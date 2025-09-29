Cascata delle Marmore: spettacolo d’acqua da scoprire a piedi

La Cascata delle Marmore mostra tutta la sua potenza e bellezza tra gole e foreste: ecco tutti i sentieri ufficiali per avvicinarsi e vivere l’esperienza emozionante del salto d'acqua

Umbria, Cascata delle Marmore: 6 itinerari per scoprire un paradiso d’acqua

La Cascata delle Marmore, in Umbria, rappresenta un caso unico: è la più alta cascata artificiale d’Europa, con un salto complessivo di 165 metri, distribuiti in tre salti.

Nata nel 271 a.C. per opera dei Romani, l’opera servì a deviare le acque stagnanti del fiume Velino, che altrimenti allagavano la pianura reatina, permettendo il collegamento idrico con il fiume Nera.

Con interventi successivi – nel Rinascimento e nel XVIII secolo – la cascata ha assunto l’aspetto che ammiriamo oggi.

Una cascata: spettacolo d’acqua in Umbria

La cascata si trova a pochi chilometri da Terni, nella valle del Nera, quasi allo sbocco della Valnerina, zona ricca di natura, gole, pareti calcaree e vegetazione rigogliosa.

Il fiume Velino, dopo aver percorso il lago di Piediluco, si tuffa nel vuoto attraverso i tre salti di Marmore, per poi diventare affluente del Nera.

Quando la cascata è in pieno regime – ovvero quando le paratoie che regolano il flusso vengono aperte nei momenti stabiliti dalla gestione idroelettrica – il rumore dell’acqua è poderoso, quasi assordante, e le nebbie che si alzano danno vita a freschezza, giochi di luce e arcobaleni.

Di giorno si susseguono momenti di piena nella stagione turistica, mentre fuori dai turni la cascata potrebbe rimanere parzialmente asciutta, rivelando rocce e vegetazione nei suoi salti.

L’area è protetta come parco fluviale, con vari punti panoramici (belvedere inferiore, belvedere superiore, Specola, Belvedere Pennarossa, “Balcone degli Innamorati”) che offrono viste diverse: frontalmente sui salti, lateralmente nelle gole e dall’alto sulla valle sottostante.

6 sentieri per visitare la cascata delle Marmore

Il Parco della Cascata delle Marmore propone sei sentieri principali, ciascuno con caratteristiche diverse per difficoltà, lunghezza, panorami.

Sentiero 1 – Antico Passaggio

Lungo circa 900-1000 metri con un dislivello di ~150 metri. È il percorso più impegnativo, collega il Belvedere Inferiore al Belvedere Superiore. Lungo il cammino si incontrano grotte naturali, tunnel, il suggestivo Balcone degli Innamorati.

Sentiero 2 – Anello della Ninfa

Breve (circa 330 metri), facile, dislivello contenuto (~30 m). Si sviluppa vicino alla cascata, passa su ponticelli e scalette, permette di avvicinarsi molto alla forza dell’acqua, e immergersi nella vegetazione intorno.

Sentiero 3 – L’incontro delle Acque

Lungo circa 200 m, con un dislivello di 20 m, porta al punto in cui le acque del Velino si uniscono a quelle del Nera. Offre viste ravvicinate sulla cascata e sulla gola circostante.

Ph.: Gettyimages/Cavan Images

Sentiero 4 – La Maestosità

Uno dei più spettacolari, perché consente una visione completa dei tre salti della cascata. Partendo dal versante del Monte Pennarossa, presenta terrazzamenti panoramici (Belvedere Pennarossa inferiore e superiore).

Sentiero 5 – La rupe e l’uomo

Più pianeggiante, adatto anche a chi cerca meno fatica.

Si sviluppa sul ciglio della rupe, con viste su Valnerina e resti di archeologia industriale (impianti idroelettrici) che testimoniano l’uso delle acque per energia nel passato.

Sentiero 6 – I lecci sapienti

Percorso più impegnativo, fondo irregolare e ripido in alcuni tratti; immerso nella natura selvaggia del bosco di lecci. Per escursionisti più esperti.

Informazioni utili

Tra i vari percorsi è anche possibile combinare più sentieri in anello, per camminate di durata maggiore, mixando viste alte e scorci nella gola.

L’escursione totale può arrivare a qualche decina di chilometri, con dislivelli valutabili in base all’itinerario scelto.

Per chi si avventura nel parco: è consigliabile indossare scarpe da trekking o almeno calzature robuste, portare un impermeabile data l’umidità vicino ai getti d’acqua, e verificare gli orari del rilascio del flusso pieno della cascata, che cambiano con le stagioni.

Il sito ufficiale del Parco Cascata delle Marmore è ricchissimo di informazioni su date, orari, eventi ed escursioni guidate.

La mappa della Cascata delle Marmore

Visitare la Cascata delle Marmore significa entrare in un ambiente in cui l’acqua e l’umidità sono sempre presenti.

Per vivere al meglio l’esperienza è consigliato indossare scarpe da trekking o comunque calzature con suola antiscivolo, indispensabili per affrontare tratti ripidi o bagnati.

Un abbigliamento a strati permette di gestire facilmente i cambi di temperatura, dato che vicino ai salti d’acqua l’aria può diventare fresca anche nelle giornate estive.

Una giacca impermeabile o un k-way sono utili contro gli spruzzi, mentre cappello e occhiali da sole proteggono nei momenti più luminosi. Utile anche uno zaino leggero per acqua e accessori.

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Umbria

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram