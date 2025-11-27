Piemonte, 4 itinerari panoramici nella meraviglia di fine autunno

Foreste dai mille colori, cascate impetuose, montagne che cominciano ad imbiancarsi: godiamoci la fine dell'autunno con 4 itinerari spettacolari in Piemonte

Piemonte, 4 itinerari spettacolari di fine autunno

A fine autunno in Piemonte le montagne e vallate esplodono di colori spettacolari, l’atmosfera si fa magica e rarefatta, le temperature scendono e la gastronomia riscopre i sapori autentici della terra.

Scorci, vallate, boschi, e colline formano un regno naturale incantato e protetto da una natura sempre in continua trasformazione.

Ecco 4 luoghi e itinerari da non perdere per godere di questo spettacolo.

1 – Val di Susa: foreste dai mille colori

In Val di Susa i luoghi del foliage e dello spettacolo autunnale sono molti e spettacolari.

Col Bione è certamente uno di questi.

Si raggiunge con un sentiero che parte dal Colle Braida, poco distante dalla Sacra di San Michele.

L’itinerario s’immerge in una foresta che sembra infuocata: faggi, querce e castagni si tingono di tutte le tonalità autunnali del giallo del rosso e dell’arancione.

Il terreno si ricopre delle prime foglie cadute e chissà magari la sotto ci trovi anche un bel porcino, d’altronde la zona è quella giusta.

Da non perdere anche il Sentiero dei gufi di Venaus.

Si tratta di un trekking alla portata di tutti con partenza dal comune di Venaus che porta in un bosco che è noto per ospitare questi animali. L’itinerario si snoda tra ruscelli e cascate. Col Bione: gli itinerari che si possono percorrere con le info utili Il Sentiero dei Gufi: tutte le informazioni utili e la descrizione dettagliata

2 – Oasi Zegna: natura e colori di fine autunno

La seconda proposta vi guiderà fino alla provincia di Biella verso un parco naturale incastonato nelle Alpi biellesi tra Trivero, Valdilana e la Valle Cervo: si tratta dell’Oasi Zegna.

Quest’ultima è una vasta area di circa 100 Km² che comprende 15 comuni e 4 diverse comunità montane aperte alle visite per praticare attività all’aria aperta nel rispetto degli ecosistemi ambientali del luogo.

Ph.: Gettyimages/silvia cozzi

L’Oasi, durante l’autunno, diviene la meta ideale di tutti gli appassionati del foliage grazie, soprattutto, alla sua fitta vegetazione che comprende migliaia di specie di piante e alberi.

Tra questi, castagni secolari che si stagliano in un ambiente naturale tinto dei colori caldi tipici di questa stagione.

All’interno di questo spazio verde sono diverse le cose da fare: si possono seguire delle visite guidate che conducono nei punti più rappresentativi dell’Oasi come i Santuari Madonna della Brughiera e della Novareia, oppure camminare lungo i sentieri di questo regno della biodiversità.

Ma si può anche prendere parte a rilassanti esplorazioni del Bosco del Sorriso dove alla calma e al silenzio di questo luogo si aggiungono i benefici di una pratica rilassante denominata Forest Bathing.

_La pagina ufficiale dell’Oasi Zegna

_Il Forest Bathing nell’Oasi Zegna

3 – Gran Paradiso: montagne, foreste e cascate

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è una delle aree naturalistiche più belle del territorio piemontese, una destinazione imperdibile durante l’autunno se volete ammirare un foliage incantevole e una natura incontaminata.

Boschi di larici, praterie alpine, montagne e vallate si colorano di una serie infinita di sfumature che vanno dal giallo al rosso fino al marrone, uno spettacolo davvero unico.

Ph.: Gettyimages/Orlando Tomassini

All’interno di questo spazio naturale abbondano i sentieri e i percorsi escursionistici, così come sono previste delle visite guidate che toccano i punti più suggestivi all’interno del Parco.

Tra questi, ci sono il sentiero del vallone del Roc, collocato sopra la località di Noasca, dove i colori caldi dell’autunno accendono uno degli ultimi boschi di faggi della zona.

Avrete l’occasione di camminare tra le piante e gli animali del bosco che si preparano al letargo fino ad arrivare all’antica scuola di Maison.

_La pagina ufficiale del Parco del Gran Paradiso

4 – Lo spettacolare treno del foliage

Se la vostra intenzione è quella di ammirare lo spettacolo dei colori d’autunno da una prospettiva più divertente e insolita, allora è bene sapere che potrete farlo a bordo di uno dei treni che corrono lungo itinerari pensati appositamente per questo scopo.

Uno di questi è il Treno del Foliage: copre un percorso di 52 Km lungo la storica ferrovia Vigezzina – Centovalli, considerata tra le più belle di tutta Italia.

Si tratta di un viaggio panoramico a bordo di caratteristiche carrozze di colore blu e bianco che partono dalla città di Domodossola per arrivare fino a Locarno in Svizzera passando per il lago Maggiore.

Il trenino vi permetterà di attraversare vallate, boschi, monti colorati e borghi stupendi come Santa Maria Maggiore, Villette oppure Re.

Grazie allo speciale biglietto No limits, inoltre, vi sarà possibile salire e scendere liberamente dal treno, fare tappa in una delle fermate della linea nei borghi che più vi attirano per poi riprendere il vostro viaggio.

_La pagina ufficiale della ferrovia Vigezzina – Centovalli

_Tutto quello che c’è da sapere sul biglietto No limits

_ Scopri gli altri itinerari e percorsi in Piemonte

