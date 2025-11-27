Piemonte, 4 itinerari panoramici nella meraviglia di fine autunno

Autumn landscape in Alpe Devero natural park in the Lepontine Alps, Verbania (Italy)
A fine autunno in Piemonte le montagne e vallate esplodono di colori spettacolari, l’atmosfera si fa magica e rarefatta, le temperature scendono e la gastronomia riscopre i sapori autentici della terra.
Scorci, vallate, boschi, e colline formano un regno naturale incantato e protetto da una natura sempre in continua trasformazione.
Ecco 4 luoghi e itinerari da non perdere per godere di questo spettacolo.
In Val di Susa i luoghi del foliage e dello spettacolo autunnale sono molti e spettacolari.
Col Bione è certamente uno di questi.
Si raggiunge con un sentiero che parte dal Colle Braida, poco distante dalla Sacra di San Michele.
L’itinerario s’immerge in una foresta che sembra infuocata: faggi, querce e castagni si tingono di tutte le tonalità autunnali del giallo del rosso e dell’arancione.
Ph.: Gettyimages/Tomherkules
Il terreno si ricopre delle prime foglie cadute e chissà magari la sotto ci trovi anche un bel porcino, d’altronde la zona è quella giusta.
Si tratta di un trekking alla portata di tutti con partenza dal comune di Venaus che porta in un bosco che è noto per ospitare questi animali.
L’itinerario si snoda tra ruscelli e cascate.
La seconda proposta vi guiderà fino alla provincia di Biella verso un parco naturale incastonato nelle Alpi biellesi tra Trivero, Valdilana e la Valle Cervo: si tratta dell’Oasi Zegna.
Quest’ultima è una vasta area di circa 100 Km² che comprende 15 comuni e 4 diverse comunità montane aperte alle visite per praticare attività all’aria aperta nel rispetto degli ecosistemi ambientali del luogo.
Ph.: Gettyimages/silvia cozzi
L’Oasi, durante l’autunno, diviene la meta ideale di tutti gli appassionati del foliage grazie, soprattutto, alla sua fitta vegetazione che comprende migliaia di specie di piante e alberi.
Tra questi, castagni secolari che si stagliano in un ambiente naturale tinto dei colori caldi tipici di questa stagione.
All’interno di questo spazio verde sono diverse le cose da fare: si possono seguire delle visite guidate che conducono nei punti più rappresentativi dell’Oasi come i Santuari Madonna della Brughiera e della Novareia, oppure camminare lungo i sentieri di questo regno della biodiversità.
Ma si può anche prendere parte a rilassanti esplorazioni del Bosco del Sorriso dove alla calma e al silenzio di questo luogo si aggiungono i benefici di una pratica rilassante denominata Forest Bathing.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è una delle aree naturalistiche più belle del territorio piemontese, una destinazione imperdibile durante l’autunno se volete ammirare un foliage incantevole e una natura incontaminata.
Boschi di larici, praterie alpine, montagne e vallate si colorano di una serie infinita di sfumature che vanno dal giallo al rosso fino al marrone, uno spettacolo davvero unico.
Ph.: Gettyimages/Orlando Tomassini
All’interno di questo spazio naturale abbondano i sentieri e i percorsi escursionistici, così come sono previste delle visite guidate che toccano i punti più suggestivi all’interno del Parco.
Tra questi, ci sono il sentiero del vallone del Roc, collocato sopra la località di Noasca, dove i colori caldi dell’autunno accendono uno degli ultimi boschi di faggi della zona.
Avrete l’occasione di camminare tra le piante e gli animali del bosco che si preparano al letargo fino ad arrivare all’antica scuola di Maison.
Se la vostra intenzione è quella di ammirare lo spettacolo dei colori d’autunno da una prospettiva più divertente e insolita, allora è bene sapere che potrete farlo a bordo di uno dei treni che corrono lungo itinerari pensati appositamente per questo scopo.
Uno di questi è il Treno del Foliage: copre un percorso di 52 Km lungo la storica ferrovia Vigezzina – Centovalli, considerata tra le più belle di tutta Italia.
Si tratta di un viaggio panoramico a bordo di caratteristiche carrozze di colore blu e bianco che partono dalla città di Domodossola per arrivare fino a Locarno in Svizzera passando per il lago Maggiore.
Il trenino vi permetterà di attraversare vallate, boschi, monti colorati e borghi stupendi come Santa Maria Maggiore, Villette oppure Re.
Grazie allo speciale biglietto No limits, inoltre, vi sarà possibile salire e scendere liberamente dal treno, fare tappa in una delle fermate della linea nei borghi che più vi attirano per poi riprendere il vostro viaggio.
