relax a disposizione, è un viaggio a piedi ideale per toccare la natura, la storia e la cultura della regione più piccola d’Italia.

Perché scegliere il Cammino Balteo

Difficile elencare tutti i siti archeologici, i castelli medievali, i santuari, i resti dell’epoca romana che si possono ammirare. A cominciare dal capoluogo Aosta, con le vestigia del suo enorme teatro romano, che un tempo poteva ospitare più di 3.000 spettatori.

E poi i grandi mastodonti circondati da torri e mura merlate come il Castello di Fénis o l’ottocentesco Forte di Bard, lo spettacolare ponte-acquedotto di Pont d’Ael alto più di 50 metri o l’arco sulla strada romana di Donnas.

In questo cammino dai colori discreti ma sempre vividi c’è spazio per le guglie acute delle chiese valdostane e per i borghi costruiti nella pietra viva, come Leverogne, Pontboset o Farettaz.

In un itinerario così lungo e variegato, c’è spazio anche per sotto-percorsi: come a La Magdaleine, dove è possibile seguire un sentiero che collega otto antichi mulini ad acqua – tre dei quali ancora in grado di macinare i cereali.

O come a Pontboset, dove un tragitto riunisce sei diversi ponti di pietra, costruiti con la suggestiva curvatura a dorso d’asino per superare le asperità e le voragini del vallone di Champorcher.

Foto credits: Getty Images

E poi c’è il profilo delle Alpi a contornare sempre ogni singolo passo del cammino.

E pur rimanendo in ambienti ben serviti dalla viabilità e vicini ai principali paesi, ci si può specchiare in perle di natura come il Lago di Lod ad Antey-Saint-André o la cascata di Lenteney, si può visitare il parco faunistico di Introd o il geosito di Bard con le sue antiche incisioni rupestri.

Non da ultimo, anche in queste valli, il viaggiatore e la viaggiatrice con lo zaino in spalla, che sceglie il viaggio lento a piedi, è sempre visto con un altro occhio.

E non c’è niente di meglio, tra una tappa e l’altra, di un momento di relax – che sia in una trattoria rustica o in un piccolo negozio di alimentari per un pranzo al sacco – in cui scambiare due parole con le persone che la grande Valle la vivono tutti i giorni.

Foto credits: Getty Images

_ INDICAZIONI: L’itinerario è indicato da dei segnavia gialli, triangolari con un vertice rivolto verso il basso e indicati dal numero 3 (un segno di distinzione rispetto ai triangoli con il numero 1 e 2 utilizzati per le Alte Vie).

Per poter seguire passo passo il proprio percorso, è stato creato il sito web “Balteus”, fruibile anche da smartphone e tablet. Sul portale dedicato si può scaricare la traccia del percorso in formato GPX o KML, oltre a consultare le varie tappe, i siti più belli ove organizzare soste e visite, nonché le strutture per pranzi, cene e pernottamenti.

_ DIFFICOLTÀ: Il Cammino Balteo segue principalmente il corso del fiume nel fondovalle, si innalza a quote medie e solo raramente raggiunge quelle alte.

Sviluppandosi tra i 350 e i 1.900 metri sul livello del mare, si può percorrere per buona parte dell’anno.

Le tappe variano in lunghezza tra gli 8 e i 20 chilometri, il dislivello in salita dai 200 ai 1.300 metri.

Ogni giorno il tempo di cammino varia dalle 4 alle 6 ore, con la possibilità di interromperle e spostarsi con il trasporto pubblico locale.

Le tappe del Cammino Balteo

Tappa 1: Da Pont-St-Martin a Lillianes. Lunghezza: 8,4 km. Dislivello salita: 850 m. Dislivello discesa: 543 m. Tempo di percorrenza: 4 ore Difficoltà: media.

Tappa 2: Da Lillianes a Fontainemore. Lunghezza: 16,6 km. Dislivello salita: 1210 m. Dislivello discesa: 1089 m. Tempo di percorrenza: 7 ore. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 3: Da Fontainemore a Donnas. Lunghezza: 15,9 km. Dislivello salita: 450 m. Dislivello discesa: 900 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: media

Tappa 4: Da Donnas a Arnad. Lunghezza: 12.5 km. Dislivello salita: 1100 m. Dislivello discesa: 985 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: media.

Tappa 5: Da Arnad a Challand-St-Victor. Lunghezza: 12, 6 km. Dislivello salita: 1150 m. Dislivello discesa: 800 m. Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 minuti. Difficoltà: media.

Tappa 6: Da Challand-St-Victor a St-Vincent. Lunghezza: 15.8 km. Dislivello salita: 850 m. Dislivello discesa: 1031 m. Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 minuti. Difficoltà: media.

Tappa 7: Da St-Vincent a La Magdeleine. Lunghezza: 14, 2 km. Dislivello salita: 1350 m. Dislivello discesa: 251 m. Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 minuti. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 8: Da La Magdeleine a Verrayes. Lunghezza: 19,8 km. Dislivello salita: 800 m. Dislivello discesa: 1447 m. Tempo di percorrenza: 6 ore e 30 minuti. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 9: Da Verrayes a Nus. Lunghezza: 11 km. Dislivello salita: 250 m. Dislivello discesa: 729 m. Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti. Difficoltà: facile.

Tappa 10: Da Nus a Roisan. Lunghezza: 18,5 km. Dislivello salita: 525 m. Dislivello discesa: 202 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: media.

Tappa 11: Da Roisan a Arpuilles. Lunghezza: 13,2 km. Dislivello salita: 450 m. Dislivello discesa: 301 m. Tempo di percorrenza: 4 ore. Difficoltà: facile.

Tappa 12: Da Arpuilles a Vetan. Lunghezza: 14 km. Dislivello salita: 1150 m. Dislivello discesa: 464 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 13: Da Vetan a La Salle. Lunghezza: 18,8 km. Dislivello salita: 850 m. Dislivello discesa: 1547 m. Tempo di percorrenza: 6 ore e 30 minuti. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 14: Da La Salle a Avise. Lunghezza: 20,1 km. Dislivello salita: 600 m. Dislivello discesa: 824 m. Tempo di percorrenza: 6 ore. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 15: Da Avise a Introd. Lunghezza: 15,9 km. Dislivello salita: 1100 m. Dislivello discesa: 1013 m. Tempo di percorrenza: 6 ore. Difficoltà: impegnativa.

Tappa 16: Da Introd a Villeneuve. Lunghezza: 12,4 km. Dislivello salita: 350 m. Dislivello discesa: 550 m. Tempo di percorrenza: 4 ore. Difficoltà: facile.

Tappa 17: Da Villeneuve a Aymavilles. Lunghezza: 12,2 km. Dislivello salita: 800 m. Dislivello discesa: 821 m. Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti. Difficoltà: media.

Tappa 18: da Aosta a Aymavilles. Lunghezza: 12,5 km. Dislivello salita: 450 m. Dislivello discesa: 540 m. Tempo di percorrenza: 4 ore. Difficoltà: facile.

Tappa 19: da Aosta a Fénis. Lunghezza: 19,5 km. Dislivello salita: 550 m. Dislivello discesa: 606 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: media.

Tappa 20: da Fénis a Chatillon. Lunghezza: 14,3 km. Dislivello salita: 429 m. Dislivello discesa: 370 m. Tempo di percorrenza: 4 ore. Difficoltà: facile.

Tappa 21: Da Chatillon a Verrès. Lunghezza: 21 km. Dislivello salita: 580 m. Dislivello discesa: 800 m. Tempo di percorrenza: 6 ore. Difficoltà: media.

Tappa 22: Da Verrès a Pontboset. Lunghezza: 17,1 km. Dislivello salita: 775 m. Dislivello discesa: 395 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: media.

Tappa 23: Da Pontboset a Pont-St-Martin. Lunghezza: 13 km. Dislivello salita: 499 m. Dislivello discesa: 900 m. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: media.

_ Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram